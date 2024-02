OPINIÓN Entorno en Viñetas: OPEP y niveles de producción #9Feb

VENEZUELA

OPEP y niveles de producción

-En la 52° Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP, acordaron mantener los niveles de producción de petróleo al igual que en el último trimestre de 2023. El ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, compartió en redes sociales que tras revisar el informe, los miembros de la OPEP están de acuerdo con la Declaración de Cooperación. Se analizó el mercado petrolero global para fortalecer su estabilidad en un contexto internacional complicado que requiere unidad y planificación, según el representante venezolano en la organización petrolera.

Venezuela y Turquía

–Venezuela y Turquía firmaron un acuerdo para cooperar en petróleo y gas. El memorando establece la ruta para evaluar oportunidades mediante mesas técnicas. El ministro turco de Energía visitó Caracas para revisar temas de cooperación estratégica y oportunidades de inversión en petróleo y gas. Ambas naciones explorarán colaboraciones en exploración, producción, comercio y servicios. La vicepresidenta venezolana destacó el fortalecimiento de alianzas energéticas y minería. Venezuela ha firmado acuerdos similares con México, España, Francia, Curazao, Trinidad y Tobago, e Indonesia. EE.UU. condiciona el alivio de sanciones a compromisos políticos, mientras Venezuela aumenta la producción de petróleo.

Proyectos de Ley

-El diputado Fernando Bastidas, anunció la creación de la Subcomisión de Economía Internacional para impulsar proyectos de ley que fomenten las exportaciones no petroleras en Venezuela. Destacó la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras el 26 de septiembre, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas del país con el mundo. Bastidas señaló la necesidad de diversificar las fuentes de divisas, principalmente a través de rubros no petroleros en mercados internacionales. Además, abogó por mecanismos que faciliten la exportación y superen las medidas coercitivas que dificultan las transacciones internacionales. Denunció el bloqueo logístico a buques venezolanos y resaltó la oportunidad de unirse a las economías emergentes como los Brics, como alternativa al modelo tradicional liderado por Estados Unidos.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 38,09 (-0,81%*)

Tasa de cambio BCV: 36,28 (0,22%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): -2,08%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2024: 70,00

Continua la apreciación del Bolívar frente al dólar en lo que va de año, sumando así una apreciación de 2,08%.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 165.61 (+0.47%*)

Inflación acumulada año: 193.00% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2023: 150%

Costo canasta básica: $532.00

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 60%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2024: 55%

LATAM ENLATADA

-En 2023, las exportaciones de América Latina y el Caribe disminuyeron un 2.2%, después de un aumento del 17% en 2022, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto se debió a la caída de los precios de exportación y la desaceleración de los volúmenes enviados. Aunque la contracción disminuyó en el último trimestre de 2023, las perspectivas futuras son inciertas. Los precios de las exportaciones se mantuvieron históricamente altos en promedio, pero se espera una alta volatilidad con tendencia a la baja. Sudamérica y el Caribe fueron las más afectadas, mientras que Mesoamérica, impulsada por México, tuvo un aumento del 2.6% en las exportaciones en 2023. Los envíos del Caribe se contrajeron en un 31.9% debido a la disminución en las exportaciones de energía.

-El expresidente Alberto Fujimori continuará enfrentando su juicio en libertad por la muerte de seis personas en 1992. El juez Littman Ramírez Delgado rechazó la solicitud de cambiar su libertad condicional por arresto domiciliario, argumentando que no hay suficientes pruebas de grave sospecha o peligro de fuga. Aunque seguirá en libertad, se le impidió salir del país durante nueve meses.

DE MERCADOS

-En Wall Street, el Dow Jones subió un 1.43%, el S&P500 un 1.38%, y el Nasdaq un 1.12% en comparación con la semana pasada.

-En Europa, el IBEX 35 aumentó un 0.5%, impulsado por el sector inmobiliario y de salud, a pesar de los resultados decepcionantes de CaixaBank.

-En Asia-Pacifico, los índices chinos y el Nikkei 225 de Japón experimentaron caídas, mientras que el KOSPI de Corea del Sur subió un 2.87%.

-A pesar de que el S&P500 esté realizando máximos históricos, se aprecia una incertidumbre en el mercado debido al desconocimiento del inicio de recorte de tasas. Se recomienda diversificar entre consumo defensivo y sectores que se beneficien de la reducción de tasas.

MATERIAS PRIMAS

-El Petróleo Brent experimentó una fuerte caída, alcanzando los $77.48 por barril, lo que representa una disminución del 7.27% en comparación con la semana pasada.

-Por otro lado, el oro registró una subida, ahora valuado en $2,057.10 por onza, con un aumento del 2.00% respecto a la semana anterior.

-Es importante destacar que el petróleo se mantiene con fuerte volatilidad debido a las tensiones geopolíticas y el conflicto en el medio oriente.

-Los analistas mantienen su previsión sobre que un recrudecimiento del conflicto podría triplicar el impacto en el suministro y los precios del petróleo a nivel global. Mucha precaución al estar posicionados en el crudo.

Commodities

Petróleo Brent: $77,48 por barril (-7.27%*)

Oro: $2.057,10 (2.00%*)

Criptoactivos

BTC: $43.090,83 (3,05%*)

ETH: $2.305,71 (1,70%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 38.654,42 (1,43%*)

S&P500: 4.958,61 (1,38%*)

NASDAQ: 15.628,95 (1,12%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 54.103,19 (-1,68%*)

Oscar Doval

