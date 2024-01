OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Pon tus planes en papel (Parte XI) #2Ene

«Si estás creando una empresa, lo más importante es pensar en el futuro».

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX

Revisa tu plan de negocios periódicamente. Mira atentamente el plan con el que abriste. Piensa que nuevas metas/ideas te vienen a la mente como resultado. Qué documentos justificativos deben actualizarse. Has cumplido tus expectativas y si no es así, porque no. Piensa en los pasos que darás para volver a la normalidad.

Tienes que afinar tus operaciones. Piensas que tu negocio está funcionando con la máxima eficiencia. Tienes el espacio/herramientas necesarias para satisfacer las necesidades actuales y futuras. En caso de que no, piensa que necesitas y como lo pagaras.

Tienes que calificar a tu equipo. Para ello, tienes que preparar descripciones de trabajo escritas para todos los puestos y pensar si cuentas con las personas adecuadas. Piensa que tan efectivos son tus programas de capacitación. Analiza si tienes una estrategia para atraer y contratar nuevo personal. Finalmente, y en este tema, debes estar agregando nuevas descripciones de trabajo y revisando las existentes según sea necesario.

Debes ampliar tu mercado. Piensa si estás alcanzando todos los mercados posibles para tu producto o servicio. Estás seguro de que tu presupuesto de marketing es adecuado. Medita si están funcionando tus estrategias de promoción y si no, que ajustes harás.

Finalmente, evalúa tu actitud financiera. Estudia si has alcanzado tu punto de equilibrio y si no cómo lo harás. Analiza la situación de tu flujo de caja. Podrás expandirte. De no ser así, piensa que medidas tomarías ahora para que la expansión sea financieramente posible en alguna fecha concreta en el futuro.

¿Es realmente este un momento adecuado para crecer?

En un entorno empresarial normal, la respuesta probablemente sería SI. Ahora bien, mientras sus resultados luzcan saludables, las ventas se mantengan estables y haya cultivado una clientela leal, ahora es el momento de crecer. Pero este no es un entorno empresarial cualquiera. El Covid-19 llegó y aunque pareciera que ya no es una amenaza, existen empresas de todas las configuraciones alrededor del mundo, que todavía luchan por sus consecuencias y por la crisis económica que ha dejado a su paso. Entonces, debería siquiera considerar ampliar su negocio cuando los días de todos estos problemas le parezca que apenas puede aferrarse al tamaño que tiene. Yo diría que SI, ya que hacer crecer su negocio en medio de una crisis podría ser en realidad la clave para garantizar que cuando la crisis termine, tenga un negocio,

Definitivamente, continúe construyendo relaciones con los clientes, cuide a sus empleados, practique el marketing inteligente y utilice la tecnología a su favor.

CONTINUARÁ…

Italo Olivo

www.iolivo.com

