Celine Dion tuvo una participación sorpresa en los premios Grammy pese a su enfermedad #5Feb

La cantante Celine Dion sorprendió en los premios Grammy de 2024 realizando una emotiva aparición en la ceremonia de premiación en medio de su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida.

Durante la gala, Dion, de 55 años, presentó el premio al Álbum del Año, en lo que significó su primera aparición pública en varios meses. La multitud la recibió con una ovación de pie y aplausos, situación que hizo que la intérprete de My Heart Will Go On estuviera a punto de romper en llanto.

“Gracias a todos, los amo de regreso. Aquellos que han sido bendecidos con poder estar aquí en los premios Grammy, no deben dar por sentado el tremendo amor y felicidad que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas en todo el mundo”, dijo Dion a los asistentes al evento que volvieron a darle un estruendoso aplauso.

Finalmente, Dion le entregó el premio Grammy a Taylor Swift por su álbum Midnights, el cual también ganó el gramófono dorado a Mejor Álbum Vocal Pop. Esto dio pie a una interpretación de nada menos que Billie Joel del su clásico tema You May Be Right, cerrando con broche de oro la 66° entrega de la premiación.

Una estrella que no se da por vencido. La legendaria artista, #CelineDion quien ha debido alejarse de los escenarios al sufrir del síndrome de la persona rígida, reapareció para la entrega de los premios #GRAMMYs. Dion, fue recibida con una ovación de pie.

