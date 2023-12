OPINIÓN Y resulta que te unes a las corrupciones de servicios #13Dic

«La comisión de servicios es un viaje temporal»

José María Pacori Cari

De fines y objetivos ilícitos.- Es menester dejar claro y precisar que esta institución nació con una misión excelsa en su ley de creación; que compartimos su visión y su significado sublime en cuanto a su proyección tal como lo dice el papel que recoge sus fines y objetivos. Pero sus palafreneros la han ensuciado. Paradójicamente, una cosa dice la ley que la institución es o ha de ser y otra cosa es la guarida de criminales que han hecho de ella quienes están desubicados al traicionar la confianza que se les ha dado. Por ende, no compartimos en modo alguno la forma y manera como ha sido desvirtuada en la práctica desde hace una década, y que cual jovencita irrespetada, la han sodomizado sus representantes o guardadores. Desgraciadamente la práctica y ejecutoria de esta institución en cabeza de sus anti líderes, indica que la han tomado como un brazo del crimen organizado. Que sus “cuentadantes” se enriquecen de manera punible e ilícitamente de ella, amparados en su nombre y en su otrora prestigio. Porque la evidencia empírica delata a sus autoridades, y deja ver el rostro criminal del desempeño de sus gerentes y la manera en que la han ensombrecido como hasta la fecha lo hacen. No fue para esto para lo cual se creó la institución – eso aspiramos ingenuamente – , pero sus timoneles o líderes corruptos la usan para regalarse entre ellos, entre autoridades, familiares y amigos, lo más preciado que la institución otorga; pero también para venderlo ilegal, ilegítima y criminalmente en el mercado negro a altas sumas en divisas, sin que sus beneficiarios cumplan ninguno de los requisitos legales y morales para tenerlo y ostentarlo. Al perder y al haber corrompido la razón de su creación esta institución indefectiblemente ha de desaparecer. Porque en la práctica su finalidad y objeto se han convertido en ilícitos, además son contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

Mutatis Mutandis.- El aspecto que aquí analizamos es apenas una de las múltiples aristas de las cuales se han valido los gerentes delincuentes para desangrar y devorar el flanco expuesto de la institución como lo harían los depredadores sobre una presa. Nos referiremos en esta epístola a la manera cómo conchabados sin escrúpulos por motivos innobles han percibido a la institución como una manzana apetitosa a la que hay que hincarle los dientes para saciar intereses y perversiones particulares. En este caso a través de una figura o instituto de la administración pública denominada “comisión de servicios”, la cual es utilizada con depravación como un instrumento para hartarse de mucha corrupción a través de las comisiones (las coimas, el soborno y la extorsión) penalmente castigadas. Por lo que a esta figura lícita la han metamorfoseado en un instrumento para la ilicitud y el delito; la han desvirtuado, y de comisión de servicios debemos entenderla como “corrupción de servicios”. Es reclutar gente indecente bajo la figura de comisión de servicios para que coadyuven en el pronto pago – que en comisiones – deja la corrupción. Se trata de corruptos por comisión, son corruptos traídos a esta institución de otros organismos para que ejecuten actos de depredación y de

enriquecimiento ilícitos para ellos y para sus jefes.

La praxis corrupta.– La Justificación delictiva de esta práctica institucional en perjuicio de la ley y de la figura administrativa de “comisión de servicios”, es que por sus servicios reciben ingentes comisiones ilícitas. La gerencia de talento humano ha convertido en una regla lo que por su naturaleza es algo excepcional, porque la comisión de servicios es temporal y no fija ni perpetua. Aunado a ello, el personal que aún permanece en condición de “comisión de servicios” intramuros de la institución, en especial los esclavos espías Stephen Candie del amo Julio, en su desempeño funcionarial, no se han caracterizado precisamente por la decencia administrativa, pues por la autoridad que ostentan o han ostentado, en sus manos ha estado adecentar, corregir y eliminar lo obsceno y lo delictivo en la práctica. Pero siempre y todo el tiempo se hacen de la vista gorda, dejando pasar, haciendo, dejando hacer corrupción y delitos; mojándose las manos y recibiendo sobres, pues tienen intereses criminales inconfesables que resguardar y ellos son parte del problema. Por pura diplomacia debo decir que no son todos los que están, aunque esté convencido de lo contrario, pero son tantos los que están que asquean. Nadie cuida su alma, todos están enlodazados en la criminalidad, al punto que ahora mismo se hacen los sordos y los ciegos. Luego arderán en la zarza del infierno.. Fíjense cómo se enriqueció criminalmente el psicópata Julio Vásquez y se rumorea – algo que mantiene en secreto – que un infortunio puede haberlo alcanzado. ¿Entonces de qué valió tanta jactancia, prepotencia, perversión, sadismo, crueldad, indecencia, altivez y envidia en perjuicio de otros?. Nunca una carroza fúnebre lleva detrás a un camión de mudanzas. ¿Para qué tanta perversión y desenfreno para llenarte de riquezas mal habidas si nada de eso te vas a llevar al morir?. Nadie piensa en el “memento mori”, en el momento en que deban dar cuenta de sus actos ante el tribunal de Dios y andan por la vida sin frenos cometiendo delitos e injusticias en contra de su prójimo.

