AvanceIMP Habitantes de la carrera 23 con calles 13, 14 y 15 de Barquisimeto piden una solución al colapso de cloacas #19Feb

Este lunes 19 de febrero, habitantes de la carrera 23 con calles 13, 14 y 15 se acercaron a la Defensoría del Pueblo del estado Lara, debido a un colapso de cloacas que se registra en sus comunidades.

«Estamos acá para entregar unos documentos porque tenemos entre 3 a 8 años con un colapso de cloacas. No podemos usar los baños, tenemos hasta 5 casas muy afectadas», declaró una de las personas.

«Cada vez que llueve se inunda mi casa», agregó otra de las entrevistadas por El Impulso.

De igual forma, los habitantes de estos sectores afirmaron que realizaron las denuncias a Hidrolara, sin recibir respuestas hasta la fecha.

«Hemos hecho la denuncia a Hidrolara, en la VenApp, vino una cuadrilla, abrieron con sus equipos y se dieron cuenta que no era posible que entrara ni la guaya. No hay como ir al baño, eso es todos los días. No es posible que tengamos que venir a la Defensoría del Pueblo a denunciar a Hidrolara porque no nos atiende. Acudan a la comunidad porque vamos a terminar poniendo una poceta en medio de la calle», sentenció una de las afectadas.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a atender esta situación de manera inmediata.

