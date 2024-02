Al menos 16 fallecidos reporta primer balance oficial tras derrumbe de mina en el estado Bolívar #22Feb

Trabajo de Correo del Caroní

Pasada las 6:00 pm del miércoles 21 de febrero, el secretario de Seguridad Ciudadana en Bolívar, Edgar Colina Reyes, ofreció a Correo del Caroní un primer balance sobre las víctimas que dejó el derrumbe en la mina Bulla Loca, ubicada en la población de La Paragua, municipio Bolivariano Angostura. Este hecho se registró la tarde del martes 20 de febrero.

Colina Reyes precisó que hasta ahora contabilizan 16 personas fallecidas y 16 heridas. Este jueves continuarán con las labores de rescate en las que participan personal de la Gobernación de Bolívar, Protección Civil, Bomberos, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamec), y se incorporará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Se conoció que los cuerpos eran trasladados vía fluvial hasta el Puerto Guacara, en La Paragua, desde donde el alcalde del municipio bolivariano Angostura, Yorgi Arciniega, dio un primer reporte a las 3:30 pm, hora en la que hasta entonces tenía confirmación de 15 fallecidos y cuatro heridos.

En el aeropuerto se realiza la autopsia de las víctimas.

El secretario de Seguridad Ciudadana en Bolívar informó también que los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar, y otros a Ciudad Guayana.

Asimismo recordó que Bulla Loca es una mina ilegal que no contaba con ninguna permisología ni alianza con el Estado o la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

Agregó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo con la CVM para tratar el tema. “La minería es normal para ellos (mineros) y muchas veces trabajan en condiciones no favorables y, aún así, arriesgan su vida. Entendemos que lo hacen por un mejor sustento, pero no compartimos esa decisión”, dijo Colina Reyes.

Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, publicó en su cuenta en X @cperezampueda, que como parte de las labores de salvamento, búsqueda y rescate “se realizó la habilitación de carpas para triaje de campaña y atención prehospitalaria, así como la activación de expertos en medicina forense del @senamecfoficial, ambulancias para la atención, traslado y manejo masivo de víctimas”.

Una tragedia latente

En videos compartidos en redes sociales se muestran imágenes sensibles del momento en que cedió el terreno donde mineros realizaban la extracción en Bulla Loca.

Según el periodista Fritz Sánchez, familiares informaron que el “corte” de la mina tenía una profundidad de 35 metros aproximadamente, y al ocurrir el deslave dejó en cuestión de segundos a decenas de tapiados.

A propósito del tema de la legalidad en campamentos mineros donde han ocurrido derrumbes en los últimos años, como el de diciembre de 2023 en San José de Wadamapa, municipio Gran Sabana, el geólogo Noel Mariño Pardo explicó en su cuenta en X, que la actividad se refiere realmente a una “extracción porque no hay estudios geológicos. La minería se estudia y hay procesos. Es ilegal porque no ha sido otorgado. Y lo más importante en estos momentos, para esa bulla y muchas otras, no hay estudios de impacto ambiental, por tanto, no se rehabilita la zona dañada. Con tristeza se informa que solo quedan las cicatrices de la acción humana, que nos afectan a todos los venezolanos”.

Y es que en medio de la crisis económica, el boom de la minería en Bolívar como forma de sustento, generó una diáspora interna en Venezuela, donde profesionales y no profesionales viajan al sur del estado para trabajar en estas zonas, pese a los peligros que implica, no solo por posibles derrumbes, sino por la violencia que impera en estas zonas dominadas por grupos irregulares armados.

Igualmente se enfrentan a riesgos de enfermedades como la malaria, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual; esto último, en el contexto de la prostitución o trabajo sexual forzado dentro de las formas de esclavitud moderna en Bolívar, según detallan informes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

