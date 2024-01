Selena Gómez insinúa el final de su carrera musical: “Estoy cansada” #4Ene

Selena Gómez insinuó recientemente que su carrera musical podría estar llegando a su fin. A pesar de estar trabajando en su próximo álbum, la música parece estar dejando de ser una prioridad para la estrella.

Durante un podcast, Gómez habló sobre su deseo de encontrar un nicho dentro del entretenimiento donde “asentarse”. Aunque siente que tiene “un álbum más” dentro de ella, lo que realmente le apasiona es la actuación.

La carrera musical de Gómez, que comenzó como un pasatiempo adolescente, se convirtió en un producto con ganancias de seis cifras. Sin embargo, su pasión siempre fue la actuación.

Hoy en día, Gómez se encuentra en el momento cumbre de su carrera gracias a la serie Only Murders in the Building. En la próxima gala de los Globos de Oro, Gómez está nominada a Mejor Actriz en una serie de televisión musical o comedia.

