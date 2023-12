RETACITOS #17Dic 

La persecución y el acoso de la Comisión Nacional de Inquisición de las emisoras de radio, ha sido tan feroz e inclemente, que ya en la mayoría de las entidades federales, las pocas emisoras de radio que aún sobreviven y se mantienen en el aire con grandes esfuerzos, a motu propio progresivamente han ido eliminando los programas de opinión, especialmente aquellos en donde se hacen entrevistas a dirigentes políticos, empresariales, estudiantes, líderes sindicales, por cuanto tienen el temor en torno a la posibilidad de que algunos de los invitados, “pierda la compostura”, “se vayan de yoyo” y exponga al aire criterios, que pudieran ser mal interpretados por el régimen, que lamentablemente tienen sus “Patriotas Cooperantes” en los propios gremios radiales y se exponen no solo a que les cierren las emisoras de un solo plumazo, sino que sin respetar el derecho a la defensa, decretan el cierre y ya vienen preparados con sus camiones y los efectivos de los cuerpos de seguridad que los respaldan en sus acciones arbitrarias, para desmantelar las radios y robarse los equipos, lo cual no estamos inventando, sino que es el modus operandi de la tal fulana Comisión Nacional de Inquisición, acciones que se cometen porque no existe en el país Estado de Derecho, el írrito Poder Judicial esta mediatizado no hay instancias superiores a las cuales recurrir cuando se produce algún atropello contra los derechos humanos de cualquier ciudadano. En el caso de los programas de opinión no tenemos que ir muy lejos, en Barquisimeto, cuentan que apenas quedan dos, cuya programación es completamente light y supuestamente los anclas son complacientes y le pasan previamente las preguntas a los invitados, para que no se les ocurra decir alguna frase altisonante, que pueda conducir a la salid del aire de estos programas, de manera que en estas condiciones nos encontramos en estos momentos.

***

La escalada de precios que vienen registrando en los últimos meses las tarifas de los servicios básicos como electricidad, agua, aseo urbano, telecomunicaciones, especialmente en el caso de CANTV con la telefonía doméstica y ABBA al parecer no tiene límites; de acuerdo con lo expresado por los usuarios, en el caso de la telefónica una personas que por una línea telefónica estaba pagando el equivalente a 4$, cuando fue a realiza la cancelación del último mes le dijeron son 11%, lo que hace mucho ruido porque al teléfono no se le está dando un uso distinto al que tenía hace dos o tres semanas, no se han estado haciendo llamadas internacionales ni hay niños pequeños en la casa que pudieran responsabilizarse por estar jugando con el teléfono; este cliente, le ocurrió igual con el servicio de Internet, ya que en la zona hasta donde se sepa no han instalado fibra óptica, por lo que no se ha notado un mejoramiento en la calidad del servicio, como para que se justifiquen incrementos tan irracionales como los que se denuncian. Los analistas económicos han señalado que en estos momentos, cualquier familia venezolana gasta alrededor de 100 dólares mensuales en agua, luz, gas, telefonía, televisión por cable e Internet, monto que resulta bastante significativo, si se toma en consideración que el trabajador venezolano cobra en unos bolívares cada días más devaluados y en la empresa privada quienes cobran en divisas, los salarios oscilan entre 130$ y 200$ en promedio, por lo que su capacidad de maniobra es bastante limitada. Rebobinando, se recuerda que a mediados de año el BCV publicó unas cifras en las que reconocía que la inflación en los servicios básicos como electricidad, agua y recolección de basura aumentó un 325,4% en los 12 meses hasta marzo, lo cual quiere decir que los servicios básicos no mejoran en la calidad ni en su eficiencia, solo se incrementan las tarifas y esto es lo que causa molestias al venezolano, que pagaría con gusto un servicio siempre y cuando satisfaga sus necesidades.

