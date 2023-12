Denuncian detención arbitraria de Alfredo Lizcano, jefe del Cuerpo de Bomberos de Miranda #26Dic

Este martes, la ONG Provea, denunció la detención arbitraria del Comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, Alfredo Lizcano, tras difundir un video en el que denuncia el incumplimiento del pago de un bono de $ 150 ofrecido por Nicolás Maduro.

El Funcionario del cuerpo de Bomberos habría sido arrestado luego de la divulgación de un video en el que exigía mejoras salariales y reivindicaciones laborales, además del compromiso de diálogo de Nicolás Maduro con los trabajadores del sector.

En el video, Lizcano expresó que el 24 de diciembre los bomberos no habían recibido el bono prometido, día en el que seguían “peleando por beneficios”, resaltó que los bomberos no tuvieron recursos para proporcionar una navidad digna a las familias, comprar juguetes a los hijos y brindar una cena navideña.

“Yo le pido esto señor presidente, hoy 24 de diciembre, cuando en mi hogar lo único que hay es el descanso de una guardia fuerte, no hay hallacas, no hay pernil, no hay arbolito. No hay nada para mis hijos”, lamentó Lizcano.