Exigiendo incluir en presupuesto nacional justa alza de salarios al sector educativo, maestros protestan frente a AN  #19Dic

Incluir en la Ley de Presupuesto 2024 una partida para otorgar el dinero necesario de cara a la firma de un nuevo contrato colectivo, consagrando sueldos dignos para los maestros en Venezuela; igualmente instaron a la mesa de Barbados a acordar la libertad de Robert Franco y demás presos políticos.

En efecto, líderes sindicales del gremio docente se apostaron este martes a las puertas de la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN), donde denunciaron que el nuevo presupuesto nacional aprobado carece de la voluntad política para resolver el conflicto laboral del sector educacional

Gricelda Sánchez, dirigente nacional del magisterio y presidente de la asociación civil para la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), explicó cómo los educadores reciben una navidad en calidad de sobrevivencia, el sueldo no alcanza para comprar la cena de fin de año e incluso muchos maestros han perdido la vida al no poder costear sus medicamentos o asistencia médica digna. “La educación venezolana está en una grave crisis y es insólito que se siga ignorando la situación dejando de lado dentro del presupuesto un apartado vital para una mejora salarial general centrada en los trabajadores del gremio docente”, dijo.

Sánchez destacó que con esta situación de alta gravedad la cual viven los maestros venezolanos también se ven afectados directamente más de 8 millones de estudiantes quienes no pueden recibir una educación de primer mundo, con los bajos salarios los educadores no pueden formarse y actualizar sus conocimientos cuando tienen solo para comer a medias. “Por el presente y futuro de nuestros jóvenes es que el gremio magisterial se moviliza dándole clases con las uñas y en la calle protestando reclamando sueldos dignos que les den calidad de vida la cual hoy no tienen”.

La líder del gremio docente denunció el fuerte acoso laboral que sufren los educadores en Venezuela, sería importante impulsar una ley la cual proteja la lucha del trabajador por salarios dignos y cese el hostigamiento del Estado patronal. “Luego de casi 4 años de conflicto en el sector educación la respuesta del Ministerio de Educación ha sido el despido masivo de profesores, solo por el hecho de reclamar sus justas reivindicaciones laborales. El Gobierno pone de excusas para mejorar sueldos las sanciones cuando en realidad esta desidia hacia la educación venezolana es una política de Estado”, indicó.

El profesor y líder sindical Robert Franco cumple 3 años preso

Por otra parte, Rosmary Franco, profesora y hermana del líder sindical Robert Franco, reveló que este 23 de diciembre cumple el maestro 3 años de injusta prisión, siendo su único delito dedicar su vida a la lucha por mejoras salariales para los trabajadores de la educación.

“Mi hermano es presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Carúpano Paria, y luego de ser detenido por el Sebin ha sufrido un juicio eterno con un retardo procesal inaceptable, siendo ejemplo de cómo el Gobierno castiga a quienes alzan su voz de protesta. Pedimos que dentro del proceso de diálogo en Barbados se incluya la libertad de los presos políticos haciendo énfasis en los sindicalistas y luchadores sociales”, preciso

