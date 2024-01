RETACITOS #28Ene

La actuación independientes de la distintas Organizaciones No Gubernamentales que operan en el país, la mayoría con posiciones en defensa de los derechos de la sociedad civil y de derechos humanos, adoptando posiciones que por supuesto son disidentes a las del gobierno, fue lo que aceleró y precipito, por presiones desde Miraflores, la aprobación de la de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una normativa que va contra los principios de asociación de la sociedad civil, en otras palabras acabar a como dé lugar con estas instituciones, que se han convertido en una “piedrita en el zapato” para el régimen. En la exposición de motivos de la Ley se indica que en Venezuela, las ONG, así como el proceso de explosión que han conocido en las últimas décadas no había sido objeto de una regulación que garantice la transparencia, control y publicidad sobre su existencia y actividades, por lo que se evidencia que es una obligación de esta soberana Asamblea Nacional, dictar una ley expresa sobre la materia. Se el objetivo principal de la Ley es promover y regular el régimen de la organización civil en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública, regida por los principios del derecho venezolano. Para lo cual se establece un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento. En estos momentos, pensamos que tal vez un poco tarde, todas estas organizaciones se han estado movilizando, Emitiendo posicionamientos y solicitando pronunciamientos a la comunidad internacional, porque definitivamente su aplicación se convertirá en el acta de defunción de las ONG y de la libertad de asociación en Venezuela.

***

Este 31 de enero del año 2024, se cumplen tres años que un grupo de trabajadoras fueron retiradas de la nómina de la Alcaldía del Municipio Iribarren, sin que la Dirección de Recuerdos Humanos, dirigida por ZoSu haya realizado el debido Proceso de Pensión por Discapacidad ante la Tesorería de Seguridad Social, a 10 trabajadoras de la mencionada Alcaldía, denuncian los afectados. Señalan que han realizado está denuncia por todos los entes públicos que dicen ser garantes de los derechos de los trabajadores, tales como: Inspectoría del Trabajo, Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, INAMUJER, Contraloría Municipal de Iribarren, Concejo Municipal, entre otros, sin lograr que estos organismos intercedieran con el Alcalde Luis Jonás Reyes para darle solución a esta problemática. Ante esta falta de respuesta, introdujeron una Querella Funcionarial ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado Lara, la cual fue admitida, se dieron las audiencias preliminares y luego en la primera audiencia conclusiva surgió un inconveniente con la Ciudadana Juez y nuestra representación legal, trayendo esto como consecuencia que la Jueza de dicho tribunal solicitará inhibición a la causa, por lo que debemos esperar que el Juzgado Nacional de la Región Centro Occidental, ubicado en la ciudad de Maracaibo, desestime o no la inhibición de la Juez; de ser admitida, deben esperar que (el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,) nombre un Juez accidental para que culminen las audiencias conclusivas, lo que puede tardar desde 6 meses a tres años. En conclusión, ¿ a qué juegan las autoridades gubernamentales?, al desgaste!!!Al cansancio!!!a que renuncien a un Derecho Constitucional porque ya estamos desgastadas!!! con nuestras enfermedades crónicas activadas debido a esta larga espera. Denuncian que existen pruebas que una de las compañeras que estuvo con esta causa cuando intentaron un Recurso de Amparo, quien fue incorporada a la nómina, luego de este recurso, y recientemente acaba de ser jubilada; es decir ella si tiene el derecho a recibir una jubilación ordinaria, cuando en los escritos de descargo en nuestras audiencias de la Querella Funcionarial, la Síndico Procurador de la Alcaldía de Iribarren sostiene que aspirar a una jubilación ordinaria, cuando gozamos de una Pensión de Invalidez aprobada por el Seguro Social, es un exabrupto, entonces como es que unos trabajadores si pueden optar por este beneficio y otras NO, ¿acaso hay alguna preferencia? Tiene la palabra el Cocosette.

***

De acuerdo con el criterio que existe hoy en el sector empresarial privado venezolano, las expectativas que existían en torno a los beneficios que tendría la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, o Ley de Armonización Tributaria como también se le denomina, evaluados los primeros resultados de su aplicación, el instrumento no arregló nada la situación de anarquía que existe en las alcaldías del país, en cuanto a la aplicación de tributos, ya que la situación hoy está más complicada que nunca. En estos momentos hay una situación conflictiva entre las alcaldías de varios municipios del país, como es el caso de Iribarren en el estado Lara, y los organismos gremiales del empresariado privado, quienes consideran que en ningún momento atendieron a las instrucciones establecidas en la normativa aprobada en la AN, ni siquiera esperaron por la aprobación del instrumentos por el que deberían regirse para ajustar los tributos, tampoco cumplieron las consultas públicas establecidas, sino que entre gallos y media noche, aprobaron a puertas cerradas, un conjunto de normas con alícuotas impositivas irracionales, no acordes con la realidad económica de la región, saltándose a la torera lo establecido por la Ley en el ámbito nacional. La norma es muy precisa cuando establece que los tributos estadales y municipales no podrán tener carácter confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dejaran sin efecto las normas y alícuotas aprobadas? Viene un contundente pronunciamiento del empresariado nacional, fijando posición en tormo a esta materia.