***

Despejadas las dudas sobre el monto del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2024, tras su presentación por parte de la Vicepresidenta Rodríguez, donde señaló que el monto es de 729.948 millones 434 mil 891 bolívares, equivalentes a US$ 20.492 millones 656 mil 785 al tipo de cambio de 35,62 tasa de cambio del BCV, cuando señaló que el 77,4% de este monto será destinado a inversión social. Existían muchas expectativas entre los trabajadores, quienes confiaban en que en este proyecto se incluirías partidas destinadas a mejorar sus condiciones salariales; sin embargo, en las primeras de cambio se advierte que un incremento del salario que no supera el 10% y que podría superar el 70% en materia de bonificación, para un total de 80%, pero que solo tiene incidencia sobre un 10% del salario, esto indica que el nuevo salario del trabajador sería de 143 bolívares es decir 4,01$ y probablemente este cobrando alrededor de unos 50$ en bonificaciones, lo que quiere decir que nuevamente el gobierno se burla de los trabajadores, ya que se pensaba que por ser un año electoral, las expectativas señalaban que probablemente el ajuste salarial estaría entre US$ 75 y US$ 80, pero nada más alejado de la verdad, por lo que la lucha de las centrales sindicales deberá centrarse, de ahora en adelanta, en lograr revertir esta tendencia, de manera que se le dé prioridad a la salarización en lugar de la figura de la bonificación. Hasta estos momentos no se ha registrado ningún posicionamiento de las principales centrales de trabajadores del país como la CTV, ASI Venezuela, Codesa, CUTV, FAPUV organizaciones que deben reunirse, armonizar sus posiciones, de manera que todas estén tirando de la carreta en la misma dirección, de lo contrario solamente lograran que el régimen mantenga congelado el salario mínimo y siga imponiendo las bonificaciones que no favorecen a los trabajadores.

***

Luego que se destapa la olla con el escándalo en torno al concierto de Romeo Santos, es cuando queda al descubierto que el promotor del evento, esta preso en la cárcel desde hace varios años, donde tenía montada una oficina con todas las de la Ley, ya que al parecer tenía metido en el bolsillo al director de la prisión, quien no solamente le permitía tener todas estas comodidades y confort, sino que afirman que el personaje entraba y salía de la prisión como perro por su casa, sin ningún tipo de limitaciones. Recuerdan que el personaje se encuentra en prisión, cuando fue vinculado presuntamente con una avioneta cargada de cocaína, y desde entonces se encuentra tras las rejas. Lo cierto es que si la gente no protesta porque el espectáculo no comenzó a la hora prevista de las 8:00 PM, sino que dio inicio pasadas las 4:30 AM, nadie se hubiese enterado de toda la tramoya que había tras la empresa promotora de espectáculos, que supuestamente es una mampara para ocultar el lavado de dinero proveniente de actos ilícitos, todo lo cual deberá demostrar la investigación que adelanta la fiscalía. Aseguran personas cercanas al artista que este cobró en efectivo la modesta suma de US$ 3,0 millones, cuando en otras partes del mundo el costo del espectáculo no supera los 500 mil dólares, según los conocedores. Sería interesante conocer cuántos años tenía esta empresa operando desde la cárcel y ante las narices de las autoridades del presidio, quienes supuestamente recibían su participación por mirar para el techo, no darse por enterado y permitir que los ilícitos continuaran operando de la manera más efectiva, generando dinero a manos llenas, porque no todo el mundo dispone de 3 millones de dólares para pagar un artista, por más famoso que este sea. Así que amanecerá y veremos.

