VIDEO Machado sobre asistencia al TSJ: No he cometido delito, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada #6Dic

María Corina Machado, candidata presidencial unitaria de la oposición, se pronunció sobre su eventual asistencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y afirmó que el pasado 22 de octubre fue «habilitada por millones de venezolanos» que la eligieron como su líder para los comicios de 2024.

«Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Aquí nadie ha visto un papel, entonces que acto puede recurrirse, sino existe. Estoy más que habilitada por los millones de venezolanos», expresó en rueda de prensa ofrecida este miércoles 6 de diciembre.

El pronunciamiento de Machado surge luego de que el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en Venezuela, Gerardo Blyde, se refiriera al anuncio del Reino de Noruega acerca del mecanismo acordado por las partes para buscar la revisión de las medidas de inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la República.

Blyde recordó que el Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023, estableció que debía crearse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales.

En este contexto, la dirigente opositora señaló que este mecanismo «lejos de facilitar una vía electoral, la hace más compleja».

«Este documento se produce en el contexto de un acuerdo firmado en Barbados que implica una serie de compromisos por parte del régimen, en materia de liberación de presos políticos compromiso que no se han cumplido. Este régimen no es confiable, entonces porque creer que van a cumplir con una parte sino cumplen con la otra», concluyó Machado.

#AhoraVPItv | @MariaCorinaYA sobre asistencia al TSJ: "Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Estoy más que habilitada por los millones de venezolanos".



