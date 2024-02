Miles de agricultores llegan a Madrid para una gran protesta con tractores #21Feb

Cientos de agricultores y ganaderos llevaron este miércoles sus tractores hacia el centro de Madrid dentro de las protestas contra las políticas agrícolas españolas y de la Unión Europea, y para exigir medidas que reduzcan sus costes de producción.

La marcha, la más grande en la capital española tras más de dos semanas de protestas diarias en todo el país, incluyó un mitin ante la sede del Ministerio de Agricultura.

Muchos de los tractores llevaban banderas de España, y algunos mostraban carteles con lemas como “Agricultores en extinción” y “Sin agricultura no hay vida”.

“Es imposible vivir en el medio rural, que es lo que luchamos y lo que pretendemos. Vivir de lo que trabajamos. No pedimos nada más», dijo a The Associated Press Silvia Ruiz, de 46 años, ganadera de la región norcentral de Burgos.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos dijo que reuniría 500 tractores y muchos más trabajadores del campo trasladados en autobuses. Muchos de los tractores tendrán que quedarse fuera de la ciudad debido a las restricciones del gobierno.

En las últimas semanas se han producido protestas similares en todo el bloque. Los agricultores afirman que las políticas de la UE sobre medio ambiente y otros aspectos suponen una carga financiera y hacen sus productos más caros que las importaciones de fuera de la UE.

España y la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, ha hecho algunas concesiones en las últimas semanas, pero los agricultores dicen que son insuficientes.

Además de las políticas europeas, los agricultores españoles afirman que una ley que pretende garantizar que los compradores mayoristas pagan precios justos por los productos no se está aplicando, en un momento en el que se han disparado los precios al consumo.

En la vecina Francia, el productor agrícola más grande de la UE, el gobierno del presidente Emmanuel Macron también enfrenta una intensa presión de agricultores indignados que realizaron grandes manifestaciones el mes pasado y han continuado celebrando protestas más dispersas para reclamar pagos más altos y otras formas de ayuda.

Se espera que Macron asista este fin de semana a la inauguración de la importante feria agrícola anual francesa en París. Antes de esa prueba, el primer ministro, Gabriel Attal, intentó convencer el miércoles al sector agrario de que está acelerando las medidas prometidas para hacer su labor más lucrativa y más sencilla.

“En las últimas semanas, en toda Europa, los agricultores se han hecho oír con un grito de ira, un grito que viene de dentro”, dijo. “Tras ese grito hay, sobre todo, una llamada a la acción”.