Con prórrogas ilegales y moralmente injustificables.– No todo el comisionado en servicios es delincuente, pero en esta institución abundan. En la institución que ahora está en manos del coronel Mambrú Lozada; pese a que parezca paradójico, “las comisiones de servicio” con las que él se ha encontrado por más que pudieran estar vigentes no son decentes, de igual modo están caducas y decadentes; fuera de orden, aparte de cualquier justificación honorable, están escandalosa e ilícitamente inoficiosas para una gestión que se pueda preciar de íntegra. Unas comisiones de servicios de 2,3,4,5,6,7,8,9 y de hasta 10 años inclusive; con prórrogas sucesivas algunas tácitas, solo reconducidas sin asidero legal por una coloquial conversación telefónica o una mensajería de WhatsApp. Comisiones de servicios de las que ni siquiera consta su reanudación por oficio escrito, que evidencian complicidades maliciosas, furtivas y penales, en un círculo vicioso de amañamiento que genera interés criminalístico. La comisión de servicios es una situación administrativa temporal que en esta institución la han convertido en una aberración. De modo que es la temporalidad y no la perpetuidad lo que define y caracteriza una comisión de servicios. Como norma general, tan solo puede durar un año. De forma excepcional se prorrogará otro año si no ha podido cubrirse la plaza con carácter definitivo. Pero en esta institución esto no funciona así. Aquí la corrupción lo arropa todo.

El pretérito imperfecto.– Hasta el ayer inmediato, no ha sido responsabilidad de Mambrú, pero ahora mismo en la práctica el coronel Lozada las ha consentido para su gestión y esto es alarmante e injustificable que no sea en una mente corrupta, en una psiquis que planifica perversión tal como lo hace un intelecto criminal. También en abundancia las comisiones de servicios se las encontró vencidas el coronel psicópata Julio Vásquez, que las cohonestó, se aprovechó corruptamente de ellas, y les sumó otras cuantas al punto de que trajo sus propios aliados en comisión de servicios. Y el enquistamiento de la “corrupción en servicios” es vicioso y los funcionarios que llegaron alguna vez por un “ratito”, se han quedado como “ratitas” extorsionando por “per saecula saeculorum”. Más que comisiones de servicios, se trata en realidad de “corrupciones de servicios”. Entiéndase que cuando me refiero a comisiones de servicios vencidas, describo situaciones que se han prolongado de manera moralmente asfixiante, inelegantes para la decencia institucional o que ya no tienen un propósito sano dentro de la administración pública. Unas comisiones de servicios muy suspicaces habiendo personal idóneo propio de la empresa.

Obra en contra de la ley quien hace lo que ella prohíbe y en fraude de la ley, quien respetando las palabras legales elude su verdadero sentido.– A la gerencia de talento humano la seduce además actuar en violación y en fraude de la ley. En esta empresa a la cual llamaremos preliminarmente «gold mine», todo lo trastocan para que pierda su naturaleza correcta y su esencia de bien, a todo lo manosean con indecencia para que pierda su pureza, a todo le dan un uso inmoral, antiético y violatorio de las leyes. En esta podrida institución sus autoridades a todo le dan la vuelta para delinquir, para ensuciar la hoja de ruta de lo que en algún momento pudo ser una digna organización. La corrupción está enquistada entre otras variantes, por la presencia de un personal vicioso que permanece dentro en comisiones de servicios – corrupciones de servicios propiamente – que desde hace mucho han sobrepasado el tiempo que la ley lo permite, además han excedido la razonabilidad ética de su necesidad y utilidad; pero más allá han violado la moral que debe caracterizar el desempeño de un funcionario público, máxime si es prestado o visitante.

