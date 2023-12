Nicolas Cage dice que hará “tres o cuatro” películas más antes de retirarse del cine #27Dic

El reconocido actor Nicolas Cage, anticipa su retiro del cine, con la intención de explorar nuevos horizontes en su carrera y dedicar más tiempo a su familia.

Nicolas Cage, en una reciente entrevista con Vanity Fair, reveló que su despedida de la gran pantalla está en el horizonte. El actor afirmó que solo le quedan “tres o cuatro películas más” antes de su retiro.

- Publicidad -

Cage es uno de los actores más prolíficos de Hollywood, asegura sentirse satisfecho con su trayectoria en el cine, considera que ha llevado su interpretación cinematográfica tan lejos como pudo. Expresó que ha dicho todo lo que tenía que decir a través del cine.

A pesar de su inminente retiro del cine, Cage no tiene intención de abandonar completamente la actuación. Está interesado en explorar la televisión y el streaming para evitar quedarse “estancado”.

El actor, que ha tenido un año muy activo con cinco estrenos en 2023, aún busca su próximo paso. Su película más reciente es ‘Dream Scenario’, del cineasta noruego Kristoffer Borgli.

- Publicidad -

Cage, de 59 años, desea dedicar más tiempo a su familia, especialmente después de convertirse en padre por tercera vez en 2022. Reflexionando sobre el tiempo que le queda, Cage desea pasar más tiempo con su familia, tomando a su padre como modelo.

“Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”, confesó el actor.