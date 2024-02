RETACITOS #4Feb

Ninguna sorpresa produjo en la mayoría de los venezolanos, la decisión del régimen, a través del irrito bufete de Miraflores, de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición para las elecciones de este año, en lo que se ha convertido en el juicio político más significativo de los últimos años, por cuanto no existen elementos ni pruebas en su contra, pero están conscientes en el oficialismo, que el candidato del PSUV se llevaría la “revolcada del siglo”, si permiten unas elecciones democráticas, justas y transparentes y saben que, por primera vez, corren el riesgo de perder el poder. Port supuesto que el respaldo, tanto nacional como internacional que ha recibido la candidata de Vente Venezuela, ha sido de alto calibre y esto es lo que le permitió en su primera rueda de prensa, en respuesta a la ratificación de la sanción, ratificar su posición de llegar hasta el final, asegurando que aquellos que le recomiendan que le levante la mano a otro candidato, son aquellos que quieren que continúe el inquilino temporal de Miraflores para siempre, pero que en principio esto no está planteado, manteniendo así la firmeza de sus planteamientos, qué es lo que le ha ganado el respeto y el respaldo de la mayoría de los venezolanos, en cerca de un 80% de acuerdo con las últimas encuestas, porque se da el caso que algunos de sus cercanos seguidores no les agrada esta posición, porque creen que pudiera perderse esta oportunidad; sin embargo, para MCM no es fácil cuando mira a su alrededor y observa que en su propio partido y en todas las demás organizaciones, no hay quien calce los puntos de respaldo que en estos momentos tiene entre sus seguidores y en los apoyos internacionales que hasta ahora se han manifestado, de tal manera que hay que seguir muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos, porque pueden producirse muchas sorpresas.

***

Por supuesto que las mejores justificaciones en torno a las razones que privan en el gobierno, para tratar de sacar del camino a MCM, como siempre y a pesar de sus detractores, las expuso el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, cuando advierte que nunca existió ninguna incertidumbre sobre la decisión del gobierno en torno a la inhabilitación por cuanto no estamos en un plano jurídico, donde evidentemente la decisión es injusta, inconstitucional y antidemocrática, sino en el plano político, donde el gobierno decide en función de lo que le conviene y esto es lo que ha demostrado, haciendo uso del control férreo que mantiene sobre las instituciones del país. Por supuesto, en estos momentos, todo el mundo ha estado pendientes en torno a cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno del Tío Sam, en los próximos meses en cuanto a las sanciones, ya que le ha dado plazo hasta la primavera para que el régimen determine si va a continuar cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de Barbados, para celebrar este año, no se sabe aún en qué fecha, pero tiene que ser en el 2024, unas elecciones democráticas transparentes, con la participación de todos los candidatos y garantizando observación internacional, decisiones sobre las cuales el Ejecutivo sigue guabineando. Admite que la concreción de este evento injusto, ratificación de la inhabilitación, genera presiones relevantes dentro de USA para echar atrás los avances de la negociación y la cercanía de la campaña presidencial americana lo hace aún más inminente. Recomienda que si la oposición tiene interés en participar el proceso electoral, debe pensar en buscar otro candidato, el inquilino de Miraflores será el candidato oficialista, y la incertidumbre petrolera no terminará con Biden, sino que Trump barajar de nuevo este escenario.

