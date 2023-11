José Luis Trocel: La tarifa del transporte debe ajustarse a 15 bolívares #27Nov

José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial de Transporte, señaló que el pasaje urbano debe ser ajustado en 15 bolívares (cuarenta centavos de dólar) antes de que finalice el 2023.

En una entrevista para Radio Fe y Alegría, Trocel indicó que en Venezuela se tiene las tarifas del transporte público más baratas de la región.

“En Venezuela se tiene las tarifas del transporte público más baratas de la región y los salarios están en igual situación, pero sí no ajustamos el pasaje el transporte público operado por privados, las unidades terminarán en cementerios de chatarras, de unidades canibalizadas como actualmente ocurre con la flota oficial y entonces volverá la época de las perreras, todo tipo de unidades prestando un mal servicio, en condiciones muy nocivas para los usuarios más vulnerables que, al final, como siempre, terminarán pagando los platos rotos”, enfatizó.

“El que más necesita del servicio del transporte público es el 70% que no tiene vehículo propio, que también posee unos ingresos promedios de alrededor de los ochenta dólares (US $80), lo cuales apenas le permite sobrevivir. Obviamente no pueden pagar la tarifa, por eso proponemos aumentar e indexar los ingresos (sueldo y salarios) al igual que las tarifas del transporte. Para eso debe mejorar la productividad de la economía del país”, destacó.

Por último, sostuvo que en el país es casi imposible acceder a créditos y financiamiento para vehículos.

“Una unidad (marca Encava), está alrededor de los ciento cincuenta mil dólares (US $150.000). En Venezuela es casi imposible acceder a créditos y financiamiento para reparar, mantener y adquirir nuevas unidades, pero sí pudiera comprarse con Las tarifas del transporte público en Venezuela más bajas de la región, claro también tenemos los salarios, igualmente más bajos del continente”, señaló.

