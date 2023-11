VIDEO Transportistas en Lara exigen aumento de pasaje a 15 bolívares #28Nov

El gremio de transportistas en el estado Lara está solicitando el aumento del pasaje urbano a 0,40 centavos de dólar, o a su vez 15 bolívares, esto ante la crisis económica que afecta al sector donde señalan que con el pasaje actual no pueden costear los gastos de servicio de las unidades por lo que indican que este aumento debe ser “urgente”.

Giovanni Peroza, secretario General del Sindicato Automotor del estado Lara, explicó las razones de esta demanda: “Primero, porque las tarifas están muy bajas, cada día el dólar aumenta y eso es la muerte para el transporte. Todos los insumos que compramos es a base de dólar. Las tarifas que nos tienen asignadas son muy bajas a nivel nacional, son de 10 bolívares y eso no compensa el servicio. Pues nosotros siempre hemos insistido en que la tarifa urbana tiene que estar anclada al dólar”.

Peroza agregó que el gremio ha sido flexible y ha reducido su petición inicial de 0,70 centavos de dólar a 0,40 centavos de dólar, porque saben que es muy alto y el pasajero no tiene para cancelarlo. Sin embargo, advirtió que si no se aprueba un aumento de por lo menos 15 bolívares, el transporte tiende a desaparecer.

Problemas de combustible

Otro problema que también afecta al transporte es la falta de combustible, sin el cual no se puede prestar el servicio. Peroza denunció que tienen problemas con el gasoil, la gasolina y el gas, y que las estaciones de servicio asignadas para el transporte son insuficientes y el combustible que llega es muy poco.

“Tenemos que equipar cada cinco o seis días y lo que vamos a suministrar son 50 litros y eso no alcanza para nada”, dijo.

Por su parte, algunos barquisimetanos están de acuerdo con el aumento del pasaje, mientras que otros aseguran que no podrán costearlo, tal como es el caso de Karelis Peroza, una estudiante de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, quien expresó su descontento con la medida.

“Ahorita no podría pagarlo. Yo gasto en tres pasajes, no y eso es para muchos estudiantes que también tienen que trabajar para poder pagar el pasaje, a veces tengo que pedirles la cola porque no tengo”, dijo.

Asimismo, Douglas Daza manifestó su apoyo al incremento del pasaje. “Está la gasolina y otros gastos, entonces por eso queda de la conciencia de cada quien. A mí me parece bien. Ahorita probablemente van a cobrar los 20 porque viene diciembre. Para mí está bien, nosotros vivimos muy lejos”, afirmó.

Cabe resaltar que esta semana José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial de Transporte, señaló en entrevista con Radio Fe y Alegría que el pasaje urbano debe ser ajustado en 15 bolívares (cuarenta centavos de dólar) antes de que finalice el 2023.