***

Representantes del Colegio de médicos, Colegio de Enfermería, Colegio de Bionalistas, Colegio de Odontólogos, SUNEP-SAS, SEPEEL-LARA, SUTIVSS-LARA y ACJIVSS-LARA, en un trabajo de campo exhaustivo, conjuntamente con trabajadores activos, jubilados y ciudadanos que viven cerca de los principales hospitales de los 9 municipios del estado Lara hemos podido recopilar información que estamos entregando a los medios de comunicación y al pueblo larense pero también al ciudadano gobernador del estado Lara para que tenga datos reales sobre la grave crisis integral del sector salud, lo invitamos con todo respeto a que TODOS vayamos a cualquier hospital a constatar nuestra denuncia a través de una auditoría técnico – operativa, y tendrá la oportunidad de desmentirnos y si no es así yo particularmente solicito la REMOCIÓN de las autoridades de la secretaria de salud, puesto que ya es tiempo de hacer los respectivos cambios y en especial cuando pasa el tiempo y no se ve mejoría en esta área, por el contrario se observa el empeoramiento en la presentación del servicio en Salud el cual esta PRIVATIZADO DE FACTO. En este informe se registra que hay un déficit de 85% en el parque de ambulancias; el 87% de los laboratorios están paralizados; el 88% de las salas de RX no funcionan; hay un déficit de 60% de personal en todos los servicios; se carece de 100% del Suero antiofídico; la ausencia de Tomógrafos es de 100% y el servicio de odontología es deficitario en un 90%. Alberto Domínguez reta al marinero a visitar cualquier hospital que escoja para que acudan acompañados de los medios, de gremios y sindicatos para verificar las denuncias; asimismo se le está exigiendo la remoción inmediata del Director Regional de Salud con su tren ejecutivo, ante la evidente manifestación de su incapacidad para mejorar el sistema de salud en el estado Lara.

***

Se reporta «El Inquieto Anacobero»: «Grato encuentro el compartido ésta semana en el rincón de la «bohemía barquisimetana» del apreciado amigo Pastor Sequera con un grupo de colegas, todos integrantes orgullosamente de la noble «juventud prolongada». Estuvieron entre varios Reinaldo Mogollón, el ,»Chino» Hernández, Luis Moreno y Eufrasio Vargas. Cada vez que compartimos en el negocio de Pastor, notamos como los espacios en las paredes se hacen insuficientes para la gran cantidad de fotografías y recuerdos que tapizan el antiguo y agradable lugar de sano y cordial acercamiento. Diversos temas coparon la mesa compartida intentando vernos como «analistas» de gran nivel, suerte de «eruditos» en declive los cuales iban desde la elección de Javier Milei, la reciente debacle electoral de Petro, el sainete del 03Dic, la crisis política en nuestro país llevándose por delante el quiebre de valores ciudadanos y el imperioso y necesario esfuerzo por el rescate de los partidos políticos como soporte de la mancillada democracia, para colocarlos a tono y nivel de los tiempos actuales, muy exigidos por demás para mostrar atractivos estímulos a las nuevas generaciones de jóvenes profesionales egresados de nuestras universidades. Por supuesto que esto no es novedoso. Son años de enquistamientos corrompidos quedados en el tiempo, mezquinando oxígeno fresco a todos sin excepción, entendiendo que el tema no necesariamente impone edades, va más allá del criterio «facial», es estructural, intelectual, moral, de buena formación que soporte los embates en la Venezuela de la decadencia. Al mismo tiempo que hacíamos contraste con épocas recientes donde todos los temas fueron abordados y tratados, Al final recordaba el compañero Eufrasio Vargas, viejo amigo y pariente del gran líder obrero adeco José Vargas, haciendo gala de una excelente memoria «de la fragilidad de la que a veces demuestran los escudos partidistas obligados a ser sólidos, pero a veces se muestran vulnerables«. Citaba como ejemplo de ello «lo sucedido con aquel partido de la época de los años 70 llamado la Liga Socialista donde sus directivos fueron hechos presos por delincuentes, secuestradores para ser más específicos.