***

Necesaria, justa y oportuna la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática de salirle al paso y darle un parao, a la tal Furia Bolivariana, instrumento que están utilizando el partido oficialista y el régimen, para una nueva arremetida represiva contra la oposición venezolana y que debería ser enfrentada con una figura que pudiera denominarse “Soberana Frustrachera” o un nombre similar para demostrarles que no se les tiene miedo y que la mayoría de los venezolanos, está dispuesta a enfrentarlos en todos los terrenos y es necesario hacérselos saber, sobre todo a Diosdiablo a Caballo, que no pierde oportunidad para estar amenazando a la dirigencia opositora, sobre todo le están haciendo la vida cuadritos a quienes hoy forman parte del equipo de María Corina Machado. En el escrito se advierte como “Una vez más queda al desnudo la naturaleza totalitaria del régimen que, preso de la desesperación por el repudio de los venezolanos, reacciona con lo que sabe hacer muy bien: reprimir. Todo esto con el fin de eludir las elecciones presidenciales que constitucionalmente deben realizarse en este año 2024, donde será derrotado contundentemente por el pueblo venezolano que anhela libertad y quiere reconstruir el país desde la ruina en que lo han dejado, celebrar el reencuentro de la familia y construir juntos una democracia sólida y próspera para todos los venezolanos”. También es importante dejarles bien claro que pierden su tiempo, “estamos y seguiremos unidos en la ruta electoral, y le decimos a los jerarcas del régimen que también los vamos a meter en la ruta electoral, estamos listos para inscribir a nuestra candidata, pongan la fecha de la Elección Presidencial, publiquen el cronograma electoral de una buena vez, porque los venezolanos ya tienen una decisión tomada. Es hora, ¡vamos a contarnos!

***

Lamentablemente estamos viviendo en un país donde las leyes y normas se incumplen en modo casi permanente, por lo tanto lo que reina es una gran anarquía. Es por ello que en ésta ocasión le sugerimos a los Organismos de Fiscalización y Control, muy especialmente al SENIAT y Ministerio del Trabajo para que realice visitas de inspección a negocios que operan en la ciudad y en los que no están muy claras las prácticas y cumplimiento de las normas laborales. Se denuncia el caso de un establecimiento de venta de comida y bebidas, recientemente inaugurado en un Hotel cinco estrellas al este de nuestra capital en el que se come como un «señor cerdo», que anteriormente funcionaba con apellido típico colombiano y que «aparentemente» opera bajo la figura de una «Venta de Dulcitos» cuya razón social está en Portuguesa, sin contemplar la venta de bebidas alcohólicas como objeto de ese negocio. Asimismo al personal seleccionado para sus actividades le han hecho una oferta laboral la cual aseguraban quedaría plasmada en el Contrato de Trabajo, que en el primer pago, ha sido incumplida drásticamente, además que en ésta última semana presentaron un Rol de Trabajo variable que afecta profundamente los ingresos de los trabajadores.

C O R T I C O S

Hemos visto con satisfacción, que la situación conflictiva que se estaba viviendo en el seno de Vente Venezuela en Lara, se ha comenzado a solventar en buenos términos, imponiéndose la sensatez y la sindéresis de quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, tomando las más convenientes para la candidata, María Corina Machado, para organización y para la propia dirigencia. En estos momento y así lo expone la candidata en todas sus intervenciones, es momento de sumar, todos hacemos falta, por lo tanto hay que dejar a un lado los intereses personales mezquinos, pensar que hay un solo enemigo por delante y todos los esfuerzos deben orientarse hacia su derrota contundente. Es necesario poner los pies en el piso, es un error creer que el mandado esta hecho, ahora es cuando hay que sortear cientos de escollos y se debe blindar la participación. Nos pareció, por demás acertada, la ratificación del Dr. Enrique Ferreira como Jefe de Campaña, si estuvo al frente del triunfo del 22 O, se ganó esta decisión y estamos seguros, que no habrá retaliaciones ni cacería de brujas, sino un llamado a todos a seguir trabajando por el triunfo en las elecciones presidenciales.