***

Aseguran que los casos que caen en la Fiscalía de Carora jamás tienen solución, a menos dizqueque se bajen de la mula con los verdes, o el tráfico de influencia, según firman supuestamente un diputado de Psuv anda detrás de los corruptos pero parece que no ven que es todo el sistema de este municipio el que está contaminado. Llegó un fiscal importado de Valencia, pero ya cayó en las garras de la indolencia y se hace el loco con los miles de casos que dejó la antecesora la cual fue investigada, señalada y acusada de corrupción. Señor Fiscal Tarek W. Saad, meta la lupa en las fiscalías de Barquisimeto y Carora, recordamos el caso de señora Diana Guillermina Bentacuort, (80)años residente del Caserío Sabana Grande, carretera Panamericana, Parroquia Trinidad Samuel, Municipio Torres, caso que hemos referido en varias oportunidades, quien acudió a l MP en Caracas en el 2023 donde fue muy bien atendida, expuso el caso de la invasión de sus terrenos en el 2015 por miembros y familiares de una vocera del consejo comunal del sector, Caracas remitió el caso a la superior de Barquisimeto expediente DFS-07432-12023 (16-128645-42708), a su vez envió a la fiscalía 4ta. de Carora expediente LAPFS-3442-2023, Caracas exigió solución inmediata, la Superior y la 4ta se hicieron los locos, y la dama sigue siendo atacada por estos invasores, han atentado contra su vida y su propiedad, fue abusada, golpeada con un palo, le quitaron la toma de agua desde el 2020 y le robaron sus mangueras, hizo la denuncia en Hidrolara y prefectura no le han dado respuesta. En la fiscalía de Carora han hecho caso omiso a todas las denuncias interpuestas al parecer están ciegos, sordos y mudos. no es posible que la doña, no obtenga justicia solo porque estos chicos malos les sean muy cercanos a los fiscales, al prefecto y a la gente de Hidrolara, son intocables, esperamos su actuación y solución, es justicia honesta lo que requiere este caso.

***

Los habitantes de los sectores de la parte alta de la ciudad de Carora tomarán acciones drásticas toda vez que han acudido a hidromala en muchísimas ocasiones para solicitar la reparación de la tubería matriz que hace más de un año que colapsó en el urbanismo Juan Jacinto Lara, tienen miles de reportes por la VenApp, en la oficina de Hidrolara, el prefecto tiene conocimiento, no hay respuesta y se está dañando el asfaltado de la av. Dr. Pastor Oropeza, por donde corre una gran cantidad de agua que llega hasta la urbanización Antonio José de Sucre, la gran pérdida de agua está causando fallas de servicio, al Hospital Dr Pastor Oropeza, Roble Viejo 2, 3,4, Aregue, Mauricia, San Roque, Urbanización El Roble, Casas de Madera, Valparaíso, Cantaclaro, Simón Bolívar, y otros sectores, denuncian que el hueco dejado por la hidrológica cuando hizo la primera reparación es usado por niños de todas las edades como piscina, exponiéndose al peligro, será que los gerentes de hidromala esperan que ocurra una desgracia, que algún niño se ahogue para reparar!??? Porque castigan al pueblo de Carora a una sed continua??? Gobernador hale las orejas, hasta cuando tanta inoperancia.

***

En una comunicación dirigida a Lohengrin Niño, Director Regional CNE del estado Lara, este primero de febrero, los representantes de las Organizaciones sindicales, Pacto de gremios y sindicatos, miembros de organizaciones para la Defensa de los DDHH en Venezuela, y demás representantes, nos dirigimos a usted en los siguientes términos. Hoy los trabajadores Larenses, alzamos la voz, por el respeto a nuestros derechos, en exigencia a la grave crisis que vivimos por tener un salario, no acorde a la cesta básica, que el estado venezolano, no quiere reconocer, nuestra constitución establece que el Voto es un Derecho y así lo establece el artículo 62 Constitucional, el mejor mecanismo para dirimir el conflicto debe ser enmarcado por la vía Constitucional, Pacífica democrática y Electoral. Este año, en nuestro país en el marco constitucional toca realizar elecciones presidenciales, sin embargo, tenemos ciertas incertidumbres ya que el órgano rector no ha sido específico en las reglas del juego. Debemos recordar que el voto es un derecho universal, sobre este mecanismo todos los venezolanos esperamos que este 2024 sean las elecciones. En este sentido el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece que el Consejo Nacional Electoral, es quien convoca todo proceso, pero cabe destacar que hoy vemos con preocupación que no se ha iniciado por lo menos a estimular el venidero proceso electoral., reza la comunicación. Lo único cierto es que las elecciones presidenciales se tienen que realizar este año, y ya vamos para el segundo mes del 2024 y aún el Poder Electoral no ha entregado el cronograma electoral, por cuanto Elvis Amoroso está a la espera de las instrucciones del Palacio de Misia Jacinta, ya que mientras esto no se produzca, el soberano tendrá que continuar en la incertidumbre.

