Consecomercio: Economía no creció durante el año 2023 y ventas en el comercio y los servicios cayeron en 5% #10Ene

La economía venezolana no cumplió con las expectativas estimadas, no creció y las ventas del sector del comercio y los servicios registraron una caída del 5%, de acuerdo con el balance dado a conocer por el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Gustavo Valecillos.

El dirigente gremial ofreció un balance del desempeño del sector durante el año 2023, en el que reconoció las dificultades que enfrentan los comerciantes y prestadores de servicios, pero también destacó algunos logros en materia de inflación.

Valecillos indicó que la economía venezolana no logró crecer durante el año 2023, a pesar de las expectativas de Consecomercio. “La economía lamentablemente durante el año 2023 no creció. Teníamos grandes expectativas y estimamos hasta último momento que el crecimiento del último trimestre nos permitiría cerrar un año con un leve crecimiento con respecto al año 2022, cosa que no sucedió. Por el contrario, se está estimando que la economía tenga un leve decrecimiento del 0.5 %”, dijo.

Asimismo, señaló que el sector que representa sufrió una caída de ventas. “Estimamos una caída en las ventas del 5% si comparamos el año 2023 con el 2022”, afirmó.

No obstante, destacó como los sectores alimentos, farmacia, tecnología, vehículos nuevos – motocicletas, cine y líneas aéreas crecieron en 2023. También celebró que se lograra bajar la inflación tanto en bolívares como en dólares durante el año anterior.

“No todo fue negativo. Durante el año 2023, la inflación se logró bajar desde un 235% que se estimó en 2022 a 180% durante el año que terminó. Igualmente, la inflación en dólares logró bajarse de 25% al cierre del año 2022, a 11.5% aproximado a finales de 2023”, precisó.

