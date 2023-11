RETACITOS #26Nov

El informe “Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutrición 2023” elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), da cuenta de que Venezuela está entre los cinco países del continente con mayor prevalencia de hambre y desnutrición, esto encendió las alarmas en la Asamblea Nacional y el martes 21, el debate estuvo centrado sobre esta materia, dándose a conocer unas cifras que le ponen el corazón, pequeñito a cualquiera. Venezuela permanece en la lista de los cinco países de América Latina y el Caribe donde prevalece el hambre; región en la cual 6,5% de la población (43,2 millones de personas) sigue padeciendo de este grave flagelo. “En América del Sur, el país que presentó el mayor porcentaje de malnutrición fue Venezuela, con 22,9% de su población afectada”, por debajo de Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua, lo cual en el ámbito internacional no se entiende, cuando se habla de la cantidad de recursos renovables y no renovables, que posee el país. En la discusión quedó claro que estamos viviendo una grave crisis económica evidenciada en el bajo poder adquisitivo para acceder a una dieta saludable. Se estima que más de 6 millones de venezolanos están subalimentados y más del 4% de la población presenta desnutrición aguda”. Tienen claro los legisladores que revertir esta situación pasa por lograr el cambio de gobierno y de modelo, que permita una transformación económica que garantice a los venezolanos una alimentación saludable y una educación de calidad. Pero además un sistema de salud capaz de atender a todos por igual; y un poder adquisitivo que permita a los ciudadanos vivir con dignidad. “La única manera de hacerlo es promoviendo el cambio de régimen, porque éste se olvidó de los ciudadanos”, lo que constituye una verdad incontrovertible.

La Federación Médica Venezolana, expresó su malestar ante la decisión del Decanato de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de permitir el ingreso de los Médicos Integrales Comunitarios también conocidos como MIC para que participen en los cursos de post grados de las diferentes especialidades. En efecto, en una comunicación de la FMV dirigida al Decano de Medicina, con fecha 7 de noviembre, en la que en uno de los textos expone: “Me es grato dirigirme a UD., en la oportunidad de informarle que con fecha 07/11/2023 en reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Médica Venezolana, encabezada por su presidente, Dr. Douglas León Natera, se decidió hacer de su conocimiento, el rechazo categórico a la decisión del Consejo de Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la cual Ud. Dignamente preside donde se aceptan a los Médicos Integrales Comunitarios (MIC) para concursar en los postgrados universitarios convocados por Ud. El Motivo de nuestra opinión, radica en la escasa preparación académica de este grupo de profesionales que fueron formados, según su baremo, para realizar prevención en salud. Para concursar en las especialidades de medicina que, amerita el Estado en el sector de salud, es necesario una formación académica sólida y haber realizado internados y residencias hospitalarias. Sabremos agradecer tomar en consideración nuestra opinión, toda vez que la aceptación y reconocimiento de las especialidades en Venezuela, son de acuerdo a lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Medicina vigente, por medio de los Colegios Médicos del país, y certificada por la por la Federación Médica Venezolana, la cual autoriza su acreditación. Agradecemos revisar nuestra posición para reconsiderar tal decisión”. La misiva de la FMV es clara, precisa y contundente y no permite interpretaciones mediatizadas.

La reunión que tenían pautada en la Inspectoría del Trabajo con el Precursor presidente de Mercabar, el Inspector del Trabajo y los trabajadores de Mercabar no se dio, porque los dos personajes antes mencionados no se presentaron, evidenciando su gran irresponsabilidad. Según rumores al parecer los dos se reunieron en otro sitio sin la presencia de del sector laboral. Se llamó al Inspector y alegó que estaba reunido con otras personas. Nuevamente fueron engañados. Este 13 lunes fueron atendidos en el Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) por dos diputados, uno del MAS y otro del PSUV. El primero de apellido Colmenares y el otro de apellido Carrasco, le expusieron con todos los detalles todas las exigencias con los respectivos soportes en la mano: violación de contrato colectivo y violación de derechos humanos. Ellos tomaron nota de todo y se comprometieron a ayudarlos en todo y a interceder ante el cuidando Alcalde y el Mirandino de Mercabar. Los trabajadores reconocen que el diario La Prensa de Lara les ayudó en todo, tal como lo recogió la información publicada en el diario. Para hacer un seguimiento, estuvieron esperando a los periodistas referido medio de comunicación en Mercabar, pero por problemas con el suministro de gasolina no pudieron llegar. Los comunicadores del diario sugirieron que los trabajadores hicieran el trabajo de reporteros, atendiendo al consejo fueron sacaron fotos y videos del desastre en que esta la infraestructura de Mercabar. Entrevistaron a caleteros, comerciantes y público en general y ellos mismos corroboraron la calamidad por la cual atraviesa el mercado. Cuando se corrió el rumor que la prensa iba a ir a Mercabar, las autoridades mandaron a hacer una limpieza de pie a cabeza. Los diputados del CLEL pidieron a los trabajadores de Mercabar que no claudiquen, que sigan adelante en todo. “Por lo tanto vamos a seguir la lucha, vamos a ir a la contraloría del estado Lara, la fiscalía superior y si no atienden nuestras peticiones, nos vamos a Caracas ya que tenemos a la mano pruebas de todo, fotos videos de nuestras luchas”, aseguraron los trabajadores. Echenle pichón, el triunfo es del que persevera.

