Javier Moro: «Leopoldo López es el Nelson Mandela de Venezuela» #26Ene

El escritor español Javier Moro presentó su libro ‘Nos quieren muertos’, una biografía del líder opositor venezolano Leopoldo López, en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias.

En una conversación con el exministro venezolano Moisés Naím, Moro defendió la figura de López como un héroe de la democracia y la libertad, y lo comparó con el legendario activista sudafricano Nelson Mandela.

Explicó que su libro es el resultado de «más de 350 entrevistas» que realizó a personas cercanas a López, desde su familia hasta sus compañeros de lucha, pasando por sus adversarios políticos. El autor de ‘El sari rojo’ relató la trayectoria de López desde su infancia hasta su exilio en Madrid, pasando por su encarcelamiento y su participación en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

«Cuando vi a Leopoldo entregarse a las autoridades el 18 de febrero de 2014 pensé: este hombre o está loco o es un héroe, pero tras conocerle y trabajar tres años con él, supe que era el Nelson Mandela de Venezuela», afirmó Moro, quien destacó la coherencia política y la moral de López, que «pasará a la historia por anteponer su país a su bienestar personal».

Moro también reveló que la mayor sorpresa que vivió mientras escribía el libro fue que los protagonistas estuvieran vivos: «No han conseguido tumbar el régimen, pero que pudieran sobrevivir a todo lo que cuento en el libro todavía me sorprende».

El escritor denunció el enfrentamiento con la desinformación que ha sufrido tanto López como su libro, al que han tachado de «terrorista» y de estar financiado por la familia del político. Moro aseguró que eso es parte de la «gran fábrica de mentiras que crean a su alrededor», y que él se acercó a la vida de López por su propio interés, no por el de nadie más.

«Ese es el gran problema de la desinformación, que se mezclan las aguas limpias con las sucias», dijo Moro, quien también respondió a las críticas de un asistente venezolano que acusó a López de «corrupto» y de no haber contrastado con «el otro lado de la historia venezolana». Moro le replicó que «no hay que ser objetivo con el chavismo, la única verdad es que unos señores han secuestrado un país», y le pidió que «no compre la desinformación del chavismo».

Asimismo se mostró sorprendido de que haya gente de izquierdas que «siga defendiendo un régimen que maltrata y no protege la libertad como hacen en Venezuela», y concluyó su participación en el festival hablando sobre los «pocos» españoles que escriben sobre Latinoamérica: «Yo me siento en casa en un auditorio tan lleno, algo que no me pasa en otros lugares como en China, que siento que es como otra galaxia».

