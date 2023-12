VIDEO Comerciantes de Barquisimeto reportan disminución en la venta de juguetes #14Dic

El Impulso consultó este jueves a comerciantes del centro de Barquisimeto dedicados a la venta de juguetes para conocer como se encuentra el movimiento comercial de cara al 24 de diciembre, fecha ideal dar y recibir regalos.

«Están un poco flojas pero si sale la mercancía, aunque comparado con el año pasado si están malas», declaró Santiago Pérez.

«Han estado pésimas, no ha comenzado el movimiento comercial. La gente no gana lo suficiente y si compran juguetes no tienen para la comida», manifestó el señor Alexis Alvarado, otro de los consultados.

Luis Ledezma, por su parte, indicó que pese a tener precios bajos y ofertas, las personas solo preguntan y se van.

«Las ventas han estado flojas, siempre esperamos que luego del 15 de diciembre aumenten. El año pasado estos pasillos eran muy concurridos, ahora no», comentó.

Los consultados esperan que la venta de juguetes mejore, pues señalan el mayor movimiento comercial se registra a medida que se acerque la Navidad.

Cabe resaltar que el equipo periodístico realizó recientemente otra consulta a encargados de tiendas de ropa, quienes a diferencia de los vendedores de juguetes, sí afirmaron tener una mejoría en sus ventas tras el inicio de la temporada decembrina.