El municipio Iribarren es un fiel reflejo de lo que presenciamos en todo el país en lo que respecta a los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y municipal donde es evidente la ausencia de institucionalidad fiscalizadora y contralora, en esta última, brilla por su ausencia el mutismo de nuestros parlamentarios y concejales. Aquí en Barquisimeto es recurrente observar como el burgomaestre administra, por no decir despilfarra, sin escrúpulos algunos de los grandes recursos que a diario se recaudan de la manera más neoliberal a través del Semat. En el caso, aquí seguimos denunciando el corrupto plan tapa huecos donde empresas que forman parte del carrusel de contrataciones públicas en Iribarren al parecer levantan con el visto bueno de la inspección de Emica y orientados por el alcalde, carpetas que están en buen estado y no se justifica que, por un huequito levantan toda la capa. Por cierto presumo que no se cumple con las normas Covenin para asfaltados, ya que este caso está sucediendo en la av. Simón Rodríguez entre carrera 27 y 29; en días pasados sucedió en la Av.Carabobo, en la Av. Los Horcones lo que ocurrió el año pasado y éste año la volvió a rehabilitar. Lamentablemente por no tener concejales dispuestos a controlar el gasto público municipal y menos acción contralora es que el Cocosette por dizque por carecer de ética y probidad, conceptos fundamentales que brillan por su ausencia en estos funcionarios identificados con el socialismo del siglo XXI; El pasado domingo en Argentina, donde estás prácticas son el pan de cada día el pueblo salió sin miedo a castigar la corrupción e ineficiencia causantes de la pobreza. Esperamos que en el 2024 los venezolanos sigamos esta experiencia y no nos dejemos chantajear por estas criminales conductas que cada día nos sumergen aún más en la pobreza y salgamos con nuestra arma fundamental que es el voto, a producir los cambios que muchísimos anhelamos y q lamentablemente estos forajidos han tenido cómplices representados en falsarios opositores. #El Contralor Itinerante”.

Los generales se desprenden del Voluminoso y del Filibustero, no comparten su modo de lucha dentro de AD, esto lo hablaron con el Españolete y este señaló que tienen que hablar y de esta manera ponerse de acuerdo, ¿qué pasa? El Filibustero le echa la culpa de todo al inefable, al nuevo Amor y a todos los tóxicos, éstos se creen superiores, el Profesor Soto dijo la verdad de todo; todos carecen de humildad, se creen superiores a los demás, como dioses, son unos abusadores todos, sus decisiones son equivocadas pero no entienden, al contrario, se ponen agresivos, nadie quiere nada con ellos, sostienen que hay que sustituir a los miembros CES de Lara. Señaló también en el acto de Luna, por qué no botan a los responsables de esa derrota, afirmó que dejó una lista de los defensores de la democracia y la patearon, el inefable y su consorte, pusieron puros adulantes, en Catedral ponen a cobrar a la mamá de la tóxica II, pero también a otros familiares, como también en Palavecino, compraron a los 3 Bancos, 3 becas para Castañuela y 3 para Willi, en El Tocuyo 2 becas para el Flaco y 1 para Zuly (amiga del candidato) y otra para Leo. Por qué no le pusieron a la compañera de Guaríco que es donde mejor está AD en Morán, privaron otros intereses y comentaron que lo que buscaba era el control el partido. A todas estas, el Canciller (JCP), recibió órdenes del jefe y arreó contra los que no convergen con Filibustero porque este personaje aspira repetir como Secretario de Organización en Lara, con el apoyo total del grupo Ludomar. Mejor suerte tuvo el Flaco, a la Flaca le dieron fue un premio de consolación, de los 12, cada quien ponía una parte para prepararle un sueldo a ella, pero, qué pasó?, que la tóxica Gorda se quedó con todo y dejó por fuera a la Flaca. Finalmente, El exgober JRG, señaló que eso era lo peor que habían hecho en el Estado Lara, irrespetando con eso, la memoria de Guillermo Luna. La verdad que no hay derecho.