Es como entrar a la iglesia y robarles la limosna a los santos.- Si hubiera voluntad para adecentar la institución, terminado el año esos funcionarios en comisiones de servicios deberían haber vuelto a sus instituciones de origen y no entrar en el círculo vicioso de las prórrogas inmorales, porque todos saben las razones por las cuales se van quedando hechos los “huevones”, para continuar algunos con la corrupción de bajo perfil y otros abiertamente como la mujer adúltera que poco le importa su reputación. Si a ver vamos, no se trata de funcionarios por cuyas notables y excepcionales capacidades intelectuales y científicas constituyan un recurso de invaluable tenencia del que la institución no se pueda zafar. No se trata de gente con cerebros como el insigne Humberto Fernández Morán el inventor del bisturí de diamante. Por el contrario, se trata de gente de pensamientos delictivos, que llegaron a la institución de manos de corruptos coroneles y se han quedado como secreción purulenta porque consiguieron en esta empresa la grieta para llenarse punible e ilícitamente de riquezas mal habidas. Se trata de funcionarios que los corruptos coroneles como por ejemplo Leo Malaparte y Julio Vázquez que se han sucedido en la dirección, se han traído a la institución para que les hagan el trabajo sucio. Desde luego debiera haber excepciones (pero muy pocas) de personas que han llegado prestados de otros organismos, con propósitos sanos, que al terminar su labor decente específica y puntual se han regresado a las empresas del estado de las cuales eran naturales. Pero a estos habría que buscarlos con el jeol jem grand arm 300 cf. Y para ello, pedir la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando te unes a la corrupción.– Cuando olfatear, saborear y consumir la corrupción te deleita o te produce un efecto narcótico; es porque tienes mala conducta y una vez dentro de la institución, te unes a la corrupción si no has sido formado en tu hogar en principios y en valores. Por sus cargos – o sus encargos -la gente que pulula en comisión de servicios en la institución, están ostentando autoridad intramuros y se han traído a la corporación a sus familiares para tener “barras” y apoyo consanguíneo o por afinidad y que la corrupción fluya sin obstáculos y con mucha colaboración y aprobación interna. Verbigracia coetáneamente los jefes fijos han traído a la institución a su grupo hamponil y a sus familiares y es solo un ángulo del problema. De modo que la empresa está invadida. Hasta el cactus o el pitufo codicioso, ha conformado su propio equipo de nepotismo, que seguramente una vez que a éste se le acabe el turno en la corrupción o el ciclo de su gestión, muchos sino todos sus familiares también se quedarán. A manera de las invasiones de Atila y los Hunos, la institución está tomada por una barbarie de mentes corruptas de quienes están en “comisiones de servicios” o en “corrupciones de servicios”.

Tergiversar la filosofía que inspira a las comisiones de servicios.- No se trata de criminalizar la figura de la comisión de servicios. Si no que la evidencia empírica nos muestra de cómo habiendo dentro de la institución funcionarios idóneos que por su talento y capacidad pueden asumir las mismas tareas que se le entregan a un empleado en comisión de servicios, entonces en esos casos, esta figura es inoficiosa sobre todo cuando en esta empresa la corrupción hierve y borbotea marcando el paso de las manos de los ajenos en perjuicio de los propios y ejerciendo maniobras anti éticas e ilegales amparados en la comisión de servicios. La temporalidad es la esencia de la comisión de servicios como instituto de la administración pública. Es un nombramiento, de carácter temporal, mediante el cual un funcionario, que reúna los requisitos para ello, desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del puesto de trabajo al que haya sido adscrito. Pero en la institución que nos ocupa, esto no funciona así, por razones de corrupción la figura de “la comisión de servicios” ha sido desnaturalizada.

De esa cabuya, yo tengo un rollo.– Para evitar a los observadores y al ojo avizor de la decencia administrativa, para distraer a los centinelas institucionales. Es como un desprecio programado al personal de carrera de la institución, que por intereses inconfesables “el comisionado en servicios” de otros entes se mantenga por años intramuros en detrimento de un personal de idéntico perfil y formación con el que cuenta muy superior el organismo receptor. Es como sacarle el cuerpo y huir de los juzgamientos y participaciones asertivas de los propios institucionales. Es como haber seleccionado un equipo de malhechores al mantener grosera y anacrónicamente a tanta gente en comisiones de servicios por tanto tiempo de manera extemporánea por exceso, que constituye una afrenta a la honestidad de la administración pública. ¿Acaso es estrictamente necesario para la decencia administrativa de esta peculiar institución conservar en comisiones de servicios a fulano y a perencejo? No, no es necesario para la sana administración, pero si es necesario para la corrupción, por tratarse de mentes que están prestas y dispuestas para hacer cosas incorrectas. En otras palabras se trata del equipo del mal.

A ver Mambrú Lozada.- ¿Cuáles son las razones urgentes de estrictas necesidades técnicas y científicas, así como éticas, morales y legales para que hayas adoptado la banda de los monos voladores jalabolas del coronel Julio Vásquez que aún permanece en la institución bajo la figura de la comisión de servicios? Eso sin mencionar los monos voladores jalabolas que son funcionarios de carrera en una institución que no respeta la carrera administrativa. ¿Cuáles son las razones a las que se les pueda divisar el honor y por las cuales mantienes bajo el ala protectora a los funcionarios enquistados en la institución dentro de la figura de comisión de servicios? Si la característica esencial de la comisión de servicios es la temporalidad y no lo vitalicio, ¿entonces por cuáles motivos permanece tanto delincuente amparado en la figura de comisión de servicios en el organismo que ahora regentas?

«La comisión de servicios es una figura que puede ser utilizada en casos de urgente e inaplazable necesidad…se trata de una provisión temporal y excepcional».

Carmen García Pérez

Crisanto Gregorio León

[email protected]

