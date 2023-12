VIDEO Machado: Invirtieron todos los recursos en una campaña con una retórica agresiva #7Dic

María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición a las elecciones presidenciales del año 2024, tuvo una intervención en el Parlamento Europeo @Europarl_IT la mañana de este jueves 7 de diciembre, sobre la situación actual de Venezuela tras la primaria del 22 de octubre y el referendo consultivo sobre el Esequibo de pasado 3 de diciembre.

“En Venezuela, hemos visto cómo en este año un país que se veía muy derrotado, decepcionado, paralizado, fue progresivamente tomando ánimo, despertándose, organizándose y toda esta energía se fue canalizando alrededor de un evento que permitía, a través de la participación ciudadana, elegir un nuevo liderazgo, lograr la coordinación de las distintas fuerzas de la oposición y con la legitimidad del voto popular”, expresó sobre la elección Primaria quien resultó victoriosa.

Destacó que fue un proceso “tremendamente difícil, lleno de obstáculos, donde el régimen fue intentando bloquear y limitar su organización, primero negó el uso de los colegios públicos donde generalmente se hacen las elecciones, impidió la movilización de muchos de los candidatos, amenazó a quienes participaban en las actividades, nos agredió físicamente, amenazaron, instigaron, igual que a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias y los últimos días la represión fue brutal para que la primaria no tuviera lugar”.

La líder de Vente Venezuela, comentó que tras los resultados de los comicios internos, el régimen “con una absurda sentencia del TSJ” dijo que “las primarias no habían existido, que no eran válidas, que no eran reconocidas. Sin embargo, el hecho político fue contundente y necesitaba el régimen, digamos, distraer la atención y obviamente pasaron un plano muy peligroso, al cual hace referencia el señor Jordi Cañas, en el plano de un conflicto fronterizo”.

En este sentido, se refirió sobre la consulta del Esequibo, en la que “invirtieron todos los recursos que ustedes pueden imaginar en una campaña con una retórica cada vez más agresiva, planteando además unas preguntas en un referendo consultivo tremendamente peligrosas por su alcance. Efectivamente la pregunta número 5 incluye prácticamente el reconocimiento del territorio de reclamación como un Estado de Venezuela y negando la participación en la pregunta número 3 de Venezuela en la instancia de la Corte Internacional de Justicia que es hoy en día el mecanismo pacífico en el cual se dirime el conflicto”.

