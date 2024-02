Aveledo considera que el capítulo de María Corina Machado no está cerrado #19Feb

Trabajo de www.runrun.es

Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y exsecretario de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sostuvo que el capítulo aún no está cerrado en cuanto a la inhabilitación de la candidata presidencial por la oposición, María Corina Machado.

“No creo que esa decisión tan rara del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a formalidad, sea el final, no creo que sea un capítulo cerrado”, dijo Aveledo en un programa de radio.

Aveledo indicó que sin acuerdo político es complicado que Venezuela alcance los cambios socioeconómicos que necesita.

El político sentenció que probablemente se estén llevando a cabo conversaciones que no salen a luz pública.

A juicio de Aveledo, los Acuerdos de Barbados no han muerto y por ello se requiere serenidad y sindéresis para generar los cambios que el país necesita.

Aveledo puso como ejemplo el Pacto de Punto Fijo que permitió la gobernabilidad entre los partidos de Acción Democrática y Copei.

“Hay que mirar el ejemplo de ese momento, este periodo no puede deslastrarse, hubo 40 años de convivencia a las que Venezuela se habituó. La historia no se repite, pero cada etapa no arranca de cero, hay antecedentes que influyen”.

Por otra parte, manifestó que un triunfo de la oposición es lo que más conviene al país en este momento y esta se debe desarrollar en un marco de paz que tenga la aprobación de los sectores nacionales e internacionales.

“El 2024 es una oportunidad constitucional para que haya una normalización de la vida política, que pueda normalizar otros ámbitos de la vida nacional. De no producirse, esta normalización en otros aspectos será muy difícil y en algunos casos, imposible”, dijo.

A juicio de Aveledo la única vía para solucionar los problemas de Venezuela es electoral y está en la Constitución redactada por los propios chavistas en 1999.

“Aquí hay un camino que es el constitucional, que es largo e incierto que va a tener momentos más lentos, los ha tenido; momentos que no sabemos qué va a pasar, que nadie puede garantizar qué va a ocurrir, pero lo otro es una calle ciega”, puntualizó.

