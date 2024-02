VIDEO Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA recibió a estudiantes nuevo ingreso #5Feb

La mañana de este lunes 5 de febrero se llevó a cabo en el auditorio del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) la bienvenida a los estudiantes nuevos ingresos de las carreras de Ingeniería Civil y Urbanismo correspondiente al periodo I del año 2024.

“Hoy nos complace el nuevo recibimiento del lapso académico 1 dónde estamos recibiendo 253 estudiantes, específicamente 73 de Urbanismo y 180 de Ingeniería Civil. Estamos muy complacidos porque es una matrícula muy alta el cual nos ha hecho realizar este tipo de actividades para dar una buena bienvenida y para hacer que esos muchachos de una u otra manera se sientan motivados a continuar con su carrera, a continuar con todo lo que se les avecina a lo largo de esta vida universitaria”, expresó para El Impulso la coordinadora el departamento de Orientación del decanato, Paola Rivas.

Destacó que esta actividad se da en conjunto con el Centro de Estudiantes y con el Grupo Apoyo, y resaltó además que “somos el decanato que hasta ahora hemos estado ahí en el tema de que no hay atraso, en el Decanato de Ingeniería Civil no tenemos un atraso. Estamos hoy en día comenzando el lapso académico 2024-01, es decir que vamos muy bien y bueno en nombre de Dios esperemos que estos chicos que hoy comienzan ya pronto sean unos futuros ingenieros y urbanistas de este hermoso país”.

El joven Juan Colmenárez, quien cursará la carrera de Ingeniería Civil, comentó que es de El Tocuyo y “la verdad no es nada fácil pero con esfuerzo y dedicación que uno tiene ante el estudio, todo se puede, tener su carrera y salir adelante. Yo les digo que se esfuercen, que no todo es fácil en esta vida, menos ahora en la situación país que tenemos, Venezuela no está nada fácil y la idea es esforzarse por uno mismo para tener un buen futuro”.

María José González, quien es de San Felipe estado Yaracuy, cursará la carrera de Urbanismo porque “es una carrera que me gustó pues porque eso de la ingeniería, de la arquitectura, mi papá es ingeniero entonces siempre me ha llamado la atención y cuando leí sobre urbanismo y todo eso me llamó la atención y quise estudiarlo. Estudien lo que les gusta y que de verdad lo hagan de corazón y si realmente les gusta pongan de su parte para ser unos buenos profesionales”.

