OPINIÓN Cuando te unes a la corrupción en la institución #27Dic

«Los consejos duros no surten efecto;

son como martillos siempre rechazados por el yunque».

Claude Adrien Helvetius.

Tips para ser corrupto por Mambrú Pitufo (MP). La organización, coordinación, planificación y estrategia para la corrupción institucional de la mano del coronel Mambrú, junto con los monos voladores jalabolas del coronel Julio Vásquez y los gerentes entrantes del nuevo director.

Los martilleros, Henry el Sarasa y la India Bizzy; entre coca y nicotina. Porque además de forjar documentos, también martillando se están apropiando de ingentes fortunas. La India Bizzy es adicta al refresco negro, es dependiente de la droga cola y también al cigarrillo. Bizzy la aborigen, padece de una dependencia a la nicotina y, el tabaquismo es su signo más característico, pues es una fumadora crónica. Aunque hay múltiples modos, también con la humareda y con los encargos de la droga cola se ubican fácilmente a Henry y a la India Bizzy en sus encuentros furtivos, en la Panadería o en algún espacio cercano fuera de la institución donde concretan los negocios ilícitos y la Catarina Henry entrega cuentas y enseña e instruye en el arte de la corrupción en el que es ducho, a la India Bizzy, sobre la forma, el modo y manera de alterar documentos y la adiestra y la pone al tanto pormenorizadamente respecto de los clientes externos que están ofreciendo, u ofrecieron o entregaron los dólares para lograr la inserción o la modificación de los records “ aka – endémicos” que les conciernen en el entramado para otorgar y recibir posteriormente documentos forjados sin veracidad lícita ni real. Además Henry y la India se entregan mutuamente cuentas de las coimas. Henry el Sarasa también conocido como la Catarina, enseña a la India Bizzy conjuntamente con Ant la Reina y la cara de July (no pierdan de vista a este personaje), como lucrarse delictivamente mediante la adulteración y el forjamiento de la data y de los datos en los records. Delitos estos que son bien pagados en dólares por una cartera de clientes externos, sin ética ni principios. Recordemos que Henry y Juanita fueron traídos a la institución de manos del novio de ambos el traicionado y golpeado Ananás, aquel gerente que fungió también como la estilista del narcisista Julio Vásquez y que fue sustituido por su orden por “la bonita” Chabela, luego a su vez sustituida por la India Bizzy que es quien ahora ostenta las riendas de la mafia en esos menesteres.

Basta con ver la cara de July. De la India Bizzy se tenían muy buenas recomendaciones, provenientes de personas honestas y correctas, quienes la describieron como una mujer de férreos principios éticos y morales, de una formación familiar encomiable; pero a los días de asumir la jefatura de esa dependencia, se le vieron las costuras a su reputación y como un castillo de naipes todas las virtudes descritas se fueron al piso. La India Bizzy resultó ser una estafa, un verdadero fiasco. Bizzy viene de otro cargo donde se vio envuelta en el forjamiento de documentos importantes. Al llegar a la institución tuvo de parte de Fujimori las debidas advertencias sobre la delincuencia que ocupa y está instalada en la gerencia que ella ostenta. Pero la India Bizzy se ha hecho de la vista gorda y arropó protectoramente a los delincuentes internos, como a Henry “el Sarasa”, a And la Reina “la Tribada” y a la taimada la cara de July. Entre otros siniestros funcionarios que mantienen de manera sostenida la corrupción en esa oficina. De modo Bizzy, que tal como dijo el psicólogo Carl Jung “Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer”. Estás al descubierto Bizzy, ya todos te conocen y saben que eres otra corrupta encubierta. La evidencia empírica te ha dejado al desnudo.

Las coimas del Coronel Mambrú. Estas coimas no son otra cosa que la recaudación del cohecho consentido, donde también interviene en su área de acción la Lesbia Carlota y cuyas ganancias punibles o parte de ellas las recaudan para la India Bizzy, cómplices tales como el Sarasa Henry y And la Reina la Tríbada. Pero no perdamos de vista a la cara de July, ésta mujer falsa y desalmada corrupta que entró de la mano de Juanita luego de haber sido escandalosamente expulsada de otra institución donde se desempeñó como directora, pero cometió actos ilícitos e ilegales contrarios a la ética y la moral en menesteres muy parecidos a los que ahora hace en esta corporación. La cara de July es ducha en corrupción y “se pea” en grupo sin vergüenza ninguna, dejando su fetidez en el ambiente. Cara de July es de una personalidad engañosa, capaz de cometer las acciones más indignas y lucir fresca como si no hubiera matado ni a una mosca. Pero es que todos estos personajes se manejan de ese modo, y se han convidado a confluir en la institución a sabiendas que con ella y a través de las actividades que se realizan dentro, de ese modo pueden corromper y corromperse llenándose con altas sumas de dinero en divisas que no declaran ni al fisco ni a las contralorías. Dicho de otro modo, el Diablo los hace y ellos se juntan.

Nos referimos en esta epístola solo a una de las gerencias de la institución y específicamente al modus operandi de la India Bizzy y de Henry el Sarasa, quienes están lucrándose ilícitamente cometiendo corrupción de manera coordinada. En la institución Henry Academo o el otro Sarasa y su jefa la India Bizzy y el equipo de ésta; son conocidos como “los martilleros”, pues no hay usuario o cliente externo que se salve de sus extorsiones y además promueven que los sobornen a la hora de remendar capotes y asentar anotaciones falsas o alteradas. Ninguna nota que hacen figurar en los registros, ninguna es auténtica, todas son forjadas o alteradas y eso les reporta a estos corruptos, ingentes sumas de dólares lavados.

