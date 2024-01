Armando Sánchez: Causa escepticismo que una sub variante del Covid no ocasione tos, ni fiebre #10Ene

El doctor Armando Sánchez, médico epidemiólogo y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, confiesa estar escéptico acerca de la aparición de una variante del Covid 19 chino Wuhan, denominado Omicron XBB.1,5, que según información difundida a través de la red WhatsApp no produce tos, ni fiebre.

Aunque se dice que la enfermedad se detectó primeramente en el Reino Unido y se ha extendido por treinta países, aún la Organización Mundial de la Salud no ha dado a conocer ningún caso en América Latina.

Los síntomas que se mencionan a través de la red WhatsApp son: dolores de cabeza, en el cuello, en la parte superior de la espalda y en las articulaciones, así como falta de apetito. A los enfermos les sobreviene neumonía.

El doctor Sánchez dice que su escepticismo se basa en que no produce tos, ni fiebre y actúa sobre las células pulmonares, concretamente a nivel de los alvéolos, donde se hace el intercambio de gases. Los dos pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, tienen 700 millones de alvéolos y es donde se produce el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono que sale.

No creo que una persona con Covid no tenga tos, ni expectoración, expuso. Una de las características fundamentales de la acción de los cilios que están a través del árbol respiratorio es que saca todas las cosas que se producen a nivel de bronquios, tráquea y laringe, por una parte; y por la otra, pienso que esa y otras variantes que han surgido en el planeta son más de laboratorios que de una evolución normal en el mundo de los virus. Y más cuando, a nivel internacional, hay gente de poder económico que quiere acabar con los ancianos.

Aludía a los planteamientos que desde el año pasado se han venido haciendo tanto en Europa y Estados Unidos como en Japón, China, Taiwan, Corea del Sur y Singapur, principalmente, de establecer estrategias en torno a la crisis demográfica por el aumento de la población superior a los 65 años, que en occidente está por el orden del veinte por ciento y en Asia en el 30 por ciento.

Se considera que es muy alto el costo en el pago de pensiones y asistencia médica y social y, tomando en cuenta el aspecto meramente económico, los gobernantes de cualquier ideología que gobiernan a esos países, los ven como un obstáculo para el desarrollo.

En este sentido, el doctor Armando Sánchez insiste en que la evolución biológica de los microorganismo infecciosos no se está produciendo normalmente como debe ser y piensa que es una labor de laboratorios para ir exterminando personas que, en el mundo, puedan tener una incompetencia disminuida en linfocitos B y T, los cuales defienden al organismo de anticuerpos y combaten a las células peligrosas. Y por supuesto, incluye plaquetas.

–¿Cree, realmente, que están siendo creados virus?

–De estarse dando una evolución distinta a la normal es factible que se estén fabricando virus en laboratorios. Intencionalmente los están haciendo y esparciendo en ciertas áreas, donde hay un alto desenvolvimiento económico y, en consecuencia, esos virus son movilizados a diferentes partes del mundo.

–Usted está hablando de una evolución natural y de otra artificial…

–Formalmente los virus para mutar tienen un tiempo de evolución biológica. Pareciera ser, irónicamente, que los virus actuales tienen laboratorio de inteligencia artificial y, por tanto, la propiedad de mutar de inmediato ser liquidadores sin producir moco en los pulmones, algo así como la bomba matagente.

–¿Eso explicaría que las vacunas aplicadas no surtan efecto?

–Pienso que las dosis de vacunas (una, dos, tres y hasta cuatro) que se han aplicado no han tenido la eficacia esperada, porque personas presuntamente inmunizadas, han sufrido Covid. Entonces es importante darnos cuenta de que hay algo que ha fallado.

Porque, para dar un ejemplo, cuando a un ser humano le colocan la vacuna contra el sarampión, no le da esa enfermedad y por lo menos eso ha ocurrido en el 99 por ciento en todo el mundo. Y si alguien que sufre de sarampión habla, tose o estornuda, inmediatamente, el virus penetra a otra persona; pero, si ésta se encuentra inmunizada, no será afectada porque tiene respuesta inmunológica suficiente específica contra ese virus. Es por eso que yo, personalmente, pienso que las vacunas elaboradas en diferentes países en el mundo no tienen la suficiente eficacia inmunológica de protección.

Además, hay personas que han recibido hasta cuatro dosis de esas vacunas contra el Covid, pero sufren de cierta dificultad respiratoria, de cansancio, de fatiga intelectual y de otros problemas de salud.

Tras hacer esa observación, el doctor Armando Sánchez dice que en la elaboración de las vacunas contra el virus Covid chino Wuhan 19, evidentemente, no ha habido la calidad esperada.

Es posible que haya variantes de Covid fabricadas en laboratorios, que tienen una evolución más rápida en tiempo biológico y se pueden estar propagando en los países fríos, concretamente al norte del planeta, porque esos virus tienen la particularidad de desarrollarse rápidamente en las temperaturas bajas a diferencia de las temperaturas que tenemos en la parte ecuatorial.

La explicación es sencilla: en las temperaturas elevadas, el calor elimina esos virus, lo que significa que es una ventaja que tenemos y es posible que esas variantes, que se dice están expandiéndose en Europa, Asia y en zonas del norte de la tierra, se encuentran en un ambiente propicio y pueden contagiar y enfermar a infinidad de personas.

El doctor Armando Sánchez confiesa que sus apreciaciones que hace se debe a que sus maestros le enseñaron a reflexionar. y como epidemiólogo y docente universitario tiene que estar actualizado sobre lo que ocurre en diferentes partes del mundo; es decir, en diferentes momentos epidemiológicos en tiempo y espacio de los que hacen los virus sobre personas y animales.

