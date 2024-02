En la parroquia Unión marcharon en Unidad para ratificar apoyo a María Corina Machado #4Feb

Este sábado 3 de febrero, la sociedad civil se manifestó en las calles de la parroquia Unión, en Barquisimeto, en una marcha que reunió a los militantes de la Causa R, Vente Venezuela, Convergencia y Voluntad Popular, con el objetivo de ratificar el apoyo de esta localidad al liderazgo de María Corina Machado.

El objetivo de la movilización realizada por los distintos partidos políticos fue reafirmar su apoyo a María Corina Machado, quien resultó victoriosa en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre.

La marcha fue liderada por Alfredo Ramos, líder nacional de La Causa R, quien estuvo acompañado por Marisol Bustamante, coordinadora de Convergencia en Lara, y Martín Valero, miembro del comité político de Voluntad Popular.

Durante el evento, Ramos enfatizó que Machado es la candidata de aquellos venezolanos que anhelan un cambio de gobierno y la salida de Nicolás Maduro, a quien describió como parte de una «pandilla de forajidos» que han saqueado los recursos del país.

Ramos, exalcalde de Iribarren, respaldó las declaraciones de Machado en el estado Guárico, donde afirmó que la estrategia en Venezuela sigue siendo electoral. Sin embargo, advirtió que el régimen de Maduro está intentando imponer el modelo de Nicaragua para elegir al candidato de su preferencia, ya que «sabe que ante Machado saldrá derrotado».

Además, Ramos hizo un llamado a la comunidad internacional para que no confíe en el régimen de Maduro sin garantías, argumentando que «el madurismo no tiene palabra y no genera confianza». Desde Barquisimeto, solicitó que los acuerdos entre Maduro y la oposición sean sometidos a mayor presión por parte de los países aliados.

Finalmente, Ramos destacó que esta ha sido la segunda movilización en el estado Lara, donde el deseo de cambio y la salida de Nicolás Maduro continúa siendo el sentimiento predominante entre los ciudadanos.

