EntrevistaDominical Ángel Ocanto: El referendo sobre el Esequibo es inoficioso #3Dic 

En principio es inoficioso plantear un referendo sobre el reclamo histórico del Esequibo, porque se trata de un asunto contenido en nuestra Constitución; pero, la convocatoria hecha por el gobierno tiene como presunta finalidad asumir la responsabilidad de defender ese territorio, motivo por el cual hay que votar para que realmente demuestre que tiene la voluntad de hacerlo.

La opinión es emitida por el profesional del derecho y diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alfredo Ocanto Azuaje, dirigente de Futuro, quien al ser entrevistado por El Impulso, dice que el asunto del reclamo del mencionado territorio compromete los intereses de Venezuela, lo obliga a votar.

No hacerlo va contra mis principios, entre los cuales está el que los asuntos de trascendencia del país deben dirimirse a través del voto.

Pero, si a ver vamos quién ha sido irresponsable en defender los intereses de la patria ha sido este gobierno, en las personas de Nicolás Maduro, quien siendo canciller hizo mutis cuando el entonces presidente Hugo Chávez, en el año 2004, se mostró solidario con las autoridades guyanesas y complacido de que éstas llamaran a las empresas transnacionales a invertir en el territorio en reclamación como resultado del despojo que se produjo con el laudo arbitral de París, en 1899.

Desde entonces, se ha podido ver la gran irresponsabilidad de este gobierno con esa zona y el mar territorial, ya que han venido siendo explotadas riquezas que existen en el subsuelo y no hubo nunca interés en acudir a la Corte Internacional de Justicia, para formalizar queja alguna porque el Ejecutivo Nacional y la cancillería sabían que el problema del reclamo tenía que decidirse por la vía judicial porque no había sido posible resolverlo con el Acuerdo de Ginebra, que obligaba a hacerlo mediante una acción práctica y satisfactoria entre las partes.

Absurdo resulta desconocer la autoridad que tiene la Corte Internacional Judicial, porque el asunto ha sido llevado a esa instancia por Guyana y, en consecuencia, Venezuela tiene que acudir con la suficiente documentación que tiene, para hacer valer su derecho.

Pero, ¿tiene sentido crear un estado en la zona en reclamación?

Venezuela tiene un derecho que hacer valer, claramente, porque el territorio venezolano está bien definido en la Constitución. Lo que si llama la atención es que a estas alturas se hable de atender a los habitantes del Esequibo cuando la provincia venezolana se encuentra también abandonada. Salvo Caracas, por ser sede de los poderes públicos y de las embajadas, tiene por lo menos la garantía de contar con algunos servicios públicos. Mientras el resto del territorio nacional carece de suficiente agua, energía eléctrica y combustibles. Eso explica que haya disminuido en forma considerable la producción económica del país, ya que la falta de esos servicios afecta considerablemente las industrias y la propia actividad agropecuaria. A consecuencia de esos problemas, también ha disminuido el empleo y esto ha hecho que millones de personas, incluyendo profesionales universitarios, hayan tenido que irse a otros países en busca de alcanzar con sacrificios un mejor nivel de vida. Las Naciones Unidas han señalado que hay más de siete millones de venezolanos fuera de Venezuela, pero la cifra parece ser mayor porque hay muchísimos ciudadanos que se han ido por los caminos verdes y es lamentable que muchas personas hayan perdido la vida en la selva de Darien, cuando desesperadamente buscaban llegar a tierras donde esperaban conseguir trabajo. Esta tragedia no tiene por ahora fin, porque todavía siguen los compatriotas abandonando sus casas y sus terruños porque la crisis económica, que no ha podido ser combatida, se mantiene a pesar de los falsos anuncios de que la situación ha venido cambiando. ¿Cómo va a estar cambiando si todos los días la gente en los barrios se queja de que sufre una tortura por falta de agua y tiene que adquirirla a los más altos precios, porque el pago se ha establecido en dólares? El gas, necesario para cocinar, es suministrado por empresas oficialistas a destiempo y en todas partes se puede ver a las amas de casa aguardando varios días para pagar una bombona de ese combustible. Las colas para obtener gasolina son kilométricas, porque ahora no sólo lo hacen quienes tienen un automóvil o un bus de transporte público, sino miles de motorizados, muchos de los cuales son transportistas de pasajeros porque la falta del tradicional servicio de taxis ha sido sustituida por los mototaxistas, quienes sobreviven haciendo “carreritas.” Y hablando de carreras, a la carrera este gobierno ha organizado este referendo, poniendo a trabajar aceleradamente el servicio de identificación con un operativo para que la gente saque su cédula de identidad y vaya a votar. Y yo voy a votar, como lo harán otros ciudadanos, porque no queremos que este gobierno siga utilizando excusas para no hacer lo que está obligado a hacer. Una de sus obligaciones es defender el territorio nacional y con el voto del referendo estará obligado a defenderlo, que es lo que pensamos que debe hacer.

Usted habla de excusas

Lo digo porque este es un gobierno que usa las excusas para todo. En el referendo se están haciendo cinco preguntas relacionadas con el laudo arbitral de París, el Acuerdo de Ginebra, el no reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia, la explotación del petróleo en el territorio en reclamación y la creación de un nuevo estado, el de Guyana Esequiba.

