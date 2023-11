Maduro acusa a EEUU de chantajear a los venezolanos con las sanciones #28Nov

Nicolás Maduro arremetió este lunes contra Estados Unidos, durante su programa “Con Maduro +”, transmitido los lunes por Venezolana de Televisión (VTV) que aseguró es escuchado por la autoridades norteamericanas.

Maduro responsabilizó a los estadounidenses de la caída de la crisis económica que afecta a la sociedad venezolana, asegurando que “hicieron un gran daño a conciencia a la economía, a la sociedad.

Se refirió al efecto perjudicial de las sanciones sobre los venezolanos, y destacó que el pueblo “ha sufrido por las sanciones”. Las declaraciones fueron dadas mientras Maduro recordaba los «cinco consensos para enfrentar los desafíos actuales del país», los cuales son:

Consolidar la recuperación y el crecimiento de la economía

Condenar las sanciones económicas contra Venezuela

Consolidar la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo

Recuperar el estado de bienestar social

Avanzar hacia la recuperación plena de la Guayana Esequiba.

Además, condenó las sanciones y exigió “que se levanten todas”, y “que se dejen los gringos de chantajear, nosotros somos inchantajeables”, dijo el número uno del chavismo.

“Óyeme gringo, ellos me escuchan todos los programas, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo, levanten las sanciones, dejen el chantaje”, pidió Maduro.

