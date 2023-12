COLUMNA Ajedrez para todos (22) #2Dic

¿ES EL JOVEN GM HANS NIEMANN UN SUPERDOTADO EN AJEDREZ O SIGUE EL ENGAÑO?

En la última semana de noviembre, del 22 al 30, se jugó en la ciudad de Zagreb, república de Croacia, el Torneo de la Paz (“Turnir Mira” en croata) un torneo cerrado con 10 Grandes Maestros (GM) con el ucraniano GM Antov Korobov como el jugador con mayor ELO (2667). El evento se desarrolló “normalmente”, excepto que desde la 1ª) ronda el joven GM norteamericano Hans M. Niemann ganó la 1ª partida, asumió la punta de la tabla de resultados para nunca soltarla y ocurrieron algunos hechos sorprendentes e impactantes que a muchos GMs, columnistas y críticos sobre ajedrez lod h hecho pensar: “o el GM Niemann es un fenómeno como “Bobby” Fischer o continua el engaño y dudas sobre el juego limpio que hace, ven los hechos: 1) Niemann ganó 6 partidas consecutivas a otros 6 GMs europeos que no son improvisados, entre ellos al GM Vasyl Ivnchuck, un veterano de mil batallas sobre el tablero, al fuerte jugador ucraninao GM Cheparinov con sacrificio de alfil incluido, y en la 9ª) ronda derrotó al GM Korobov quien planteó una Defensa Siciliana, le destrozó el enroque negro y le dio jaque y mate!. Nunca había visto esto en partidas de Korobov quien es un fuerte jugador quien ha derrotado a notables GMs e incluso a Iturrizaga. 2. Al final del torneo GM Niemann fue el campeón con 8 pts. mientras que el sub campeonato fue para el GM A. Brkic con 5 puntos!! INCREÍBLE! Diferencia de 3 puntos entre Niemann y Brkic, quien ganó el 2º. Lugar por mejor desempate con Korobov e Ivanchuk, ambos con 5 ptos.

Es muy inusual que en un torneo de ajedrez con GMs la diferencia de puntos entre el campeón y el subcampeón sean 2 puntos y menos 3 pts, como ocurrió la semana pasada en este torneo de Zagreb. Que me recuerde sólo hay un antecedente cuando el GM “Bobby” Fischer ganó el Torneo de Candidatura al Título Mundial en Palma de Mallorca en noviembre 1970, hace 53 años, al sumar 18,5 ptos., con 3,5 puntos de diferencia sobre los GMs Larsen, Gueller y Huebner quienes lograron sólo 15 ptos., pero la historia nos confirmó que Robert “Bobby” Fischer era un fenómeno excepcional en ajedrez.

Ante este resultado de 3 pts de diferencia entre el campeón Miemann y el subcampeón Brkic surgen múltiples dudas y cejas levantadas, pero el comentario más válido sobre estas dudas vino del Sr. Tarjei J. S. (@TarjeiJS) quien fue el organizador de este torneo de Zagreb y dio la declaración siguiente al diario noruego “Aftenpasten”, la cual copio en inglés tal como la dio el St. Tarjei:

“ Niemann’s performance is out of this world, but we have not definite proof that he is cheating. We have some indications, but we do not know if anyone wants to report him” (sic).

Traducción: “La actuación de Niemann no es de este mundo, pero nosotros no tenemos prueba definitiva que él hizo trampas. Tenemos algunos indicios o indicaciones, pero nosotros no sabemos si alguien quiere denunciarlas (sic).

¿Qué se puede deducir de esta declaración?, 1. ¿Le tienen miedo a que Niemann los demande sin lo denuncian y no pueden demostrar como hizo trampas?, 2) El Sr..Tarjei deja a otras personas que hagan las posibles denuncias contra Niemann, presumo que los jugadores rivales serían los más interesados, pero ninguno lo ha hecho hasta hoy. 3) ¿Qué dice la FIDE de este evento? Silencio hasta esta fecha.

Finalmente, Niemann jugó 4 partidas con blancas, en todas inició con 1. e4, peón rey, y 5 con negras: no repitió apertura ya que usó: inglesa, francesa, CaroKan, Benoni, y Ruy López y el promedio de ELO de sus rivales fue: 2.595, contra 2659 que es el ELO de Niemann para noviembre 2023.

PARTIDA DE HOY:

Jugada en la 6ª) ronda del European National Team Championship, Budva City, Montenegro, veamos esta miniatura que le hace el jugador griego de menor ELO contra el jugador élite azerí GM Teimur Radjabov:

Blancas: Theodorou Nikolas (ELO 2619) vs. Negras: T. Radjabov (ELO 2745)

c4 e5 2. Cf3 Cf6 3. d4 Cxe4 4. Dxe5 Ac5 5. Ac4 Cxf2 6. Axf7+! Rxf7, 7. Dd5+ Rg6 8. Dxc5 Cxh1 9. Cc3 h6 10. Cd5 Te8 11. Dd4 Rh7 12. Axh6 Cc6 13. O-O-O Te6 14. Cf6+ Rh8 15. Ch4! d6 16. Df4 Rg7 17. Dg4+ Rh8 18. Cg6+ Rg7 19. Cf8+ abandonan negras (1-0). ( Variante Si. 19….Rxf8, 20. Dg8+ Re7 y 21. Dg7 Jaque y mate.

Roy D. Meléndez

(Experto Nacional y coach de ajedrez)

[email protected]

