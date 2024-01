Luis Vicente León: Ante el bajo nivel de popularidad de Maduro oficialismo baraja otras alternativas #10Ene

Ante los actuales escenarios electorales que se avizoran para este año, no se descarta que Nicolás Maduro no sea el candidato del oficialismo, de acuerdo con el criterio de Luis Vicente León, quien expone sus criterios en torno a lo que se está manejando en el seno del chavismo.

“Si tuviera que apostar diría que el escenario base de mayor probabilidad es que Maduro sea el candidato del chavismo. Pero la posibilidad de cambio no es cero. Con un nivel bajo de popularidad, Maduro siempre podría reaccionar voluntaria o inducidamente, buscando una opción alternativa que les ayude en su estrategia competitiva electoral”, advierte el analista económico y político.

Por otra parte, admite que aun cuando el gobierno toca el tema de unas mega elecciones para este año, lo cual no quiere decir que no se esté considerando en seno del oficialismo esta posibilidad.

“Aunque me parece completamente racional que Maduro convocará una elección en la que incluya gobernadores y alcaldes para motivar la movilización electoral, el gobierno se ha rehusado a hablar de ese tema en las negociaciones. Al revés, solo menciona la elección presidencial”, asegura.

Sobre la expectativa que existe sobre la fecha de las elecciones, señala que en principio la probabilidad mayor es que sean este año, pero la pregunta es absolutamente lógica. Afirmando que es es insólito que un país que tiene obligación constitucional de ejecutar una elección este año y que además tiene un compromiso de acuerdo internacional de hacerlo, no haya establecido aún su cronograma electoral. Eso por supuesto genera fuertes incertidumbres sobre la ejecución real y el tiempo de esa elección.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de recuperación de la industria de la construcción, admite que sigue siendo uno de los más afectados pero la reactivación esperada en el PIB nacional y la reinserción petrolera podría ayudar a incrementar a toda la construcción en el país.

Acerca de la posibilidad de unificar una sociedad como la nuestra en el contexto de una nueva guerra fría, el analista expone que la historia indica que la sociedad se unifica alrededor de alguien que genera esperanzas reales de cambio. El tema es que esa unificación es efímera. Solo se mantiene y fortalece en la medida en que ese actor puede avanzar y promover los cambios. Si la gente pierde confianza o esperanza y la oferta de cambio se queda en discursos altisonantes pero sin avances reales, el resultado termina siendo similar al vivido en el fenómeno de Guaidó.

Sobre el tema de la decisión del gobierno de anunciar la reestructuración de la deuda venezolana, León señala que esto hoy no depende realmente del gobierno venezolano, pues el bloqueador principal para abordar ese tema es precisamente el reconocimiento de USA a este gobierno. Hasta que no se logre ese reconocimiento (y no se logrará hasta que haya una elección con visos claros de competitividad) difícilmente se podría ir a una reestructuración de deuda.