***

Una lección magistral, la que dio el Dr. Emilio Urbina en la nota publicada el jueves sobre la anarquía que existe en el municipio Iribarren del estado Lara, debido a la ausencia, desde hace casi 20 años del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), que califica como “la carta de navegación de la ciudad” por cuanto contempla aspectos clásicos sobre zonificación y usos del suelo urbano, limitaciones y proyecciones. Explica el especialista que dentro del PDUL existen regulaciones obligatorias e indispensables para toda ciudad, como es la ubicación, precisión y necesidad del equipamiento urbano. Si hay algo que distingue la ciudad moderna de la previa al siglo XIX, es la imprescindible presencia de equipamiento urbano que contempla desde macro hospitales hasta dispensarios comunales. Escuelas, centros educativos, áreas para la ubicación de subestaciones eléctricas, e inclusive, los lugares que deben estar destinados para lo que este gobierno denomina “poder popular”. “Una ciudad sin equipamiento no debe reputarse como tal, sino como un espacio de casas y comercios sin armonía, higiene y perspectivas de vida”. Quien se burla o decide no ponerle la debida diligencia, no sólo muestra una olímpica ignorancia hacia un orden urbano, sino que, siembra las bases para la aniquilación y burla de quienes viven en la ciudad. Por ejemplo, ¿sabía usted que uno de los documentos más revisados por los equipos técnicos de inversionistas extranjeros, al momento de invertir en una ciudad, es precisamente el plan de desarrollo urbano?”. Advierte el experto que sorprende como las autoridades municipales, únicas encargadas de mantener un PDUL al día, decidan de forma olímpica despreciar y dejarlo morir en el olvido. En torno a las razones para su aplicación, explica que sin PDUL prácticamente el suelo urbano se vuelve anárquico, y cualquiera pudiera aducir que, sin reglas urbanísticas, nada pueden hacer las autoridades urbanísticas municipales para sancionar. Lo cierto es que mientras no haya PDUL los ediles tienen las manos libres para continuar realizando negocios, con los terrenos en Iribarren.

C O R T I C O S

En Lara después de décadas sin malaria hoy tenemos una epidemia, según fuentes comunitarias, en el caserío SICARE del municipio #Torres de la cual nos han informado algunos habitantes alarmados por la situación; señalando además que no sienten acción decidida del #régimen para controlar está enfermedad que viene avanzando en #Venezuela y que en este caso concreto, según, se ha extendido hacia Palmarito en frontera con el #Zulia y ha afectado pacientes con VIH. Exhortamos al #régimen a qué informe con claridad y que tome medidas urgentes para que la población pueda resguardarse de esta enfermedad que ya estaba erradicada en el país y que en los últimos años nos hemos convertido en uno de los puntales en América, denuncia el diputado Don Guille. La opacidad no ayuda.

A propósito, según Don Guille, el Gober en un acto de demagogia fue a #Boro #Moran #Lara y ofreció villas y castillos, entre otras cosas reparar el puente sobre el Río Tocuyo en Boro. De eso hace 9 meses y nada. Se parece a su jefe de Miraflores en cuanto a las mentiras y corrupción. Hasta esta fecha sólo han cambiado 4 láminas de 80 que tiene la plataforma y eso gracias al apoyo del sector privado que han hecho aportes para esto. Alcalde @felixlinarespsuv reclame que para eso lo eligieron. Echele uua ojeadita a la carretera entre Quibor y El Tocuyo que tiene alrededor de 200 huecos a ojos de buen cubero. Que le parece? Exigimos una reparación integral y cuando esto ocurra lo diremos…palante es pa allá. Les recordamos que denunciamos los males para que se corrijan, cuando lo hacen bien, hacemos el reconocimiento correspondiente, pero como esto muy pocas veces ocurre, solo se destacan los cuestionamientos.

A partir del pasado 19 de enero, el baquiano Lencho tiene la responsabilidad de coordinar La Plataforma Unitaria Regional en Lara. Señala que en las primeras de cambio uno de los objetivos es considerar a todas las organizaciones, que aun no estando en la PU, si estén apoyando a nuestra candidata MCM. El objetivo es adelantar el trabajo electoral en todo el estado, donde habrán más de 1.150 Centros de Votación y más de 2.100 mesas electorales en las próximas elecciones presidenciales y más de 1 millón de electores, de tal manera que no se pueden dormir en los laureles, sobre todo cuando ya es un hecho, aun cuando no lo han oficializado, que las elecciones serán en septiembre y esto está a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar que este recurso humano es vital en cualquier proceso electoral, son los que cuidan y defienden los votos y hay que garantizarles todo lo necesario para que hagan el trabajo con eficiencia y sentido de pertenencia. La tarea no está fácil.

