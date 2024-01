AvanceIMP Trabajadores del sector salud y eléctrico se suman a las exigencias de los docentes por mejoras laborales y salariales #9Ene

Este martes 9 de enero, se desarrolló una protesta desde la Plaza Altagracia hasta la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Barquisimeto, por parte de trabajadores del sector educativo, quienes cumplen un año de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y salariales; de los que no han recibido respuestas positivas por parte de los representantes de la educación tanto a nivel nacional como regional.

Francisco Carmona, coordinador del Comité de Pensionados y Jubilados en el estado Lara, destacó que se han unido a esta convocatoria de los educadores y del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos para acompañar a los trabajadores activos en su lucha.

“Estamos en la calle nuevamente, acompañando a los trabajadores activos porque definitivamente este gobierno ha incumplido, o sea, o mejor dicho, ha hecho caso omiso, ha guardado silencio administrativo a 22 meses que tenemos nosotros, los pensionados que hemos los jubilado exigiendo a todas las instancias gubernamentales y ha habido un silencio total”.

Por su parte, Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en el estado Lara, indicó que “la situación más grave de los trabajadores del sector salud es que no pueden conseguir para cubrir sus propios medicamentos, para poderlos adquirir. La mayoría come una sola vez al día, puesto que no alcanza”.

“Es su responsabilidad (régimen nacional) ajustar el salario a todos los trabajadores”, ratificó.

El secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, Alberto Perozo, comentó que su sector cerró “un 2023 con un saldo muy negativo”, ya que; tienen “más de 60 meses sin un aumento salarial, sin un ajuste, donde los trabajadores eléctricos (estamos) yendo todos los días a nuestras áreas de trabajo, a suplir esas necesidades, a atender esas incidencias que tienen los ciudadanos y a cambio hemos recibido una administración que no se atreve a sentarse a discutir un contrato colectivo, a ajustar los salarios de los trabajadores activos y jubilados”.