Luego que la semana pasada dejamos al descubierto lo que estaba ocurriendo, tras bastidores en el SEMAT, interesados como estaban los jefecitos de la corporación en tratar de que no trascendiera mayor cosa y que todo pasara por debajo de la mesa. Sin embargo, desde el mismo domingo y durante toda la semana, han estado llegando hasta nuestra mesa de redacción, una serie de denuncias de usuarios que de una u otra manera fueron “martillados” en algunos de los departamentos que integran la dependencia recaudadora. Incluso hemos recibido informaciones de personas que laboraron en la dependencia y los execraron por haberse convertido en “piedritas en el zapato” porque eran honestos. Uno de estos patriotas cooperantes, revela que desde hace mucho tiempo se viene comentando de presuntos hechos dolosos, hasta que este domingo explotó la olla de presión. Ahora le toca a la Contraloría Municipal hacer su parte, y debe abocarse al asunto de inmediato pero no permitir que hagan lo del gato. Aseguran que el burgomaestre le metió mano, debido a que algunos de los funcionarios perdieron la sindéresis y se olvidaron que la “avaricia rompe el saco”, no se conformaron con lo que se metían en el bolsillo y que les permitía vivir cómodamente y darse sus lujos como comprar carros nuevos, salir con la familia a comer fuera, pasar los fines de semana en la playa; sino que comenzaron a cometer excesos y muchos de sus propios compañeros de trabajo comenzaron a hacerse preguntas capciosas sobre algunas de las extravagancias que se realizaban, sin ningún tipo de prudencia, por el contrario pareciera que la intención era alardear, de tal manera que tanto dio el cántaro al agua, que por fin se reventó. Quienes formularon las denuncias, confían en que las decisiones que adopte el burgomaestre sean para hacer una verdadera depuración del organismo recaudador, incorporando a gente nueva, sin vicios y acostumbrarse a rotarlos trimestralmente, para que no se les peguen las malas costumbres.

Tal como siguen las cosas en el ámbito de la radiodifusión venezolana, tenemos que continuar denunciando las irregularidades y el acoso a las que se están siendo sometidos los propietarios de las emisoras independientes, quienes ahora en su gran mayoría están al servicio del régimen, ante la mirada complaciente del gremio que los agrupa, que en lugar de alzar su voz y defender los intereses de los agremiados, en forma sumisa y perruna, baja la cerviz y transmite a la base, las instrucciones que emanan de Miraflores, a través de la Comisión de Teleinquisición. En la última reunión entre el gremio y el gobierno celebrada en el Minci, se hizo un balance del impacto de la información transmitida por los medios y se solicitó una mayor participación para el día del referéndum, palabras más palabras menos. Se les entregó una cuña principal sobre el Esequibo y en tormo a ella deberán radiarse las demás cuñas, todo esto de manera gratuita, lo que implica que en las horas en que las emisoras pueden aprovechar el espacio para la comercialización y obtener recursos para mantener su s negocios, más de la mitad tienen que regalárselo “voluntariamente” al régimen para la publicidad oficial a favor del referéndum. Pudiera decirse, aun cuando no somos especialistas en el mundo de la radiodifusión, que en estos momentos muchas emisoras están operando a pérdida. Lo más lamentable de todo esto, es que nadie se atreve a protestar, ante el temor no solo de que le cierren la emisora de su propiedad, sino que lo despojen de los equipos, los cuales desaparecen y más nunca se vuelve a saber de ellos, porque nadie entrega cuentas. Creo que ha llegado la hora de que los radiodifusores se organicen, y propongan un referéndum consultivo, para cambiar la dirección de la organización gremial que los agrupa, que defiende más al régimen que a sus agremiados.