***

Continúa el compañero: «aquí en Lara se dieron el lujo allegados al partido Copei en ser indultados por homicidio y otros presos por desfalcos bancarios. Hubo un gran escándalo en AD — finalizando los años 70– en época del profesor Manuel Aristimuño como secretario general de AD, donde un connotado docente formaba parte de la estructura partidista de la Secretaría de Educación y al mismo tiempo era integrante de la extinta mega banda del tristemente célebre bandido el «Kojak«. Por los años 80 ocurrió el homicidio del dirigente adeco conocido como el «italiano de oro» cuyo impacto causó un sismo a lo interno del grupo político dominante para la época cuya grieta para muchos lució insalvable y para otros aún no se cierra». «Para los años 90 explota el escándalo de la financiación de actividades políticas con la presencia activa a nivel nacional de personeros miembros de carteles de la droga«, «como igualmente lo fue el «affaire» de las «menores de edad» cuya responsabilidad en los hechos fue «compartida» en «asociación» con diferentes protagonistas de nuestra sociedad, donde seguramente con la actual legislación sobre la materia, muchos de ellos estarían aún tras las rejas, y donde por cierto estuvo involucrado un connotado compañero de partido nuestro aun ocupando altas funciones de dirección partidista». «De manera que, las organizaciones políticas tienen el sagrado deber de permanecer y defender su rol protagónico como puntal en el fortalecimiento de la democracia, pero también la imperiosa obligación de ajustarse a los exigidos tiempos y luchar por el adecentamiento de sus liderazgos. Ponerse a tono con la realidad es vital para su vigencia histórica, porque así como los militantes de ésos mismos partidos políticos se «desplazan» como el éxodo hacia factores de organizaciones independientes, sus propias bases partidistas los borraran de sus escenarios ó simplemente como diría nuestro fundador Rómulo Betancourt, los «echarán a patadas» del partido por no representar ni la esencia ni el verdadero sentir adeco. No olviden que sin partidos políticos no hay democracia».

C O R T I C O S

Con indignación, rabia e impotencia, alumnos que se forman para guardias nacionales en el estado, denunciaron que una alta funcionaria de la gerencia del banco de la Fuerza Armada (Banfan) en el centro comercial Los Próceres, al este de Barquisimeto, al parecer durante esta semana les aplicó operación morrocoy para poder activar sus cuentas de operaciones financieras. Varios formandos estuvieron desde las 7 de la mañana y eran las 5 de tarde y no los habían atendido. Lo peor es que dizque a los muchachos para atenderlos les pidieron que «colaboraran» con el almuerzo y cena del personal de la entidad bancaria. Los pobres jóvenes sobre todo del área rural no tenían ni para el pasaje y tuvieron que llamar a sus familiares para que les transfieran algo de dinero y poder complacer a la susodicha y sus muchachas, cajeras y asistentes. ¿Será que no ganan lo suficiente para costearse su alimentación?. La verdad que no hay derecho. Que inmoralidad y falta de todo.

Algunos personajes, aun cuando tienen un buen kilometraje recorrido en sus actividades profesionales, no dejan la costumbre de convertirse en motivo de burla por parte de la comunidad donde se desempeñan y es lo que acaba de ocurrir con el marinero de agua dulce, quien en el marco de la consulta del proyecto de Ley de Defensa del Esequibo, se le preguntó sí estaba dispuesto a regresar como Vicealmirante a la Armada Bolivariana para defender el Esequibo, respondiendo “Claro estamos dispuestos, con las botas puestas a defender nuestro territorio . Eso es lo más sagrado que tenemos”; Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué no lo hizo cuando estaba activo dentro de la Armada? Le recordamos que este es un conflicto que tienen varias décadas y ha podido llenarse de gloria si hubiese dado un paso al frente, puesto rodilla en tierra e instalando el tricolor patrio en tierras del Esequibo, al menos una estatua le habrían levantado.

Al parecer en la Alcaldía de Iribarren, no hay santo por quien rogar, ya que además del SEMAT y Catastro, resulta que al parecer en la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la alcaldía, si una persona o una institución va a hacer una denuncia porque se está violando una ordenanza (por ejemplo, que están haciendo una construcción que la violenta), para que te puedan aceptar la denuncia el contribuyente tiene que pagar una tasa equivalente a 6,5 dólares. Debemos suponer que se trata de un mecanismo para poner trabas a las denuncias, pues parece ilógico, pues con las denuncias la comunidad está ayudando a la Alcaldía, pues. está velando porque las ordenanzas se cumplan, pero además hay que pagarle. La verdad que no hay derecho.

