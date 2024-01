VIDEO Sindicato del sector eléctrico: Un trabajador de Corpoelec gana el 8% en salario y todo lo demás bonificado #22Ene

La mañana de este lunes 22 de enero, el Sindicato de Trabajadores del sector Eléctrico en el estado Lara se pronunció sobre la crisis que afecta a la institución, así como al personal activo y jubilado.

“Hoy hemos decidido expresar a la colectividad de larense la grave situación que están viviendo los trabajadores de Corpoelec Lara; sobre todo nuestros compañeros jubilados, que no tienen en estos momentos un servicio de salud, de emergencia o de atención primaria que no sea más allá de un seguro Fasmee (Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio de Energía Eléctrica), que aunque atiende en cantidad poco, y podríamos decir que alguna calidad, pero no es posible una atención de emergencia para todos nuestros trabajadores que son más de 714 jubilados”, comentó Oswaldo Méndez, secretario general de lo trabajadores.

Destacó que el personal activo, actualmente, “no tiene las herramientas de seguridad necesarias, pero más allá de eso tenemos un gran problema que es la bonificación del salario; tenemos en estos momentos, más del 92% de nuestros ingresos son bonificados, es decir, un trabajador de Corpoelec gana tan solo el 8% en salario y todo lo demás está totalmente bonificado”.

Méndez expresó que han enviado una carta al nuevo gerente regional de la estatal, Luis Peña Quevedo, solicitando una reunión para que “interceda ante la gerencia nacional y regional de recursos humanos, sobre todo regional para establecer una mesa de diálogo. Es importante y fundamental establecer en los próximos 10 días, máximo 15 días, una mesa de diálogo”.

Desde el sindicato denunciaron que actualmente existen nóminas paralelas dividiendo de los trabajadores a través del Sistema Patria. “La situación de los trabajadores que no están en este momento en la calle, es porque en estos momentos hay un bozal de arepa llamado bonificación a través de una nómina paralela, así la categorizamos nosotros, que es el módulo patria”

Para finalizar hicieron un llamado al Ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol para que reinicie la mesa de negociación colectiva luego de seis años de paralización de la misma.

