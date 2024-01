OPINIÓN Picapedrero: Matraca policial larense con asesinato #15Ene

Es la cruda realidad, en que ha desembocado la conducta de algunos funcionarios policiales del estado Lara desdé hace ya un tiempo, para rebuscarse ante sus pobre salarios con la célebre expresión – ciudadano pareces a la derecha – comenzado una acosadora exigencia de documentos buscado la caída anunciando una multa en unidades tributarias salvo una colaboración para los refresco y cuando se trata de frutas o alimentos más se ensañan. A tales efectos precisemos dos cosas. Primero no criticamos las estrategias preventivas de las alcabalas y las exigencias de documentos propios de la circulación, pero de allí, a solicitar documentos que no tienen nada que ver con el automóvil o motos es inaceptable y segundo por supuesto, que tal práctica, no es atribuible al cuerpo policial como institución de seguridad pública, sino de unos individuos que se delatan al enrostrarle al ciudadanos costosísimo celulares imposible de adquirirse en base a sus respectivos sueldos.

Hay momentos puntuales para los inescrupulosos alcabaleros: diciembre, carnaval, semana Santa, nunca cuando hay mucho calor o llueve ¡ni de vaina! y ello ha sido denunciado por el propio presidente Nicolas Maduro. Los más azotados son los conductores de motos, jóvenes por lo general que se ganan la vida diligenciando para empresas o de taxis que esta conscientes de ser víctimas de acostes policiales, por lo cual no es de dudar tengan al día elementales documentos para la circulación, pero se le busca la vuelta para retenerlos y perder el tiempo, cuando no consiguen la colaboración. Hay avenidas y carreteras, donde cada 10 kilómetros hay una alcabala, lo que da derecho a pensar, de que se trata precisamente de una consciente forma para el rebusque que ahora cobra una víctima no por casualidad un motorizado.

Se trata de una alcabala ubicada en la avenida Rotaría, calle 4 de la urbanización Francisco Torres, La Osa en Carora, cuando el motorizado Aiverson Torres, de 17 años, supuestamente no atendió la señal de un agente para detenerse, la noche del pasado 9 de enero, al parecer por no llevar el obligatorio casco, lo que ameritó irresponsablemente desenfadar su arma, disparándole y en consecuencia su muerte a la vista de testigos que reaccionó, incendiando la moto del policía y su cobarde fuga que ahora enluta a toda Carora.

¿Qué ha pasado a la fecha? Lo desconocemos. Al parecer se está en investigaciones, pero Lo indignantes es que, ni el gobernador del estado, algún diputado o partido político ha condenado el hecho, menos la fiscalía del Ministerio Público, que ha considerado una victoria criminalística, aclarar el crimen del cantautor “Cancerbero” 8 años después, léase bien… i8 años después! Solo se conoce la posición de la alcaldía del municipio Torres, exigiendo el establecimiento de responsabilidades y como coincidencia, un artículo del penalista Jorge Rosell y el periodista Jorge Euclides Ramírez, en este mismo diario, denuncian bajo el título “Yaracuy, campeón del matraqueo” (enero 11 de 2024) el acoso de conductores de vehículos y motos por la policía de esa estado, lo que confirma la existencia de una política de matraqueo a conocimiento de sus autoridades.

¿Qué pasará? ¡Nada! Y eso no puede ser. Es el momento para que la sociedad civil larense reaccione frente a Venezuela, acerca del matraqueo policial permanentemente, cuyo saldo ha sido un asesinato. Penalmente no cabe otra figura, con todo el peso de la ley e infinidades de agravantes y el ejercicio del constitucional “Principio de la Legalidad” ¿pero quién garantiza, que ese tipo de hecho no se repita? ¿Va a continuar el matraqueo policial y la amenaza de muerte de un pistolero uniformado? Mientras guardemos silencio no nos extrañe su repetición por indolentes…

Jorge Ramos Guerra