En esta institución también hacen esto. A manera de ejemplo he aquí un monólogo que se ha hecho viral en las redes sociales y que viene de otro organismo (en este caso del poder judicial). Pero que con sus bemoles también es práctica consuetudinaria en esta corrompida institución cuyas perversiones son desvestidas por la evidencia empírica. (Se transcribe tal cual el dialecto de la zona con su jerga local). Preparando el terreno, obsérvese la manera cómo en este soliloquio una jefa, instruye a sus funcionarios sobre los preámbulos, las tácticas y procedimientos para incurrir en el delito de corrupción y que esta jueza ahora muy conocida, denomina: organización, coordinación, planificación y estrategia. Así, tal cual entrenan a sus funcionarios corruptos Mambrú Lozada y sus gerentes pervertidos en la institución a que se contrae esta epístola. Así tal cual, les bajan las directrices los jefes a sus subordinados para que cuadren los negocios corruptos.

“Esos son los clienticos que nos buscan allá. Bueno entonces sean astutos, díganle a los clientes. Mirá y así le brindan la cenita. Mirá, nos vemos en Bambi Café. Pa’ que les brinde la hamburguesita, el cafecito y hacemos el negocito. O antes de llegar aquí, a las 7 de la mañana en su casa, 7 y media. Mirá, nos vemos aquí en la esquina en la plaza. ¿Por aquí tenemos la Plaza de la República cerca?, ¿no? Ahí en la plaza, una farmacia., ¿Mirá, vos queréis que te atienda que te resuelva?. Ahhh. A las 7 de la mañana nos vemos en Café Bambi, me brindáis el desayuno y hablamos y ahí me entregáis vos la platica yo te entrego el documento, pum pum pum, la copia certificada, la cuestión plan plan plan. ¿Qué opináis vos de eso Rafael sobre esa propuesta? R= Que usted tiene razón doctora. Y si tenéis cinco clientes, ponéis, uno a las 7, uno a las 7 y cuarto, a las 7 y media, hasta que te den las 8. A las 8 estáis aquí. No, porque uno en el desayuno, uno café, uno juguito de naranja, el otro café con leche. Ya está. A las 8. Al coño chamo me voy. El que no llegó a la hora. Bueno chamo te fregaste. A las 12 en el almuerzo. De 12 a 1 lo atendéis. Almorzáis y a la 1 estáis aquí, coño te estoy dando idea. Coño les estoy dando idea. A las 5 nos vemos en Fein Kaffee. Me brindáis un postrecito ahí con café con leche, se toman el postrecito con café con leche y se van a las 6 pa’ su casa, con la operación ya realizada. ¿Qué opináis Paul ..? ¿Pero es buena la idea o no es buena? Claro matamos dos pájaros de un solo tiro. Tiene su clientico, sui sui y le brindan. ¿Es o no es así? Claro, y se dan su tupé. “Gastate” por lo menos 20 dólares conmigo. Yo te voy a resolver en 4 días, una vaina que tenéis ahí 1 año. ¡Toma!. ¿O no es así? ¿O no es así? Claro, Sergio sabe lo que estoy diciendo. Dense su tupé. Que los clientes no vengan pa’ acá a tener esto como lo que dijo el Alcalde, ¡una jungla! Es una idea que les estoy dando. Se llama organización, coordinación, planificación y estrategia. ¿Ustedes no son sus pequeños gerentes ahí en sus puestos de trabajo pues? Porque a uno lo llaman, los primos, el vecino, el nieto, yo siempre se los he dicho a ustedes, entonces, bueno…”

Los encuentros de los corruptos de esta institución para pagarse y darse el vuelto. La panadería extramuros, los negocios circunvecinos y las áreas circundantes son las locaciones preferidas por los corruptísimos funcionarios de la oficina que ostenta la India Bizzy. En estos espacios se transan y creen que al hacerlo a la luz pública, en tal caso están confundiendo al observador, porque si lo hacen abiertamente luego la gente ha de presumir que nada corrupto se está guisando. Estiman estos cánceres institucionales que al transarse y recibir coimas – sobornos y extorsiones – sin disimulo y con caradurísmo espeluznante, después ha de creérseles honestos y que todo lo que sucede intramuros es asintomático de corrupción y bandidaje. Le dice Henry a la India Bizzy, “Si conversamos en el frente de la garita, pero distanciados de ella, mientras usted fuma y se toma una droga cola, nadie va a sospechar que estamos haciendo corrupción, porque todos nos están viendo conversar pero se les dificultará escucharnos. Por otra parte, si nos desayunamos en la panadería, nadie pondrá en duda la inocencia de nuestros consuetudinarios encuentros.

Ah, pero también se transan la corrupción de manera encubierta cuando las cantidades de dólares hacen mucho bulto y no hay de otra que programar encuentros con mayor reserva. Como en la oficina del director por ejemplo, quien instruye organización, coordinación, planificación y estrategia, para consolidar la corrupción en la institución. Los encuentros para la corrupción son furtivos o públicos según convenga, pero la furtividad es característica de ambos así el retiro sea a la luz del sol, pues nada bueno hace quien se aparta del resto para dialogar lo que no debe ser de trato oculto cuando la decencia debe imperar. Mientras tanto el equipo de la India Bizzy está facturando en corrupción. Henry el Sarasa, And la Reina la Tríbada y cara de July la Zorrilla apestosa y otros maleantes camuflados de funcionarios públicos.

«Volar fuera del mango a veces hace que los martillos y

los humanos pierdan la cabeza, así como su efectividad».

William Arthur Ward

Crisanto Gregorio León

[email protected]

