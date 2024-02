LaLiga suspende partidos por duelo de las víctimas del incendio en Valencia #23Feb

LaLiga española ha aceptado la suspensión de dos partidos de la jornada 24, el encuentro entre Granada-Valencia (LaLiga EA Sports) y Levante-Andorra (LaLiga Hypermotion).

Los equipos se sumaron al duelo por las víctimas del incendio y reconoce la labor de los servicios de emergencia y voluntarios.

Los clubes valencianos solicitaron el aplazamiento como muestra de respeto por las víctimas y afectados del devastador incendio que asoló dos edificios en Valencia, dejando al menos cuatro muertos y más de una decena de desaparecidos.

Los juegos aplazados serán reprogramados en las próximas fechas

El Granada mostró su disposición a aplazar el encuentro y el Valencia agradeció la iniciativa. El club valenciano se pondrá en contacto con los aficionados que ya habían adquirido entradas.

El Levante también agradeció al Andorra su disposición a aplazar el partido y aprovechó su comunicado para expresar su consternación por la tragedia.

Los partidos aplazados corresponden a los encuentros entre Granada CF vs Valencia CF y el Levante UD vs FC Andorra que se celebrarían este domingo 25 de febrero, las nuevas fechas de los partidos se anunciarán próximamente.

