Son Titulares martes #23Ene

Resumen de Titulares al día 23 de enero de 2024

NACIONALES

María Corina Machado: Nicolás Maduro terminará entendiendo que su mejor opción es negociar conmigo

William Saab, anunció este lunes que se han emitido órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la activista de derechos humanos Tamara Suju por presunta vinculación con supuestos planes conspirativos.

Tarek William Saab informó que se solicitaron al Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo, 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados en los planes de conspiración en contra del gobierno venezolano. Ellos son: Tamara Sulay Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marin, María Sebastiana Barraez, Mario Carratú Molina, José Antonio Colina.

Por los delitos de: Traición a la Patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Gobernador del edo. Táchira, terrorismo y asociación, a: Guillermo Enrique César Fiero, Tomás Martínez Masías, Carlos Jesús Vásquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Fiero, Tomás Martínez Chico, y Diana Desiré Victoria

Tamara Sujú: Aunque usted no lo crea, me acusan de «traición a la Patria»

Tamara Sujú le responde al fiscal tras acusación de traición a la patria: Qué patético eres William Saab

«El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefensa», señaló Suju en sus redes sociales.

Explicó que la acusación en su contra es «por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían» y aclaró que «la familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de Información».

Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina responde a acusaciones del chavismo en su contra: “es un ardid que busca enturbiar el ambiente de cara a las elecciones presidenciales de 2024”

José Antonio Colina tilda de “absurda y fantasiosa” acusación del chavismo en su contra: “El régimen ha tratado siempre de satanizar la lucha”

María Corina Machado tildó de surrealistas las conspiraciones denunciadas por la Fiscalía

Padrino López rechazó planes de magnicidio financiados por la ExxonMobil

Saab aseguró que el capitán Anyelo Heredia pretendía atentar contra Freddy Bernal y Nicolás Maduro

Politólogo Walter Molina Galdi: «Órdenes de captura del fiscal buscan atemorizar y desarticular a la población»

Antonio Ledezma: «Los que hacen apología a intentos golpistas fallidos de 1992, ahora dicen que los que pedimos elecciones libres somos como ellos»

MCM dice que no aceptará «cómplices ni infiltrados «, cita para hoy 23 de enero a las 10:30 am en la Plaza Altamira.

En Voluntad Popular aportaremos miles de activistas para la Red 600K, el mayor movimiento cívico-electoral que se ha organizado en la historia reciente de Venezuela.

María Corina Machado lanza una dura crítica a los principales medios de comunicación del país por la censura que le han impuesto durante años: “mientras este país está definiendo su futuro, los grandes medios de radio y TV se dedican a promover y proyectar las mentiras del régimen, sin permitir que las voces democráticas de la nación puedan expresar su visión. Eso es injustificable”



María Corina Machado hace un recuento de sus últimas entrevistas en los grandes medios venezolanos: “¿Sabes cuántas entrevistas tuve en los grandes medios de radio y televisión nacional durante todo el año pasado? Cero. La última vez que yo estuve en Venevisión fue en agosto de 2013. ¡Hace diez años! El año pasado me invitaron a dos entrevistas y, en ambas ocasiones, minutos antes, me llamaron a decir que les habían cortado la luz. En Televen, la última vez fue en 2017. Unión Radio, la última vez en 2020. En 2023, Globovisión me invitó en dos ocasiones, pero yo no piso un canal cuyo propietario es socio y aliado del dictador”.

Chavismo convocó a manifestación en petare

¿Dónde estará Tareck El Aissami?

En redes piden que Maduro informe de donde se pagan las marchas del oficialismo.

Los medios informativos en Venezuela se encuentran en riesgo de desaparecer ante la recesión del mercado publicitario, y la falta de apoyo de los lectores que asumen a los medios como generadores de noticias gratuitas, y no visualizan el alcance de esta inacción.

Zulia no sale de la oscuridad: Se intensificarán cortes eléctricos en los próximos días

Plataforma Democrática exigirá cronograma electoral presidencial este 23 de enero en la calle

236 organizaciones mantienen que proyecto de ley para fiscalizar ONG socava condiciones electorales

Blanca Rosa Mármol de León: Los actuales magistrados del TSJ no cumplen requisitos

Proyecto de ley sobre ONG venezolanas socava condiciones electorales, dicen organizaciones

Observatorio Electoral: Los puntos de RE son insuficientes y lejanos para muchas poblaciones

Maduro reiteró que “llueva, truene o relampaguee” en 2024 se irá a elecciones presidenciales, pero no da fecha.

Pobreza Multidimensional (2023) según el último Informe de HumVenezuela, más de la mitad de la población de Apure (57,4%), Monagas (57%), Táchira (56,1%), Anzoategui (53,3%), La Guaira (53,1%) y Miranda (50,6%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria de moderada a severa.

Comisario general del CPNB y otros 18 funcionarios fueron detenidos por izar la Bandera Nacional al revés cuyo significado internacional es “auxilio”

Abogados recurrentes no han aportado pruebas en juicio que destituyó a junta directiva de su gremio en Carabobo

Anuncian plan de racionamiento eléctrico en Costa Occidental del Lago por 60 días

Fedecámaras: Fallas eléctricas contribuyeron a la caída de 4,8% de la actividad productiva

Fedecámaras estima que el sector privado crecerá 10,6% en 2024

Economistas del OVF desestiman crecimiento sustancial del PIB este 2024

Depósitos en bolívares crecieron 44 %, aseguró el presidente de la Asociación Bancaria

Dólar: 36,11 – Paralelo: 38,18 – Bitcoin: 40.417,60

BCV vendió US$80 millones este 22 Ene: intervención cambiaria ha subido 69% frente a enero de 2023

1.500 millones de dólares: la cifra clave para el sector agrícola en 2024, según Fedeagro

Rector de la UCAB: Hay un déficit de más de 200 mil docentes en Venezuela

Lorent Saleh gana demanda contra el Estado colombiano tras su ilegal expulsión: ordenan pagarle indemnización al activista y a su madre por los daños causados

Asociación Bancaria de Venezuela reporta un crecimiento de 44 % en depósitos en bolívares

Ocho personas intoxicadas en Maturín por consumo de yuca amarga

Notorio el incremento de “supervisión” para detener a conductores con celular en mano mientras manejan, lo curioso es que no hay multa, solo “arreglos”

Conviasa inauguró vuelo directo Caracas-Argel

INTERNACIONALES

Israel propuso tregua de dos meses a cambio de que Hamás libere a rehenes

Las familias de los rehenes en Gaza irrumpen en una reunión del Parlamento israelí en señal de protesta.

EE.UU. lanza una quinta ronda de sanciones contra Hamás y su red financiera

La Policía de Ecuador captura al líder guerrillero colombiano del Frente Oliver Sinisterra, de las disidencia de las FARC

Jefa del Comando Sur de EEUU llega a Ecuador en medio de la crisis de seguridad



El presidente de Ecuador anuncia «semaforización» del toque de queda en el país

Militares de Ecuador retiran 1.500 metros de cables de internet en una cárcel

Maduro le suplicó al presidente de Ecuador que no permita la entrada del Comando Sur a su país

EE.UU. y el Reino Unido bombardean por segunda vez a los hutíes de Yemen

Trump se mantiene firme: Amenaza con cerrar la frontera con México y deportar a miles de migrantes

Rusia califica de acto de terrorismo ataque de Kiev a Donetsk

Luis Almagro repudió la persecución del régimen chavista: “Rechazamos las acusaciones contra quienes informan en Venezuela”

Las nuevas sanciones contra los diamantes rusos cambiarán el comercio mundial de gemas

Arranca en La Habana el sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN

Cocaleros bloquean carreteras de Bolivia en rechazo a la inhabilitación de Evo Morales.

Trinidad y Tobago mantiene conversaciones con Europa para suministrar gas venezolano

López Obrador, sobre las acusaciones de corrupción contra sus hijos: “No me quita el sueño”.

Las Damas de Blanco denuncian nuevos arrestos en contra de sus integrantes en Cuba.

Fuertes nevadas se han cobrado la vida de al menos 89 personas en varios estados de EEUU

Arrestan a un argentino que intentaba introducir en Brasil 18 kilos de éxtasis

México afirma que la migración se ha reducido a la mitad tras su reunión con Estados Unidos

Venezolanos en Argentina se reunieron con el embajador de EEUU y pidieron presión para que se permita el voto en el exterior

Posponen juicio a Donald Trump por difamación por enfermedad de un miembro del jurado

Milei en su red “X”: Un día como hoy Vladimir Lenin aportaba su mayor contribución a la humanidad, morirse

Ordenan inspeccionar otro modelo de avión Boeing en EEUU tras el grave incidente de un 737 Max

Xi Jinping visitará Perú para inauguración de megaobra que promete unir Sudamérica con Asia

Casi 5.000 británicos murieron de frío el pasado invierno por el alto costo de la calefacción

ONU pide explicaciones a Rusia por el traslado de niños ucranianos a la fuerza

Amnistía Internacional: “Venezuela se acerca a Nicaragua en persecución a Organizaciones No Gubernamentales”

Taiwán denunció la intrusión de seis globos espías, aviones de combate y barcos chinos

Sismo de magnitud 7,0 sacudió la zona fronteriza entre China y Kirguistán

Nokia sigue desapareciendo: ¿Qué pasará con sus próximos celulares?

Utilizan por primera vez un hígado de cerdo para filtrar sangre humana

Murió David Gail, actor recordado por su papel en “Beverly Hills 90210″

DEPORTES

Alcaraz pone primera en Australia con victoria ante Gasquet

Preolímpico de Futbol Sub-23:

4 pm Bolivia – Brasil

7 pm Ecuador – Venezuela

Juego para hoy:

7 pm Cardenales – Tiburones

SALUDOS

