Macaulay Culkin ‘Mi Pobre Angelito’ recibió estrella en el paseo de la fama de Hollywood #2Dic

El actor Macaulay Culkin, famoso por su papel protagonista en las películas de Solo en Casa o Mi Pobre Angelito, fue homenajeado con la 2.765ª estrella en el paseo de la fama de Hollywood, el viernes 1 de diciembre.

Culkin recibió su estrella en la categoría de cine, las encargadas de presentar al actor en la ceremonia fueron las actrices Catherine O’Hara y Natasha Lyonne.

- Publicidad -

Comenzó su carrera en el cine a los cuatro años y se hizo mundialmente conocido por su interpretación de Kevin McCallister, en las películas Mi Pobre Angelito, un niño que se queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones.

Culkin fue nominado al Globo de Oro por su actuación, y Home Alone 2: Lost in New York, también fue un éxito mundial. Entre sus otros papeles infantiles se encuentran My Girl, The Good Son, Richie Rich y The Pagemaster.

Tras casi una década alejado de la actuación, Culkin regresó con papeles en películas como Party Monster y Saved!, y también apareció en varias series de televisión.

- Publicidad -

Su trabajo en la pantalla ha sido limitado desde su regreso a la actuación, pero Culkin tuvo una memorable participación en American Horror Story, interpretando a Mickey en la temporada Double Feature en 2021.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí