AvanceIMP Agradecimiento y amor por la Divina Pastora sienten los devotos que acuden a Santa Rosa #9Ene

Los devotos que se han acercado a Santa Rosa expresan su amor y gratitud hacia la Divina Pastora, afirmando que sus oraciones han sido escuchadas y la sagrada imagen les ha concedido bendiciones y favores a sus familias.

«Siento mucho, mucho amor, mucho sentimiento por la Divina Pastora ya que ella me ha hecho alcanzar muchos objetivos. Ha protegido a mis seres queridos de enfermedades que me le han dado a mi familia, a mis hijos, y siempre me los ha sanado, siempre, donde quiera que esté», expresó una señora notablemente conmovida.

- Publicidad -

«En estos momentos le pido mucho por una hermana que tengo, muy enferma, que tiene una insuficiencia renal, y estoy demasiado conmovida por ella», agregó.

Otra de las consultadas manifestó que su amor por la Divina Pastora le fue inculcado por su madre.

«Siempre hemos sido muy devotas desde niñas, desde toda la vida. Siempre mi fe está ahí, siempre mi fe intacta por la Divina Pastora y siempre le pido que nos mantenga sanos. Más que pedirle es agradecerle», dijo.

- Publicidad -

Otros también agradecen el milagro de la vida: «Esta bebé fue muy deseada y hace dos años nos acercamos a Santa Rosa y una de nuestras peticiones fue esa, poder concebir una bebé. Teníamos 10 años juntos y no habíamos podido tener hijos. Y pues el año pasado no pude venir porque ya estaba en estado y estaba de reposo. Y ahora venimos con la bebé a presentársela a la Virgen», declaró la madre de la pequeña.

«De verdad, mucha satisfacción y mucho agradecimiento a la Virgen, a la Divina Pastora, por esta bebé tan hermosa que nos dio. Y por eso se la venimos a presentar hoy», destacò por su parte el padre de la niña.

«Estamos acá en la iglesia de Santa Rosa mi mamá, mi hermana y mi hijo. El embarazo de mi mamá era difícil, riesgoso. Y bueno, aquí estoy gracias a Dios y a la Divina Pastora», puntualizó.

Los consultados manifestaron que en algún momento la Divina Pastora les ha concedido un favor, por lo que el amor que sienten hacia la Virgen es incondicional y crece con el paso de los años.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí