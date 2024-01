Manuel Rosales: «El Zulia es la región innovadora que siempre ha impactado la historia y el desarrollo de Venezuela» #22Ene

A participar en el cronograma de actividades pautado por la Gobernación del estado Zulia, que se realizará del 23 al 28 de enero, invitó Manuel Rosales al pueblo zuliano a participar en la Semana de la Zulianidad, celebración en la que se realizarán diversas actividades culturales y recreativas, las cuales buscan fomentar el orgullo, resaltando la idiosincrasia de nuestra región.

Destaca el Gobernador Rosales que la zulianidad es un sustantivo que denota un sentimiento, una emocionalidad, un orgullo y la cualidad del sentir zuliano, definida por el carácter multicultural, pluricultural y multilingüe de la región, como elementos que se entrelazan y conforman una expresión afectiva de identidad regional.

“La zulianidad es un sentimiento arraigado en cada uno de nosotros, que nos llena de orgullo y nos conecta con nuestras raíces”.

La historia revela que el 28 de enero de 1821, Francisco Delgado, Gobernador de Maracaibo, tomó la heroica decisión de declarar la independencia de la Provincia frente al dominio español y, a partir de ese momento, se inició la vida republicana de la región, rompiendo con los nexos coloniales, al declararse república democrática y adherirse a la Gran Colombia. Esta fue la primera decisión política autónoma del ahora estado Zulia, en defensa de nuestra identidad, cultura e intereses nacionales.

Es así que la separación de la Provincia de Maracaibo del gobierno español, en 1821, dio paso al proceso independentista del país, con el inicio de la Batalla de Carabobo y, posteriormente, con la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en la que ocurrió la derrota y salida, desde Maracaibo, del último capitán general español, Francisco Tomás Morales, sellándose la Independencia de Venezuela.

Expresa el mandatario regional que desde entonces, los hitos y las hazañas registradas en el Zulia han impactado la historia y el desarrollo de toda Venezuela como “una región innovadora por excelencia, sede del primer Banco, el primer alumbrado público, la primera proyección de cine, del primer ascensor, del primer trasplante de órganos, la primera operación a corazón abierto, del primer puente de concreto armado de casi 9 kilómetros, y de la primera ciudad planificada de toda Venezuela, distinguiéndonos como un territorio de gente pionera en áreas tan diversas como la ciencia, la industria, el comercio, el deporte, las comunicaciones, las artes y la tecnología, como ahora lo somos en Robótica e Inteligencia Artificial”.

Destacó el Gobernador del estado Zulia: “Aquella memorable declaración de independencia y la visión de una tierra de vanguardia, con características y posibilidades únicas, nos inspiraron e impulsaron a instaurar en el año 2002, a través del decreto número 272, la conmemoración y celebración del Día de la Zulianidad cada 28 de enero, creando entonces esta importante efeméride regional que nos permite honrar y perpetuar nuestras tradiciones, costumbres y modos de vida, enalteciendo el gentilicio de ser zuliano”.

Menciona con fervor Rosales que “La zulianidad está íntimamente relacionada con nuestras diversidades, que hoy en día forman un mosaico de expresiones, cuya riqueza conduce al ejercicio de la libertad creativa. Somos una multiplicidad cultural, donde las diferencias nos acercan y las distinciones nos unen en la misma medida en la que podrían diferenciarnos. Es allí donde está la magia, en lo heterogéneo de esa unicidad zuliana que teje nuestra identidad”.

Por consiguiente, el Zulia vive intensamente del folclor, de la gaita, del humor, de la comida, del voseo, de nuestra querencia al Lago y por nuestra Virgen de Chiquinquirá, San Benito y continúa construyendo la Zulianidad desde la honestidad, el compromiso, el cumplimiento de los derechos y deberes, el trabajo y la dignidad.



Indica el jefe del Ejecutivo Regional que desde aquel lunes de 2002, cada 28 de enero es día de fiesta para los zulianos, “porque el Zulia, con su belleza natural, su potencia agrícola y pecuaria, su parque industrial y desarrollo comercial, su riqueza étnica, sus profundas devociones, sus coloridas manifestaciones culturales y con su inigualable talento humano, forma parte del orgullo de ser venezolano”.

A su vez, el Gobernador del estado Zulia destacó algunas de las extensas actividades culturales, deportivas, recreacionales y educativas que desarrolla la Gobernación a lo largo y ancho de la entidad zuliana durante esta semana.

Hoy, se inicia la semana con la Hora del cuento “Y Así Nace La Zulianidad”, en todas las escuelas de los municipios del estado a las 7:00 am. Asimismo, la apertura de la exposición “Libros y Documentos sobre el Zulia” que tendrá lugar en la Biblioteca Pública “María Calcaño” a las 9:00 am y la exposición fotográfica “Jaguares del Sur del Lago” a las 10:00 am. Por otra parte, se celebrará el Aniversario de la fundación del municipio San Francisco.

El martes 23, contará con la XI convención “Personas Consagradas en el Zulia” Certamen y Deletreo en la Biblioteca “María Calcaño”, a partir de las 8:30 am. A su vez, en el Teatro Municipal de Cabimas se estará realizando el Encuentro Escolar de Música Zuliana a las 10:00 am. Además, desde la Biblioteca “María Calcaño” se estará dando la charla “El Zulia Como Nombre y Como Estado” a las 10:00 am, al igual que la presentación de Danzas Típicas Maracaibo en el Parque Urdaneta a partir de las 7:00 pm.

El miércoles 24 estará comprendido por la “Feria Gastronómica y Artesanal Zuliana” que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno, desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm. Asimismo, Ballet Contemporáneo en la Biblioteca “María Calcaño” a partir de las 11:30 am. Además, juegos y prácticas de Voleibol de cancha para niños entre 11 y 13 años en la Cancha «Román Vílchez» a las 3:00 pm. También, la presentación Danzas y Agrupación Gaitera, en la Parroquia «Cecilio Acosta», Iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 7:00 pm

El jueves 25 comenzará con la “Siembra de la Zulianidad” en todas las escuelas de los municipios del estado a partir de las 9:00 am. Por otra parte, se realizará un Intercambio Etnoeducativo y Cultural de los Pueblos Indígenas, en el municipio Guajira, plaza Bolívar de Paraguaipoa, desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm. De igual forma, habrá una futbolada en el Barrio Bolívar a las 5:00 pm y la exposición “Zulianidad, un sentir, dos miradas” en la Casa de la Capitulación a las 6:00 pm.

El viernes 26 se llevará a cabo la conferencia “Importancia Histórica del 28 de Enero de 1821” en la Biblioteca del estado a las 10:00 am. Asimismo, la Exposición Fotográfica “Chimbanguele Soy” en el Centro de Artes «Lía Bermúdez» a las 4:00 pm y Encuentro de Décimas, en Santa Rosa de Agua, a partir de las 4:00 pm, la presentación de Danzas Coquivacoa, actividades deportivas y bailoterapia en la Parroquia «Olegario Villalobos», sector Cerros de Marín en la EBE «Francisco Eugenio Bustamante» a las 6:00 pm. Por último, el Encuentro Escolar de Música Zuliana Boulevard de Santa Lucía a partir de las 7:00 pm.

El sábado 27, en el Módulo Deportivo Cañada Honda, a partir de las 9:00 am, habrá Baloncesto 3×3 para jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 17 años. En el municipio San Francisco se presentará la agrupación “Danzas Típicas Maracaibo” en la U.E.P Arquidiocesana Nuestra Señora del Carmen, en el Barrio Sur América a las 8:00 am. Habrá la presentación de grupos de danzas y agrupación gaitera en Valle Frio, Iglesia San Benito, a partir de las 7:00 pm

Para cerrar la Semana de la Zulianidad, el domingo 28 se realizarán los Actos Protocolares, Entrega de Reconocimientos y Gala Musical en el Teatro Baralt. El Parque Urdaneta contará con Béisbol 5 desde las 3:30 pm. Asimismo, la Rodada Ciclista en la Av. El Milagro a las 5:00 pm, Festival de “Juegos Tradicionales” en el Parque La Marina 6:30 pm. y la presentación del Ensamble de Música “Zulia Somos” en el Boulevard de Santa Lucía, desde las 7:00 pm.