Continuando con el caso SEMAT dicen que la GG anda muy preocupada por toda la información que se ha venido ventilando en esta sección, porque aparte de ser real y precisa la dejan al descubierto sobre una gestión de Recaudación de impuestos bastante drástica en materia de Fiscalización en contra del empresariado municipal, continuando con las denuncias el sistema SISPRIM que dizque comercia su quirimilinduñe, que es el principal sistema de Recaudación del Sistema, teniendo como principal falla la no supervisión por la dirección de informática ubicada en la Torre Municipal en cuanto a usuarios, procedimiento de uso, números arrojados por lo recaudado, tal sistema es una caja negra ya que es un sistema que se desarrolla fuera de las oficinas pertenecientes a la alcaldía con sus servidores en oficinas aledañas y privadas, tal proceso viola el proceso administrativo de control y dirección.

A todas estas resulta por lo demás sospechoso, que después de tantas denuncias y el burgomaestre al tomar carta en el asunto sobre todos los gerentes cesanteados en Semat, aun mantenga la GG a cargo de tan importante institución, según comentan ella misma dice a los cuatros vientos que tiene un “compromiso” con el alcalde y por eso aún permanece allí; recomendamos al funcionario, quien demuestra que le falta guáramo a la hora de tomar decisiones, que debe cuidarse de estos comentarios que en nada le favorecen, y por el contrario debilitan su posición como jefe máximo de la corporación, ya que le metió mano al caso, debe agarrar al toro por los cachos, tomar las decisiones que se requieren para depurar el sistema y darle paso a personal de confianza con nuevas ideas y deseos de servir en función de una mayor eficiencia del sistema de cobros de la Alcaldía, para el mejoramiento de la institución, no para que se den la buena vida los funcionarios como venía aconteciendo.

Mensaje de Chucho el Teacher a los padres de la comunidad de la institución educativa: “Señores , les recordamos que el mes de Diciembre se encuentra en curso. Para la fecha de hoy Viernes 08-12-2023 usted debería estar solvente con todos los pagos programados ya que nuestra política es de cancelar los primeros cinco días de cada mes. Sin embargo, aún tenemos muchos representantes NO SOLVENTES y ya hemos hecho llamados correspondientes, inclusive ya algunos han acumulado dos convocatorias, al hacer el tercer usted pasa de inmediato al proceso de reubicación para el mes de enero y deberá cancelar de igual manera su deuda. Evite estos procesos administrativos, usted debe estar solvente para el día de la entrega del boletín”. ¿Bendiciones? Insólito, amenazan con expulsar al alumno si no paga a tiempo, reubicarlo nadie sabe dónde, y de paso bendice a los representantes, definitivamente esto es lo que se denomina “hacerle chorizas al Diablo”. La verdad que no hay derecho.

Hace algunos días, el Director de la DIGESERVISP, despacho adscrito al MPPRIJP encargado de la Vigilancia Privada en el país, realizó una actividad vía Zoom, que interesó a empresarios del sector, quienes asistieron a la actividad y se complacieron con su desarrollo; pero a su vez al mismo tiempo, surgió una preocupación cuando una de las Vice-Ministras del Trabajo, aseguró que la jornada laboral de los vigilantes privados, de acuerdo a la LOTT, debe ser de ocho (8) horas, lo que representa una disminución en el ingreso monetario de los trabajadores y un inevitable incremento de las tarifas que se vienen haciendo subcalculadas para mantener el mercado. Además del hecho de que la fiscalización sigue siendo para las Empresas que cumplen la norma y nunca para los «buhoneros» del sector. Seguiremos con el tema.

Los incansables «guardianes» del «Ayacucho» estuvieron más que agradecidos por la invitación que les extendió la señora del «sombrerito» para ir a comer el plato navideño del «hallacazo» realizado en la «Casa Blanca«. Pero aun comiendo parejo éstos «cuidadores» del «Parque«, no se guardaron nada y «echaron» para la calle todo lo que vieron y oyeron. Lo primero que comentaron fue que definitivamente el «Inefable» aun estando bien «buchón» por los supuestos «pagos» provenientes del programa «defensores de la democracia» vía Ofac, debería echarse un baño con cariaquito morado, ya que las cosas no le salieron a su gusto. El día de la reinauguración de la sede y encendido de luces, se le fue el fluido eléctrico y lamentablemente no pudo lucirse como quería. Comentan los muy fanáticos de las «ciencias ocultas» que pudo ser un «pase de factura» del «más allá» por aquel bochornoso «corte de luz» ejecutado por la «segunda de a bordo» en contra del acto aniversario del «hombre del tabaco» recordándo la actitud pusilánime del «amor de la estrella blanca» frente al enojoso hecho. «De que vuelan, vuelan», verdad «Doña Gumersinda«?

