Este es el calendario de la Gran Final entre los Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira #22Ene

Luego de un Round Robin que fue bastante parejo y emocionante, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara son los finalistas de esta temporada 2023-2024, quienes disputarán una final inédita ya que estos conjuntos nunca habían coincidido en esta instancia.

La gran final donde se disputarán 7 encuentros, iniciará con sus dos primeros juegos en Caracas y posteriormente se trasladará a Barquisimeto, donde se tienen pautados 3 y de ser necesario la serie se trasladará a Caracas donde cerraría con los últimos dos encuentros.

- Publicidad -

Calendario de la Gran Final:

Martes 23 de enero: Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira (Estadio Universitario) – 7:00 PM

Miércoles 24 de enero: Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira (Estadio Universitario) – 7:00 PM

Jueves 25 de enero: Tiburones de La Guaira vs Cardenales de Lara (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez) – 7:00 PM

Viernes 26 de enero: DÍA LIBRE

Sábado 27 de enero: Tiburones de La Guaira vs Cardenales de Lara (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez) – 5:00 PM

Domingo 28 de enero: Tiburones de La Guaira vs Cardenales de Lara (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez) – 5:00 PM*

Lunes 29 de enero: Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira (Estadio Universitario) – 7:00 PM*

Martes 30 de enero: Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira (Estadio Universitario) – 7:00 PM*

*De ser necesario

Cabe destacar que en el calendario oficial, un posible séptimo juego estaba pautado a realizarse el miércoles 31 de enero para añadir otra fecha de descanso, sin embargo, es preciso recordar que la Serie del Caribe en Miami iniciará el 1 de febrero, por lo que tiene sentido la modificación.

- Publicidad -

Además, los horarios publicados son tentativos, pero están basado en los horarios establecidos para cada parque en los diferentes días de semana, horarios reflejados en las condiciones de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí