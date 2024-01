Tiburones de La Guaira se impuso a Cardenales en el tercer juego de la Gran Final #26Ene

Los Tiburones de La Guaira están a un paso de hacer historia en el béisbol venezolano. Tras vencer 7-5 a los Cardenales de Lara en el Antonio Herrera Gutiérrez, se colocaron a un triunfo de proclamarse campeones de la pelota criolla, algo que no han logrado en los últimos 37 años.

La victoria se debió en gran parte a la actuación del lanzador dominicano Emilio Vargas, quien mantuvo a raya a los bates de los Cardenales durante seis episodios completos.

«Sabía que me estaba enfrentando a un gran lanzador. Me he enfrentado a él en varias oportunidades y me había dominado con su combinación de sinker y slider, precisamente estaba esperando ese slider», dijo Yasiel Puig, la principal figura ofensiva de los Tiburones.