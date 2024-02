OPINIÓN Bases para entender la política exterior de los Estados Unidos #21Feb

Compilación General de Varios Autores

Esta narrativa es para que sirva de explicación al gobierno venezolano y al público en general.

El sistema educativo de los Estados Unidos comienza en el Jardín de Infancia, el sitio a donde van los niños pequeños por varias horas diarias y les enseñan los efectos positivos y negativos de la obediencia y la autoridad, sin bases religiosas ni políticas, sino simplemente porque hay que obedecer a la autoridad, sea quien sea, y que en este caso sería la maestra mientras la madre está trabajando quién sabe dónde. Así, el bebé aprende a obedecer y actuar de acuerdo a las reglas que le impone una persona que tiene la autoridad para hacerlo, y si no lo hace, aprenderá con rapidez cómo es el castigo que le impondrán inmediatamente. Este sistema educativo es absolutamente básico y está hecho para que un ser humano normal aprenda a responder de acuerdo a una autoridad que manda, que tendrá compañeros, unos buenos y otros no, que tendrá obligaciones y donde todo se tendrá que hacer según las reglas que le requiera la autoridad.

Transfiriendo este símil del niño en el Jardín de Infancia, se puede entender al secreto de la efectividad de la política de los Estados Unidos, tanto en el ámbito doméstico, como en los sitios públicos, como todo el país en el ámbito internacional, que reside en la altísima calidad académica de sus escuelas y sus universidades, donde han estudiado la gran mayoría de sus mejores políticos y sus empresarios, e igualmente sus asesores, militares y civiles, que luego obtuvieron trabajos muy importantes en el gobierno, en las empresas y en sus propios negocios, aunque por supuesto, en otros países también existen este tipos de locales para educar a los niños desde su infancia, que están en Europa, China, Japón, India y la América Latina, porque allí ellos aprendieron cómo es que funciona “el sistema” que maneja muy efectivamente a la ley de “premio o castigo”, rápido, efectivo y en muchos casos, público” para que todo el mundo vea y aprenda.

Esto nos indica que la educación universitaria de este país es excelente porque es clara y efectiva, al menos en las grandes universidades, pues además aprenden inglés y el “modo de vida” con respecto a las responsabilidades de respeto, obediencia y trabajo de este país, y si además tienen hijos aquí, conseguirán una puerta abierta por muchos años en el futuro pues nunca le negarán la entrada a un ciudadano de este país, a cualquier edad.

Lo que sigue, es una somera explicación de cómo la academia ha participado en crear y favorecer siempre cambios políticos, científicos y sociales, creando otros estudios y profesiones, todos formando parte del nuevo universo académico que va moviéndose sin detenerse, cambiando al mundo y a las personas, a través de las relaciones internacionales y las ciencias que ayudan a la sociedad a vivir mejor.

Los primeros europeos que invadieron a América del Norte, fueron casi todos ingleses y de otros países nórdicos, por lo que recrearon su cultura en los nuevos Estados Unidos, pero sin monarquía. La nueva sociedad americana, fue liberal y dinámica en este sentido, y aunque beneficiara inicialmente a los ricos porque podían pagarlas, y que eventualmente en el siglo XIX se abrió para todo el mundo, aunque muchas permanecieron pagas, pero daban becas a los mejores estudiantes.

Para el público en general hay muchas universidades privadas de distintos niveles a distintos precios, y para esos graduados, les será también más fácil conseguir diferentes carreras y buenos trabajos.

La última escapatoria es entrar al ejército porque en sus múltiples oportunidades y sorpresas para los reservistas, ellos reciben convenientes formas de pago al terminar su servicio, y para algunos por el resto de su vida donde estén residiendo. En síntesis, los estudios son muy caros pero hay muchas formas de pago con opciones para endeudarse y conseguir un diploma, y por consiguiente, buenos trabajos.

Las universidades públicas que son pagadas por los estados donde residen, ofrecen muchos sistemas de pagos a largo plazo, dándoles también muchas oportunidades a los reservistas militares.

¿Cómo surgen las políticas educativas de la Casa Blanca?

El ejemplo político de la educación

Estados Unidos ejerce la ley del garrote en todo el mundo con rapidez, silencio y efectividad inusitados, o sea el castigo inmediato para sus constantes conocidos enemigos políticos, sobre todo para los que fueron traicioneros y poco confiables, donde fueron a parar los presidentes abusadores y descarriados que creyeron que ellos podían traicionar a la Casa Blanca, pero se equivocaron porque la Casa Blanca tiene una memoria muy larga, toda en computadoras. La lista es interminable porque cada uno de ellos creyó que le ganaría la apuesta a la Casa Blanca, dueña del poder mundial, y no fue así.

Estados Unidos, como regla esencial, no varía su política exterior de obediencia y desobediencia, con una simpleza que solo los idiotas no entienden, porque creen que le pueden ganar a la “Casa… Blanca”, y resulta que la Casa Blanca, es muy rápida en castigar y en premiar a los que la entienden y a los que no, y con castigos fulminantes.

En este sentido existe una regla absolutamente clara y sin excepciones, porque se juega con una gran simplicidad y rapidez: hay un solo jefe y está en Washington, y quien no acate las instrucciones, será reemplazado por otro que sí las acatará, porque las reglas son muy simples: La Casa siempre gana, tarde o temprano, y el que no sabe jugar el juego, queda descalificado. Ejemplo: Cuba, pero hay muchos más.

En el caso de Venezuela, ahora que es pobre de solemnidad y no tiene nada qué interesarle a los EE.UU., pues el interés de Washington ha llegado al punto más bajo en la política, social y económicamente, y esta situación es equivalente a un destierro completo y sumamente peligroso porque quiere decir que es hora de cambiar al régimen.

Y para empeorar la situación, ahora ha surgido el problema del Esequibo, que en vez de tratar de solucionar lo que se pueda, ahora piensan hacer una guerra que obviamente la perderán porque nadie le gana a una compañía petrolera, y menos si es de los Estados Unidos.

Conclusión:

La situación de Venezuela es grave y no tiene una salida buena de la forma que el chavismo se comporta como si fueran inmunes, porque no entiende el problema que tienen encima: aislamiento al estilo cubano.

Los Estados Unidos están dispuestos a desenchufar a Venezuela si el chavismo no desaparece de la política venezolana, ni siquiera haciendo oposición política porque ese juego no puede continuar. Los Estados Unidos aceptan únicamente a un país que si bien no haga nada, tampoco cree problemas, y se quede aislado como Cuba, que ni Rusia la ayuda ahora.

Esta es la situación de Venezuela en este momento, donde ninguno de los actores que están viviendo del régimen, entiende. En Venezuela, los que apoyan al chavismo, deberían mirarse en el espejo de Cuba, ir allá y ver cómo vive el pueblo, a quien nadie ayuda porque se contagia de su desastre.

Venezuela tiene que preparar una generación totalmente nueva especialmente en el área de la política doméstica e internacional, o sufrirá el castigo de la soledad, como Cuba.

Se necesita, y con urgencia, que una nueva generación reemplace a los que van a crear a la nueva Venezuela, distinta, democrática e internacional, y por eso se requieren nuevos partidos políticos con nuevas ideas porque el mundo cambia todos los días, y todavía hay tiempo, aunque poco, para cambiar y hacer borrón y cuenta nueva. Conclusión Final: ¡Washington tiene una memoria muy larga y no olvida, Europa no va a salir al rescate, ni China tampoco! Ni vale rezar.

Luis Salomón Barrios