C O R T I C O S

Como se los adelantamos, nos llegan informaciones en torno el boato, posesiones de inmuebles, y el nivel de vida de algunos de los jefecitos del SEMAT. La primera una alta jefecita de la GG, dizque posee automóviles de alta gama, bodegón vecino a la plaza Bolívar, apartamento de lujo, casa en Estados Unidos en la Florida cuidada por familiares. Cuenta en zelle donde maneja grandes cantidades en divisas; mientras que el cónyuge supuestamente es el que comercia el sistema de Recaudación de impuestos implantado por la alcaldía y que manejan a través de un testaferro llamado jon Dhere según contrato firmado entre la alcaldía y el sistema. Se sugiere auditar los pagos hechos a dicho sistema para hacer seguimiento al dinero ya que se sospecha que llega a fondos de terceros.

La segunda corresponde a una alta jefecita de la GL, también poseedora de vehículos de alta gama, casa en la playa y manejo de los verdes a montones. Aseguran que presuntamente es parte de desfalco por cobros de tasa de licores por medio de 2 años según denuncia de licoreros, desfalco que dizque asciende al monto de 300 mil dólares; también tiene irregularidades en los expedientes de todas las licorerías, ya que faltan documentos para el proceso de aprobación de las licencias haciendo supuestos cobros a discreción para activar las mismas; por supuesto, todos se bajan de la mula, pero callan por cuanto saben que si sacan la lengua a pasear y se llega a conocer de alguna “indiscreción” que comprometa a los implicados, serán colocados en una lista negra y más nunca podrán realizar una gestión en esa dependencia.

Siguen en el negocio un alto jefecito de la GF, quien al parecer y presuntamente se encarga de cuadrar el cobro de vacunas a empresas morosas dividiendo la comisión entre algunos funcionarios de su departamento; siguiendo un alto jefecito de la GR, quien al parecer es quien se encarga de procesar y cuadrar planillas de empresas que entran en el esquema de cobro de vacunas para el pago mínimo de las mismas se sospecha acuerdos con comercios como TD, dizque cobra comisiones Bancarias por el uso de las cuentas recaudadora para la alcaldía.

Luego se mencionan una Asist Adm III, quien dizque es la agregada a la GG y supuestamente se encarga de repartir las comisiones en administración por Contrataciones de empresas para servicios y compras, también administra lo recaudado por apostilla de cancillería el cual sería un porcentaje a la Alcaldía. Es propietaria de vehículos de alta gama; casa recién remodelada ubicada en la calle 25 y dueña de apartamento ubicado en la av Lara. La pregunta que todos se hacen, ¿Cómo pueden estos funcionarios, llevar tan extraordinario tren de vida, con los sueldos que paga la administración pública, incluso en los más altos niveles gerenciales? Insistimos, si el burgomaestre le está poniendo coto a esta situación, tendrá el apoyo de los contribuyentes.

Ahora hay que meterle mano a la Dirección de Catastro. Existe el criterio de que la municipalidad de Iribarren se ha caracterizado por ser, históricamente un antro de ineptitud y corrupción. De allí que en la Dirección de Catastro donde está, en principio, la recopilación de todos los datos de la adjudicación de los inmuebles de la ciudad y la certificación de a quién corresponde la propiedad de esa superficie, se han quemado más de la mitad de los archivos. Es rubio el color de la candela que destruyó esos archivos, que tienen nombre y apellido; no les ha bastado con haber alterado los linderos de la ciudad de Barquisimeto, en sentido Oeste y Norte, ante la ausencia del PDUL, lo que se debe a un concejal luego investido de síndico y en su carácter se nos fue, para seguir despojando a los propietarios de los terrenos e inmuebles, desapareciendo la documentación que les acredita sus títulos. La verdad que es un “modus operandi” verdaderamente Maquiavélico. Usted tiene la palabra señor Burgomaestre.

