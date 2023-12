Dirigentes políticos reaccionan al «canje» entre Estados Unidos y Venezuela #21Dic

Trabajo de www.talcualdigital.com

Este miércoles 20 de diciembre se produjo la excarcelación de 19 presos políticos en Venezuela en medio de un canje por la libertad de Álex Saab, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y señalado de ser testaferro del gobierno de Nicolás Maduro. Estas liberaciones se materializaron tras una negociación entre ambos países.

Varios dirigentes políticos se pronunciaron ante las excarcelaciones de los presos políticos. Henrique Capriles Randoski, excandidato a las primarias y dirigente de Primero Justicia, recordó que aún quedan más venezolanos inocentes tras las rejas.

«Hoy varios venezolanos que estuvieron detenidos injustamente retornan a la libertad para pasar Navidades con sus familias, pero no podemos olvidar que aún quedan muchos presos políticos. Queda mucho camino por recorrer, muchas víctimas por restituir», escribió en una publicación en la red social X, antes Twitter.

El exgobernador de Bolívar y excandidato a las elecciones primarias de la oposición, Andrés Velásquez, denunció que no se cumple el debido proceso con los presos políticos.

«No hay razones para mantener presos políticos en Venezuela. No hay delitos. No tienen debido proceso. Todos con expedientes prefabricados por orden de la dictadura que los tiene como barajitas de canje. No hay justicia. No hay derecho», dijo en la mencionada red social.

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, celebró que varios presos políticos puedan pasar Navidad con su familia. Así mismo, exhortó a continuar trabajando por «la liberación de los cientos que siguen en manos de la dictadura. Ni un preso más. Ni una familia rota más».

Carlos Tablante, exdiputado y dirigente político de Voluntad Popular, aseguró que Álex Saab debería ir a la cárcel en Venezuela, debido a que «los delitos contra el patrimonio público no prescriben, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución vigente. Además , tiene investigaciones penales abiertas en Colombia, Ecuador e Italia».

El gobierno excarceló a los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, que en agosto fueron condenados a 16 años de prisión por «conspiración» y «asociación». También salieron de prisión este miércoles los involucrados por el caso el caso del «espía americano», Ivonne Barrios (Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Guillermo Zárraga (Centro Penitenciario Yare II), Daeven Rodríguez (Centro Penitenciario Yare II) y Andry Finol (Centro Penitenciario Yare II).

Excarcelaron también al presidente de la asociación civil Súmate y miembro de la Comisión Nacional de Primaria, Roberto Abdul, quien fue detenido el 6 de diciembre.

La administración de EEUU confirmó que, en el marco de las excarcelaciones, se produjo la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y que ya están de regreso a su país de origen. De esta forma, se materializó un canje entre ambos gobiernos.

«Hoy, diez estadounidenses que habían sido detenidos en Venezuela han sido liberados y están regresando a casa, incluidos a seis estadounidenses detenidos injustamente. Estas personas han perdido demasiado tiempo precioso con sus seres queridos y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado y de que estas familias se recuperen una vez más», indicó el comunicado

Álex Saab aterrizó en Venezuela después de su detención en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. Saab enfrentaba cargos federales por el lavado de presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario nacional. Al empresario colombo-venezolano, lo recibió la primera dama Cilia Flores en el aeropuerto de Maiquetía y luego ofreció declaraciones junto con Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores.

«Me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este Gobierno; un Gobierno humano, leal, que no abandona, que nunca se rinde», expresó Saab desde Miraflores, en sus primeras declaraciones públicas a pesar de que el gobierno venezolano lo nombró «embajador».

