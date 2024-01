VIDEO Maduro: Llueva, truene o relampaguee, este año hay elecciones #31Ene

Durante la Sesión Solemne de Apertura del Año Judicial 2024 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Nicolás Maduro aseguró que este año se celebrarán elecciones en Venezuela, donde el pueblo elegirá.

Maduro celebró la consulta iniciada este martes por la Asamblea Nacional de 2020 para establecer el cronograma electoral de 2024, un diálogo al que aseguró que se subordina.

“Tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión y la AN es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la AN para establecer el cronograma electoral, por ahora, de este año”, sostuvo.