No mejora nada el enfermo en el caso de los apartamentos del Conjunto Plaza Mayor, en el Triángulo del Este en Barquisimeto, con los cuales se ha cometido la más descomunal estafa en la historia inmobiliaria del país. Pues bien, al parecer los promotores JC Furioso y el “tuerto” Ilustrado, están enviando a terceros como emisarios, a contactar a los propietarios de los inmuebles, para ofrecer comprárselos por un monto único de US$ 10.000, lo que indica que para los apartamentos de 110 m2 y 120m2, estan calculando el precio del metro cuadrado entre 83$ y 90 $, es decir mansas las lapas, cuando conservadoramente a ojos de buen cubero, allí el m2 debe estar entre 350$ y 500$, de manera que un apartamento de 120m2 costaría entre 42.000 US$ y 60.000 US$, de manera que solamente alertamos que quieren comprar lomito a precio de gallina flaca, pero cada propietario debe tomar su decisión de acuerdo con su criterio y sus necesidades.

Comentan los asiduos del «Ayacucho» que luego del muy insistente, rogado y al final negado por fallido, el intento del «Inefable» ante la Dirección Nacional por quedar como el «segundo de a bordo» nacional, luego de quedar ‘cesanteado» por «tres meses» el ex candidato presidencial, no le quedó otra que aceptar y conformarse con coordinar la conserjería de la «Casa Blanca» y ofrecerse como garante de «interventor» de otras seccionales de su partido y así poder «negociar» su precaria estabilidad interna y evitar igualmente ser reestructurado en su patio, ya que los resultados de Lara fueron tan igual ó peores que otras seccionales en el país y de esa manera seguir controlando y manejando los «ingresos» vía «becas de activistas» que muy celosamente maneja al estilo «Frank Nitti» la «segunda de a bordo». «Dios los cría…»

Denuncian que los sabuesos detectives ahora están atacando a las farmacias creando falsos delitos y amedrentan a los dueños solicitando $ en efectivo, para no ser procesados y quedar presos, ya hay varias denuncias, pero lo más grave es que al parecer los jefecitos de la institución dizque conoce los casos y guardan silencio totales, ya que cada día parte de las ganancias que obtienen por las ventas, las tienen que destinar al pago de coimas, para evitar males mayores, ya que temen que si llegan a denunciar, les harán la vida cuadritos, como ha ocurrido en otras oportunidades. Están pidiendo al Ministerio Público que por favor le meta la lupa a ese organismo.

Comentan que el buró político de la tolda patilla, rojos por dentro y verde por fuera, uno que funciona por la calle 60, sufren de conjuntivitis, ya que montaron un video, para las redes sociales, donde todos usaron el mismo lente oscuro y no tomaron las medidas sanitarias respectivas. Esto trajo como consecuencia que no puedan ver los huecos de las calles, sin señalamientos peatonales, semáforos dañados, las comunidades sin agua y cortes eléctricos por toda la entidad. Y lo peor que dentro de la estructura política se encuentra el secretario de salud y aparentemente no atendió a ninguno, porque no hay medicinas. Fin de mundo.

Aseguran que el soldado raso del proceso revolucionario, dijo en una reunión con dueños de empresa de transporte privado, que la pintura para la demarcación se había puesto piche y por eso no había demarcado las paradas en la avenida Venezuela. El soberano se pregunta ¿Será que también habrá algún guiso detrás de la negociación? Esa situación se evidencia, mientras él fue al vecino país a comprar estrenos para la familia y ropa interior que venderá luego de su regreso. Cómo puede un sujeto ir de viajes a comprar mercancía, cuando el mismo grita a los 4 vientos que no es funcionario de la alcaldía de Iribarren, porque él trabaja vendiendo 2 sacos de caraotas las cuales siembra a orilla del rio Turbio. Por cierto aún se espera las facturas de los carnet de los choferes de rutas urbanas a quienes obligados pagaron 8$ y la impresión fue realizada por su primogénito, (El Ombligo), todo el mundo sabe dónde está, pero no sabe para qué sirve.

Nuestro más sincero reconocimiento para el “Bigotón Segnini” con motivo de arribar a sus 25 años de actividades ininterrumpidas, la UNIDAD DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ya que es el padre de la criatura. Segnini aún cuando el mismo reconoce que no es periodista colegiado, tiene más contacto con los medios de comunicación que cualquier jefe de relaciones públicas; además posee una “base de datos” que ya quisieran tener las principales agencias de publicidad del país y los partidos políticos, pero su principal característica, es su humildad, su empatía, es amigo de todo el mundo, por eso es recibido con los brazos abiertos en todos los lugares donde llega. Felicidades Fernando, confío en que tendrás la disposición para mantener la UEC al menos durante 25 años más.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