Se les olvidó a quienes formularon las preguntas la más importante y haberla colocado de sexta: ¿Está de acuerdo que Nicolás Maduro deje la presidencia de la república? Seguramente, el 91 por ciento de todos los electores saldría a votar por el si…Porque además de los problemas mencionados, tenemos que considerar otros dos muy graves: la salud y la educación. Todos los días y en todas partes, los familiares de los enfermos están haciendo grandes esfuerzos económicos para adquirir los insumos que necesitan sus familiares porque en los hospitales no hay nada. O a veces piden ayuda a través de los medios de comunicación social o por las redes. Se mueren los enfermos porque no tienen los medicamentos para sus enfermedades. Con este gobierno se desestimaron los programas de salud que existían y se hizo un convenio con el gobierno de Cuba para que trajeran unos supuestos médicos, muchos de los cuales se han ido también por los caminos verdes porque son esclavizados por el régimen cubano.

Y con la educación se ha registrado un retroceso que nos lleva a un siglo de atraso, porque los niños están recibiendo una educación muy pobre, ya que los educadores con la autorización de las autoridades educativas apenas asisten unas dos veces por semana a los planteles y es que los salarios que perciben no les alcanzan a estos servidores ni siquiera para pagar el pasaje en el transporte colectivo. Desde hace más de un año, los trabajadores de la educación vienen reclamando salarios y beneficios que les fueron arrebatados por la Oficina Nacional de Presupuesto, violando así la Constitución, la cual establece que los ingresos de los trabajadores debe satisfacer sus necesidades y las de sus familiares. De nada han valido las protestas, los reclamos, los documentos entregados al gobierno, porque éste sigue usando excusas para no cumplir con sus obligaciones. Y lo peor es que las autoridades recomiendan a los educadores a dedicarse a otros oficios, ignorando que la educación requiere de personal comprometido con su labor a tiempo completo. Sin educación no puede avanzar ningún país. Pero, los planes del gobierno no están destinados a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, sino a que vivamos en pobreza y miseria, no obstante tener este país las mayores posibilidades de engrandecimiento porque aún tiene riquezas no sólo del subsuelo, sino de proyectos que pueden concretarse con una buena administración.

Yo, como diputado de la Asamblea Nacional, me opuse al proyecto de las comunas. Y lo hice porque la gente no quiere vivir sometido a un régimen impuesto por el gobierno, sino a vivir en libertad, sin sesgos políticos. Quiere trabajar como corresponde a una sociedad democrática, haciendo uso de sus habilidades y profesiones.

Una población como la venezolana, que históricamente ha sido libertaria, no puede estar viviendo en situación precaria, dependiendo de una bolsa de comida y de unos bonos que no le permiten adquirir lo esencial para su alimentación. La gente quiere tener trabajos bien remunerados, como ocurría antes cuando los trabajadores tenían sus sueldos que progresivamente aumentaban de acuerdo a las contrataciones colectivas, con vacaciones pagadas y con el beneficio del Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Y, por supuesto, con utilidades que recibían a fines de año, las cuales les alcanzaban no sólo para tener sus casas bien acondicionadas, sino para adquirir sus inmuebles e incluso vehículos. Eso es lo que la gente quiere, no una bolsa clap y unos bonos como dádivas, que envilece la condición de quienes los reciben. Y, además, el gobierno se burla del pueblo porque cada vez inventa una tras otra feria. Cuando monta una de estas ferias hay gasolina, como pasó recientemente con la supuesta feria internacional de turismo. ¿Cómo va a haber turismo si falta agua, electricidad y combustibles, esenciales para los turistas?

Esos servicios los necesita el pueblo, pero no los recibe adecuadamente. Pero, el gobierno va más allá con los engaños…

¿Con cuáles engaños?

Ya nadie le pone cuidado a los anuncios de que habrá mejoras. Uno de los mayores engaños fue el de los motores de la economía, que nunca llegaron a funcionar. Son muchas las veces que desde Chávez hasta ahora se ha hablado de la Venezuela potencia, pero, ¿cómo se va a hacer potencia un país si su mayor recurso, el humano, se está yendo todos los días. El gobierno iraní dijo que Maduro les había ofrecido un millón de hectáreas de tierras productivas, pero eso es mentira porque si no hay agua, ni electricidad, ni combustible, ni semillas, ni fertilizantes, ni maquinarias, no habrá producción. Y todavía se está esperando que las obras comenzadas por los chinos se terminen. Esos acuerdos con cubanos, argentinos, chinos, iraníes y de otros países no beneficiaron en nada a Venezuela. Ahora que se está hablando del Esequibo hay que recordar que los países de la Caricom recibieron mucho de Petrocaribe, incluso se les perdonó la deuda. Sin embargo, esos países están apoyando a Guyana y la seguirán apoyando porque las declaraciones de los funcionarios venezolanos han sido inadecuadas porque el asunto tiene que ser resuelto por la vía diplomática y judicial, no con amenazas.

Algunos dirigentes políticos han dicho que lo del referendo de Guyana podría tener a corto tiempo el objetivo de impedir las elecciones presidenciales del próximo año, utilizando como excusa un estado de conflicto o de cualquier otra cosa. ¿Qué piensa usted?

No me voy a meter a pronosticar nada en la política, pero este gobierno es capaz de todo. Lo que sí es conveniente es mantenerse pendiente, no perder el ánimo y buscar por todos los medios la unidad, una unidad fuerte, que nos permita lograr el cambio. Razones no existen para impedir las elecciones. Claro está, el gobierno no quiere perder el poder. Pero, este pueblo es valiente, demócrata y decidido. Y en el nombre de Dios, se va a imponer. Porque quiere un cambio porque ya no soporta más este gobierno, que ha destruido a Venezuela y ha hecho que una cuarta parte de su población se haya ido a otros países.

