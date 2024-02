AN legítima agradece al Parlamento Europeo condena a inhabilitaciones políticas de Venezuela #21Feb

Su agradecimiento al Parlamento Europeo, por su decisión de condenar la inhabilitación de dirigentes políticos opositores al régimen y, principalmente, de la candidata a las elecciones presidenciales de Venezuela, María Corina Machado, expresó este martes la Asamblea Nacional Legítima

La diputada María Concepción Mulino tomó la palabra para agradecer a los 445 diputados del Parlamento Europeo que votaron a favor de la Resolución con fecha 8 de febrero, mediante la cual se condenan y se denuncian los nuevos actos de represión contras las fuerzas democráticas en Venezuela, concretamente los ataques sufridos por la candidata electa en la primaria, María Corina Machado.

- Publicidad -

En el punto de información, Mulino resaltó que los argumentos expuestos por los diputados del Parlamento Europeo, no han podido ser rebatidos por la administración de Nicolás Maduro; como tampoco lo han podido hacer con todos los gobiernos de los países que han alzado su voz de condena enérgica ante tantas violaciones de derechos humanos por parte del régimen madurista que atentan contra las libertades y el pacto internacional de derechos civiles y políticos. “Desde la Asamblea Nacional legítima, gracias por la defensa del estado de derecho, gracias por alzar su voz en respeto a los derechos civiles y políticos de los venezolanos”, expresó.

La diputada por el estado Carabobo recordó los obstáculos salvados por las fuerzas democráticas para la organización de la elección primaria, y pidió no olvidar que el proceso, (suspendido por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y que derivó en una investigación a sus organizadores por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales); es un mecanismo de abuso de poder frecuentemente usado por Maduro para amedrentar y amenazar a sus opositores o a quienes aspiran, por las vía legítimas y constitucionales, a participar en las elecciones, ya sean universitarias, municipales, sindicales, estatales y en este caso las presidenciales.

Citó algunos considerandos de la Resolución del Parlamento Europeo, resaltando que esta institución, en su resolución de fecha 13 de julio del 2023, ya había condenado enérgicamente la inhabilitación arbitraria e inconstitucional de candidatos por parte del régimen venezolano. En esta oportunidad reprueban enérgicamente los ataques, las presuntas desapariciones forzadas, las detenciones y las órdenes de detención emitidas contra miembros del equipo de María Corina Machado y de otros representantes de la oposición y de la sociedad civil.

- Publicidad -

Asimismo dijo que no se debe olvidar que los parlamentarios afectos a Maduro declararon a los eurodiputados que votaron a favor de la resolución como personas non gratas, advirtiendo que esta resolución podría descalificar la participación de la Unión Europea como acompañante internacional en las elecciones presidenciales a efectuarse este año en Venezuela, por no reunir las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias para la misma.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí