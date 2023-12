InfografíaIMP Cardenales de Lara cae por tercera vez en la semana #9Dic

La novena de los Cardenales de Lara (25-16) cayó derrotada ante Bravos de Margarita (21-18) la noche del viernes 8 de diciembre con marcador de cuatro carreras por tres en el Forum de La Guaira, para colocar en 1-3 su récord en la octava semana de campeonato en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El lanzador ganador fue José Mesa Jr (2-0), mientras que la derrota se la llevó el norteamericano James Hoyt (1-1).

El lanzador abridor por los crepusculares fue el zurdo Fabián Blanco, quien trabajó por espacio de 4.2 entradas, permitiendo cinco imparables y dos carreras limpias. El nativo de Falcón fue reemplazado por Wilser Barrios (1.1 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO), Jacob Bosiokovic (1.0 IP, 2 H, 0 CL), Rhiner Cruz (1.0 IP, 1 H, 1 CL, 1 BS), José Ascanio (1.0 IP, 1 H, 0 CL, 1 SO) y James Hoyt (0.1 IP, 1 H, 2 BB, 1 C), según nota de prensa.

Los más destacados a la ofensiva fueron Ildemaro Vargas (5-2, 1 CA), Jecksson Flores (4-2, 1 CA), Yojhan Quevedo (4-1, 1 HR, 1 CI) y Hernán Pérez (3-2, 1 CI), en total fueron ocho los imparables conectados por los larenses para producir las tres carreras del compromiso. El conjunto crepuscular continúa su gira este sábado, cuando enfrente en el primero de una serie de dos a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz a partir de las 7:00 PM.

