Activos por la Luz: Este año se han reportado menos cortes, pero más horas sin electricidad que en 2022 #29Dic

El estado Lara ha sufrido un aumento de la duración de los cortes de luz en el mes de diciembre, según el reporte del grupo ciudadano Activos por la Luz, que monitorea la situación eléctrica en la zona metropolitana de Barquisimeto y Cabudare.

El ingeniero Raúl Azparren, miembro de este grupo, se refirió a la intensidad de los apagones y destcaó que «el lunes 25 de diciembre no hubo tantas fluctuaciones porque era día de fiesta, pero martes, miércoles y jueves fue horrible. Te puedo decir que ayer 15 sectores del área reportaron, 11 de Iribarren y 4 en Palavecino, con un promedio de duración de los cortes de 4 horas, 50 minutos. El miércoles fue similar, pero ese día hubo más fluctuaciones”.

Según el informe de Activos por la Luz, en lo que va del mes de diciembre se han registrado 251 cortes, mientras que en noviembre hubo 256 cortes, 72 fluctuaciones y un tiempo de duración sin luz de 670 horas.

Azparren explicó que el total de cortes va a ser menor que el año pasado, pero no así el número de horas sin electricidad, que ya superó al del 2022, señalando que “este año, hasta hoy 29 de diciembre, se han registrado 2936 cortes, mientras que en 2022 hubo 3040 cortes. Estamos un poco por debajo de esa cifra, pero los tiempos sin luz sí van a superar los del año pasado con un promedio de 4 horas”, afirmó.

Asimismo, el ingeniero señaló que en este 2023 hubo algo particular y fue que los primeros tres meses se registró una reducción de bajones, pero en medida que avanzaba el año comenzaron a subir el número de cortes “y como Corpoelec no da información, uno no sabe por qué empezó a empeorar, pero te digo eso, el número de cortes es menor al del año pasado, pero el número de horas sin electricidad sí lo supera”, agregó.

📢Una fluctuación en el servicio de electricidad se registró la tarde de este miércoles en Caracas, Miranda, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Carabobo, Táchira, Lara, Aragua, Mérida, Falcón, Sucre, Vargas y Bolívar mientras que en algunos sectores se fue la luz completamente. pic.twitter.com/V3opHpAFzU — Servicio de Información Pública (@infopublicave) December 28, 2023

Indicó que «el único patrón de este año es que no hubo patrón«, y que todos los sectores son golpeados igual por los cortes de luz “en eso sí somos muy democráticos. Lo que preocupa es la duración de los cortes que han venido subiendo”, expresó.

El miembro de Activos por la Luz manifestó que las expectativas para el próximo año son muy malas, y que el problema es la falta de información por parte de las autoridades.

“Nosotros este año elevamos dos solicitudes a la Defensoría del Pueblo planteando ese problema, pero no hay respuesta”, concluyó.

El reporte de Activos por la Luz se basa en la información que proporcionan 240 personas que reportan su corte en la zona metropolitana de Barquisimeto y Cabudare, desde El Cercado hasta el extremo oeste en Villa Crepuscular y desde La Sábila hasta Agua Viva, Sarare.

