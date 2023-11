Luis Florido: El referéndum se está usando para dividir y polarizar a los venezolanos, no para cohesionarlos en la defensa de la soberanía #27Nov

El referendo sobre el Esequibo, convocado por el régimen de Nicolás Maduro, está siendo usado para dividir y polarizar a los venezolanos, no para cohesionarlos en la defensa de la soberanía, aseguró el Coordinador Internacional de la Plataforma Unitaria, Luis Florido.

«Este hermoso territorio es Venezuela, no lo dudemos por un segundo, el territorio Esequibo es Venezolano», dijo Florido en un video publicado en sus redes sociales. «Hay suficientes razones históricas para afirmarlo».

Florido lamentó que el gobierno esté utilizando el referendo para mezclar lo anti-EEUU con el legítimo derecho de Venezuela sobre ese territorio. “En un festival de consignas irresponsables, lejos de convocar a todo y unir, incluidos los mejores juristas, en la defensa de la soberanía».

Dijo que ve muy poca intención de participar, porque la gente lee claramente la politización del tema y porque todo lo que convoque Maduro tiene a los venezolanos en contra, así tenga razón.

El legislador aseguró. que él sí votará en el referendo. «Y votaré porque no me da la gana de regalarle este territorio a nadie», dijo. «Que por demás, a Guyana le está doliendo el referendo, pero lamentablemente la gente siente que puede castigar a Maduro no votando y eso es un error».

Insistió que el Esequibo es de Venezuela, antes de Maduro y después de Maduro, “así que todo lo que se haga por defender el territorio allí estaré, aún convocado el referendo, por un régimen que entregó nuestra soberanía, a Cuba, a Irán, a Rusia, a las FARC y al ELN, el mismo régimen que descuidó el Esequibo y ahora es que reacciona, con evidentes segundas intenciones», advirtió Florido.

Destacó que «la patria se defiende, la soberanía se ejerce y yo con mi voto me haré parte de esa defensa. Punto. El Esequibo es Nuestro».

La disputa por el Esequibo se remonta al siglo XIX, cuando Guyana era una colonia británica. En 1899, un tribunal arbitral decidió otorgar el territorio a Guyana, pero Venezuela nunca reconoció la decisión.

En 1966, Guyana se independizó de Gran Bretaña y Venezuela presentó una demanda ante la CIJ para que revisara la decisión del tribunal arbitral. El proceso aún está pendiente.