En todo caso, algunas de las actuaciones del nuevo jefecito, al parecer elaborando agendas a espaldas de la mayoría de la organizaciones de la PU, como es el caso de abrirle las puertas de Futuro para que el sargento de Nirgua vaya a presentar un Plan de Campaña, cuando siempre ha estado reacio a formar parte de la organización colegiada, sin previa consulta, no es la mejor forma de mantener la unidad dentro de la organización, que es lo que se impone en estos momentos, porque en son momentos de unir, no de dispersar, menos pretender utilizar la posición en la PU para provecho personal, tomando en cuenta que ya todo el mundo anda haciendo campaña para la gobernación, alcaldías, consejos legislativos regionales y concejos municipales. Ratifico que las críticas son constructivas, para que no sigan metiendo el pie, porque diera la impresión de que no han aprendido nada.

Muchos toñazos fue lo que repartieron los militantes del Psuv en la primera reunión del Consejo Local de Planificación Pública, donde se armó la grande cuando la tolda rojita pretendía reelegir a los eternos consejeros, quienes no han movido ni un dedo por el crecimiento de la ciudad, una elección donde no fueron convocados los voceros de consejos comunales de oposición, los consejeros del CLPP tienen años en esos cargos, donde la norma es no hacer nada. ¿A cuál de los directivos del CLPP se le fue el retoño para el imperio mesmooo, manifestando antes de irse que» no sigo pasando tanto trabajo, si tengo para un pantalón no tengo para los zapatos, esta revolución se la llevo el diablo» y de una se fue para la selva de Dariem la cual venció, logrando llegar sano y salvo a la tierra del tío Sam……

La autoridad del Cocosette frente a la GG del SEMAT no se ve por motivos que nadie sabe, alguna gente comenta que le debe conocer algún secreto, que lo tiene agarrado por metras, los ex gerentes que el mismo alcalde mandó a destituir están volviendo al organismo recaudador por diligencias hechas por enquistada funcionaria, con el alcalde abogando por todos aun cuando ya el alcalde decidió a finales del año pasado no contar con ese personal dentro del SEMAT, tal acción pone en entre dicho la autoridad del burgomaestre, ya los contribuyentes sospechan de conchupancia del mismo; hasta los momentos la GG sigue bajo la dirección del organismo y nadie sabe porque no ha salido como debería ser en cualquier administración de fondos públicos al descubrir supuestas irregularidades, la contraloría municipal al parecer está como Shakira bajo este hecho y el alcalde actúa como un eunuco porque no termina de tomar decisiones con respecto a un verdadero cambio de funcionarios que beneficiaría su gestión y la vigilancia, control y acción del sistema de Recaudación desde la torre municipal.

A propósito, recuerdan que aún está pendiente la investigación de los bodegones de estos gerentes, sobre todo el bodegón que está frente a la plaza Bolívar, los vehículos de alta gama de la GG, la casa en la playa, la casa que tiene en la Florida, el manejo de la cuenta en dólares, compra de perros de raza costosos. Por cierto ya con la movida de mata del año pasado el administrador de Semat está muy contento dizque porque ahora la cochina se la está dividiendo entre menos personas y le queda más a él, hay que revisar todos los expedientes de esa área, la asistente de la gerente general AE sigue haciendo las compras bajo las sombras, incluso supuestamente se la ha visto entregando material de oficina y de computación, hay que revisar el procedimiento para la remodelación de las áreas del Semat porque dicen que la misma persona antes nombrada es la que paga en efectivo al personal que lo está haciendo, en fin mientras el alcalde no haga los movimientos necesarios en cuanto a la gerencia, seguirá la fiesta en el Semat.