Igualmente para el día sábado acto del «hallacazo» tampoco las cosas le salieron muy bien al «Inefable», la asistencia estuvo muy disminuida en comparación con el año pasado según los comentarios generales, incluyendo la ausencia de los representantes de la P.U. que parecieran no querer retratarse con el «grupo tóxico«, salvo el Sargento de Nirgua al que no se le vio siquiera comerse una hallaquita. Por otra parte y con la asistencia del secretario general de organización Piero Maroun a quien por cierto no le convocaron a los Medios de Comunicación por orden expresa del «vice perdedor» –comentario atribuido– a la siempre movida «Cleopatra» por aquello de evitar ponerse muy «creativo» el dirigente nacional. Causó a su vez gran entusiasmo en los presentes el anuncio hecho por parte de Maroun de que tanto las escogencias internas como externas de aspirantes a ocupar cargos de elección popular será a través de primarias. A lo que no faltaron voces que con satisfacción expresaron: «se les acabó por fin el malgastado tiempo de la toxicidad derrotada y perdedora en la «Casa Blanca» y que por más visitas que hagan a los municipios «organizando eventos», podrán alcanzar objetivos». La «tóxica girasolera» está «de muerte» al saber la noticia. Pero luego, al enterarse que la «reina de Holanda» volaría al viejo continente, quedaría a cargo de las atenciones de Marco Antonio y Cleopatra» antes de partir éste a Italia.

Los sufridos y perseguidos educadores larenses, ante el paupérrimo sueldo y bono por concepto de aguinaldo que perciben de éste hambreador régimen, le lanzan éste reto a los diputados de la AN2015 a que desmientan ante el pueblo que los eligió, si es falso ó no que les ingresó recién a sus cuentas electrónicas una sustanciosa y acumulada asignación en dólares por su condición de tal por concepto de la defensa de la democracia. Esperamos y atentos estaremos por sus respuestas señores diputados opositores: (EZ), (AM), (LF), (GP), (MG), (DA), (AT), (OP). Repito, las veces que personalmente les he tocado el tema, han negado que sean montos elevados.

En todos los corrillos políticos, se comentó en términos por demás positivos, el “compartir” realizado la semana pasada por la organización política UNT, en la sede del Colegio de Ingenieros del estado Lara, donde estuvieron actuando como anfitriones el baquiano Lencho Monasterios, Don Guille; Floridiano y Piñita, quienes según el decir de los presentes, dejaron a un lado sus diferencias y estuvieron atendiendo a los invitados, entre ellos dirigentes de otras organizaciones políticas, que aprovecharon el momento para intercambiar opiniones sobre el acontecer político regional y nacional, las expectativas para el 2024, todo esto acompañado de pasa palos, bebidas espirituosas y amenizados por una orquesta integrada por músicos y cantantes que forman parte de la organización política, siendo al parecer el aporte del maracucho Manuel Rosales para la celebración. Todos estuvieron muy satisfechos y emplazaron al baquiano a que se repita con mayor frecuencia.

Quiero participar a los amigos y seguidores de esta sección, que atendiendo a una sugerencia, por caer tanto el 24 como el 31 de diciembre en días domingos, cuando muchos estarán festejando y alejados de las preocupaciones, los Retacitos también se tomarán sus vacaciones y reaparecerán el domingo 6 de enero como un presente de los Reyes Magos. Por mi parte, que pasen felices pascuas y un próspero año 2024 que nos debe traer buenas noticias.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