No mejora el enfermo en la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la alcaldía de Iribarren que dirige la jefecita (AR), Resulta que si una persona o una institución va a hacer una denuncia porque se está violando una ordenanza (por ejemplo, que están haciendo una construcción que la violó), para que te acepten la denuncia tenías que pagar una tasa que era equivalente a 6,5 dólares a finales del año pasado, y hora la acaban de incrementar a un equivalente a 8,7 dólares (es decir 33% en dólares de incremento!!!!). Creemos que el Cocosette debería de tomar cartas en el asunto, pues se considera que la tasa es un mecanismo ideado para poner trabas a las denuncias lo cual es ilógico, pues con las denuncias la comunidad participa (así debe de ser una democracia) pues el ciudadano está ayudando a la alcaldía, ya que está velando porque las ordenanzas se cumplan..

La marcha del Psuv en Iribarren del martes de esta semana, dejó claro los resultados de las pasadas votaciones que llegaron a un 15,5%, había gente, pero que asistieron a regañadientes, mientras que el resto de las comunidades, no acudieron expresando su descontento, por la desatención a las bases, al no resolverles sus problemas, los electores se cansaron que ser utilizados por unos pseudo dirigentes, que visitan al soberano solo buscan votos, hay que destacar la gran cantidad de uniformados policiales obligados hacer bultos en la concentración que solo alcanzó a llenar una cuadra y media, gracias que eran muy angostas.

La última columna de la ONG Acceso a la Justicia, dejó desnudos en medio del patio a todos y cada uno de los integrantes de la nueva directiva del TSJ, quedando en evidencia que de una u otra forma están vinculados con el PSUV, lo que de entrada los descalifica para ocupar estas magistraturas, porque evidentemente tienen que seguir líneas políticas y seguramente que muchas de las decisiones estarán mediatizadas, continuarán abriéndose juicios políticos a todos los dirigentes de la oposición, especialmente a quienes están alrededor de MCM; también se quedó en evidencia que en su mayoría no tienen credenciales académicos, trayectoria profesional, para ocupar estas posiciones, resultando mortal la frase que señala que si alguien tenía alguna duda, con la designación de esta junta directiva en el máximo tribunal, queda por demás demostrada la partidización de la Justicia. La verdad que no tiene desperdicio, sino la han visto búsquenla porque es de lectura obligatoria. De nuevo la botó de jonrón la ONG Acceso a la Justicia, con señalamientos que son incuestionables.

Aseguran que (FB) «El Príncipe del Chocolate Frío» conocido en los bajos fondo como «Canoa Humedad», obliga algunas comunidades de Cabudare a comprar sus productos, mientras visita a vecinos, supuestamente con unos planes de paz y bajo cuerda deja la mercancía y el pago debe hacerlo en $ y el muy Franco tras Bastidores dice que no quieres Bolívares, que estos están muy devaluados y nadie se los recibe después. Según los comentarios que se escuchan dizque sería una orden de Caracas para recaudar fondos para de cara a la próxima campaña electoral municipal, ya que al parecer la “botija” de Miraflores como que tiene problemas serios de flujo de caja y hay que ir tomando previsiones con tiempo.

En la esquina de los Lamentos se escucha decir que causa extrañeza como es que una organización como Primero Justicia, que llegó a tener un peso específico en Lara, e incluso en algún momento llegó a estar en la cresta de la ola, prácticamente ha desaparecido, su dirigencia ni se ve ni se oye, aseguran que esto se debe principalmente a que el jefecito, al parecer pasa más tiempo en el exterior que en Venezuela, y cuando esta en el país, solo viene de visita a la capital larense. Este personaje tiene una gran cantidad de kilometraje recorrido en el campo político venezolano, y bien sabe que en este mundo si no comes “avispa” te comen los pájaros negros, esos que llaman “Cuervos”, de manera que llama la atención que la organización se haya venido a menos por la desatención de su dirigencia.

El nuevo jefecito del CLEl (J.A.C.B), llegó con un sujeto usurpador funciones de periodista, sin olvidar la captura del tapa amarilla, años atrás por cobrar certificados chimbos, engañando a los conductores de la época los cuales confiaron en esa persona, quien aseguraba que dicho documento lo hacía dueño de unos carritos blancos, situación que era totalmente falsa, razón por la cual le pusieron los ganchos, antes de su fuga al Salvador, con los millones obtenidos fraudulentamente y para dejarlo en libertad devolvió la plata, pero quedó más rayado que cuaderno cuadriculado. Mosca con los negocios que propone el habilidoso personaje, ya pudiera dejar a más de un trabajador ensartado y sin quincena.

Recientemente se efectuó una reunión con algunos «galenos» en su sede social de la avenida «Vargas«. Todo se desarrollaba con normalidad, pero de pronto se inició una discusión sobre la actitud y comportamiento «desleal» de algunos colegas con su sector. Es el caso asumido en meses recientes por parte de un colega suyo quien «abrogándose» cualidades no muy «ortodoxas» de «directivo» de un «centro de especialidades clínicas» de carácter privado, se «presentó» frente al «Inquilino de Miraflores» en programa televisado con un programa de atención, en realidad muy noble, pero que a la fecha no se le ha visto el «queso a la tostada». Todo parece indicar que su presencia en casa de «Misia Jacinta» no fue más que una treta para «figurar» como bien los sabe hacer y es su habitual conducta de «sacar provecho» de los «cinco» minutos de fama que tuvo haciendo ver al país una situación normal dentro de su sector, cuando en realidad no existe. Ésas son las conductas que confunden a la base médica del país, «Avispado el doctorcito«.