Recordamos que en anteriores entregas de esta sección se dejó abierta una interrogante a los diputados AN-2015, respecto a si era cierto ó no que están percibiendo sueldos dolarizados con altos retroactivos y que hasta ahora ni se ha visto, leído ni oído nada al respecto. Se están oyendo fuertes comentarios de que el régimen les va a exigir cuentas a los señores «diputados» que cobran muy buenos verdes, más otros emolumentos, dietas, ayudas , bonos, becas y viáticos por haber apoyado y votado para colocar al joven «Juancito» como presidente (e), y luego desde ésa misma «asamblea» aceptar que fue ilegal tal «presidencia encargada». Hasta el pueblo quiere saber de ésas cuentas. Que trabajo hicieron antes y ahora mismo? Cuantos proyectos y leyes han discutido y aprobado en beneficio del pueblo maltratado y humillado por éste gobierno? Que gestiones han hecho para apoyar con decisión y coraje a los educadores, sector salud, pensionados y jubilados y tantos venezolanos más y que hayan logrado cristalizar sus demandas. Por los vientos que soplan éste «escándalo» está a punto de «explotar» con serias consecuencias que se iniciarían desde el despacho de «Cejotas» llevándose por delante a los «diputados» para luego seguir con los «coordinadores (as)» responsables de los pagos a los diferentes «defensores de la democracia» con «operaciones tun tun» incluidas. Hay que estar atentos.

Quien iba a creerlo que la eterna defensora del gremio docente, ElCas, La Negra, quien se rasgaba las vestidura en la defensa de las reivindacaciones del gremio magisterial, afirmando siempre que este era su norte para toda la vida y que solo lo abandonaría para entregar su corazón a Cristo; pero lamentablemente, pareciera que decidió cambiar el discurso ahora pareciera interesada en participar en la política, ya que se le ha visto reunida, de acuerdo con los videos que circulan profusamente por las redes sociales, donde se ha viralizado, reunida en amena tertulia con el equipo del dirigente Político nuevamente aspirante a la presidencia de la República, para las elecciones de este 2024, Javier Bertucci. Sería interesante saber qué es lo que piensa de las luchas de los docentes, cuáles son las razones que le han llevado a cambiar de bando. Por supuesto, ahora le va a costar mucho negar lo que ya todos han visto a través de las redes.

Revisamos con mucha atención los videos que puso a circular el Cocosette, en tormo a sus relaciones deportivas con el Cardenales de Lara, las gráficas que se hizo con los jugadores y hasta los swines que hizo bate en mano, señalando que estuvo en caso todos los juegos como lo hacía desde chamo y, entre los comentarios que hicieron, le preguntan ¿En los viajes que a diario hiciste durante la temporada, no sacaste la cuenta de los huecos de las vías para ordenar su reparación? También le exponen que si tuviera tan buena disposición para gerenciar la Alcaldía, como la tiene en sus demostraciones hacia el deporte y los pájaros rojos, las cosas allí funcionarían mejor.

Se multiplican las quejas los conductores de Barquisimeto, ante los cortes sorpresivos y sin planificación del fluido eléctrico, ya que lo suspenden en cualquier momento y las colas que se forman en las calles y avenidas donde los semáforos dejan de funcionar por falta de energía, son verdaderamente monumentales y seguramente que son muchas las progenitoras de los directivos y trabajadores de Corpoelec, que salen a relucir entre quienes se encuentran en tan descomunales trancas. No pudieran planificar los cortes y colocar a funcionarios policiales en sitios estratégicos para controlar el flujo vehicular, no creemos que se requiere hacer un curso en Harvard para llegar a esta conclusión, que favorecería a todos.

Graves las denuncias que están haciendo los policías de Lara, a través de las redes sociales, donde piden la urgente investigación del MP. Revelan que les piden dinero para arreglar módulos que pertenecen al servicio y al final es para beneficio personal, señalando que se trata de 300 funcionarios de la policía comunal; además les quitan 5 dólares cada vez que cobran, al que se queja lo amenazan con darle de baja; denuncian que le sacan productos a las bolsas Clap y las cobran por el triple de su valor; afirman el del beneficio de las evaluaciones de los policías hay que darles 100 bolívares dizque se lo quedan tres supervisores; afirman que se sienten entre la espada y la pared, porque son los superiores los que supuestamente avalan esta situación; asegura que la Comisionada también está al tanto y se hace de la vista gorda, piden que se ponga una lupa a este caso, “ya basta de matraqueo con el personal, estamos cansados de humillaciones y extorsiones, sin explicar que hacen con el dinero”. Seguiremos informando.

“Ruégale a Dios que te de salud, mucha salud, todo lo demás podrás lograrlo con trabajo, esfuerzo y perseverancia”

JBS

