PulsoEmpresarial Ponle la magia e innovación a tu hogar en estas fiestas con The Freestyle 2 Generation

Muchos ya tienen casi listo su plan decembrino y quizás estás sintonizado con esta onda festiva. Por lo general se incluyen decoración navideña, lista de regalos, alguna renovación en la apariencia física del hogar, compra de electrodomésticos e, incluso, la agenda de actividades familiares y sociales durante esos días libres de compromisos laborales y educativos. ¿Qué puede haber en común en este plan? Pueden surgir muchas respuestas razonables, pero Samsung te sugiere una: el proyector portátil The Freestyle 2ª Generación.

Este proyector diseñado con el concepto Lifestyle de la marca, posee un conjunto de características y funciones que perfectamente pueden aprovecharse para variadas actividades, en cualquier momento, lugar y época del año. Pero como la temporada decembrina está próxima, vale enfocarse en cómo puedes integrar este versátil portento tecnológico en cada una de las actividades que probablemente ya apuntaste en tu programación familiar.

Luces y colores navideños

Si este año quieres imprimirle un toque diferente a la decoración navideña de tu hogar, The Freestyle 2ª Generación te ofrece la posibilidad de proyectar luces, fotos o cualquier otro recurso visual que combine con los adornos. Puedes optar por activar alguna aplicación con especiales recursos para este fin.

Considera también que puedes emplearlo para crear una atmósfera especial para la cena de Nochebuena o de Fin de año, para el momento del tradicional intercambio de regalos o cuando todos en casa se animen a escuchar música, bailar y, en esencia, celebrar de cualquier manera esta festividad especial. Puedes proyectar en una pantalla blanca o una pared, luces titilantes, imágenes alusivas a estas fechas o, incluso, fotografías de reuniones familiares de navidades pasadas. De esta manera, crearás efectos originales, agregando estilo y personalidad a tu Navidad gracias a la opción Modo Ambiente de tu proyector.

Aliado de tus fiestas

Cuando todos los presentes se animen a ver videos de conciertos navideños de sus artistas preferidos o cualquier otro contenido de alguna plataforma streaming, este proyector combina funciones y recursos que te garantizan una calidad de imagen brillante, resolución Full HD con colores intensos y configuración instantánea, de manera que se ajustará y optimizará la pantalla desde diferentes posiciones. Corregirá desenfoques y nivelará la pantalla independiente de que la superficie donde se apoye esté inclinada o irregular.

Para tus fiestas, The Freestyle 2ª Generación posee sonido de alta calidad y conectividad Bluetooth, que lo hacen una excelente opción para reproducir música. Sus potentes altavoces integrados proyectan un sonido poderoso de 360 grados para que todos experimenten un audio inmersivo desde cualquier lugar. Y si quieres reproducir los temas musicales que tienes almacenados en tu smartphone, tu tablet u otro dispositivo inteligente o desde cualquier plataforma de música digital, puedes transferirle a tu proyector estos contenidos con la aplicación SmartThings para Android y iOS.

Relax y diversión frente a una gran pantalla

Todos en casa se sorprenderán del tamaño de la pantalla que proyecta este equipo de Samsung al encenderlo para disfrutar un capítulo de una serie, una película o cualquier otro contenido, una opción muy típica en los días libres de diciembre. La proyección podrá ser de hasta 100″ con un solo proyector, pero si combinan dos The Freestyle 2ª Generación la imagen será definitivamente cinematográfica, gracias a la nueva opción Smart Edge Blending. La suma de las dos, una al lado de la otra, te regalará una pantalla expandida de 160″.

Además de la opción de navegar por Internet, tu proyector inteligente cuenta con la experiencia Samsung Smart TV. Así tendrás a tu disposición un amplio abanico de contenidos con aplicaciones OTT, así como servicios exclusivos de la marca.

¿Quieres duplicar lo que tu televisor Samsung está reproduciendo en tu proyector? Es perfectamente posible al activar la opción Samsung TV Access para lo cual lo único que necesitas es que tu Tv sea compatible con esta función.

Otra ventaja es el tipo de control remoto. No depende de baterías desechables ya que cuenta con un panel solar en la parte trasera, un factor alineado al cuidado del medioambiente. Además de este comando, puedes usar asistentes de voz, como Samsung Bixby, para gestionar el proyector con tu voz.

Llévalo contigo a tu destino

Como es portátil, compacto y liviano, podrás usarlo en cualquier lugar doméstico o llevártelo a otra casa a la que tu familia haya sido invitada, o llevarlo a tu destino vacacional si es el plan que escogieron para aprovechar estas vacaciones navideñas.

Recuerda que además de su capacidad de configurarse de manera instantánea y automática como ya lo describimos, su soporte está diseñado para rotar hasta 180° y sólo te toca ajustar el ángulo.

Sobre la carga no te preocupes, en caso de que eventualmente no dispongas de una fuente de electricidad cercana. Puedes adquirir para tu The Freestyle 2ª Generación su base de batería compacta que ofrece hasta 3 horas de autonomía, que se conecta con un cable USB-Tipo C.

Estas son parte de los atributos de este proyector que en esta época pueden contribuir a que tu celebración de este año sea distinta, original y repleta de variada diversión.