El colmo del cinismo y la ridiculez lo acabamos de leer y tiene que ver con unas declaraciones atribuidas a psicópata “Cejotas”, quien sin ruborizarse habría dicho a los medios de comunicación, que la CIA es la responsable del deterioro de los servicios públicos en Venezuela y es ante este tipo de expresiones que la gente se pregunta ¿Cómo es posible que este país esté siendo mandado por un sujeto que piensa de esta manera? ¿Puede una persona en su sano juicio creer esta posibilidad y repetirlo? No sé por qué viene a nuestra memoria el recordado caso de Pedro Carroña, cuando dijo a los medios que desde los Estados Unidos espiaban a los venezolanos a través de las antenas de Directv, conclusiones a las que solo puede llegar alguien al que le “patina el coco” o tiene en el cerebro “cuatro cucarachas jugando dominó”. En todo caso, los hermanitos cada día despojan a Diosdiablo de nichos de poder y lo someten al ostracismo.

«Los cuidadores» del «Ayacucho» tuvieron una «mini» cumbre con sus «colegas» de la «plaza Miranda» quienes tienen bajo su cargo recibir los «informes» de los dos gremios adyacentes que les corresponden «supervisar y resguardar». Nos comentan que » un conocido periodista de la región, podría introducir una denuncia ante la fiscalía del Ministerio Público por presuntas amenazas de agresiones físicas e instigación al odio en su contra por parte de afectos activistas de la «Casa Blanca» supuestamente «instruidos», según se dejó saber por el siempre travieso «Inefable», se afirma que éste último dizque «habría» instruído al «inestable» «cuidador» de la sede política ordenando no permitir el ingreso del periodista a la sede partidista. Como ha sido del conocimiento público las opiniones y posiciones críticas del periodista en contra de la «cúpula» política y que éste haber enarbolado las banderas del rescate institucional de las bases blancas, ha recibido amenazas de agresiones y expuesto al escarnio público.

Trabajadores piden poner una lupa en Lácteos Los Andes, empresa socialista nacionalizada en el 2008, aseguran que al parecer solo funciona para dizque para el enriquecimiento de la estructura burguesa liderada por el maracucho de quien aseguran que en los 4 años que ha estado de jefecito, supuestamente ha puesto sus cuentas buchonas en verdes. Los afectados exigen al MP abrir en forma prioritaria, una investigación en esta empresa estatal. Están a la espera de la Furia Bolivariana en Lácteos Los Andes.

A propósito, la decisión del MP de iniciar una depuración en los organismos encargados de aplicar la justicia en el estado Lara, ha sido recibida con beneplácito por la mayoría de los larenses, especialmente los abogados litigantes, que son los que viven en carne propia los hechos irregulares y corruptelas, que en forma recurrente allí se registran, según sus propias denuncias. La defenestración de los fiscales 27 y 13, tras un trabajo coordinado entre distintas organizaciones oficiales de la región, lograron la destitución e investigación de ambos funcionarios; confiando la comunidad que estas acciones no se detengan allí, porque hay mucha tela donde cortar. Aseguran que están tras la pista de 7 jueces, también incursos en hechos de corrupción, esperándose la toma decisiones en las próximas horas. Estaremos muy atentos.

Aseguran que en las próximas hora se podría anunciar la defenestración del actual Fiscal General, Tarek William Saab, mencionándose con mucha insistencia el nombre de Larry Devoe, de quien dicen está siendo postulado por Delcy Eloina y Jorge, lo cual de ser cierto, tendría el cargo asegurado, pues se comenta que son “uña y mugre” y así continuarían aumentando su control de las instituciones, pero lo más importante, quitándole poder a Diosdiablo a Caballo quien al parecer, según la gente de su entorno, ya lo que le queda es el programa de TV. Así que amanecerá y veremos.

Desde el Movimiento Activo Social del Grupo Unido Especial para el Desarrollo Económico Político de Palavecino, se espera que el actual alcalde de este municipio se sacuda al Psuv por culpa del Marinero, ya que este viene aplicando “bloqueo político y financiero” con la intención de generar malestar en la población de ese municipio. El burgomaestre de un momento a otro saca su tienda aparte y no se descarta la posibilidad del respaldo de su antigua tolda naranja en la cual militó chamito.

“Ruégale a Dios y a todos los santos que te de salud, mucha salud, todo lo demás podrás lograrlo con trabajo, esfuerzo y perseverancia”

JBS

