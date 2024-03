OPINIÓN Entorno en Viñetas: Venezuela y el mundo #1Mar

VENEZUELA

Venezuela y el mundo

-El presidente Maduro afirmó que las relaciones de Venezuela con el mundo están creciendo en cooperación y amistad. No mencionó países específicos, pero su mensaje coincide con la visita del Ministro de Exteriores ruso a Venezuela. Esta visita busca fortalecer la amistad y cooperación económica entre ambos países. Maduro también destacó que estas relaciones buscan construir un futuro de paz y unión para el bienestar de todos. Resulta muy importante, robustecer las relaciones comerciales con Rusia, China e India; los miembros más relevantes del bloque de los BRICS (el grupo económico de países con la economía y el mercado más grande del mundo). No obstante, la economía más poderosa del mundo sigue siendo la de los EE. UU., nos guste o no. Asimismo, la Unión Europea, también es un bloque económico y comercial importante para Venezuela, por lo que nos parece relevante que el gobierno se aboque a “limar las asperezas” políticas con el hemisferio occidental, para garantizar el bienestar económico de nuestro país.

Producción agrícola

-En una jornada de trabajo en el estado Apure, el presidente Maduro enfatizó el continuo crecimiento de la producción agrícola durante los últimos 14 trimestres. Maduro, también subrayó la importancia de proporcionar alimentos de origen nacional a la población venezolana, destacando la resistencia del país frente a las sanciones mediante el esfuerzo propio en la producción agrícola.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 38,42 (2,40%*)

Tasa de cambio BCV: 36,06 (-0,74%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): -1,23%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2024: 65 bolívares por dólar

Sube la tasa de cambio paralelo fuertemente pero aún se mantiene por debajo de los niveles de inicio de año. Aún el bolívar conserva una apreciación del 1,23% frente al dólar.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 170.05 (+1.12%*)

Inflación acumulada año: 4.20% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2024: 130%

Costo canasta básica: $532.00

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 64%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2024: 58%

LATAM ENLATADA

–Ecuador decidió cancelar un acuerdo para intercambiar armas rusas antiguas con los Estados Unidos debido a preocupaciones de que podrían ser usadas en Ucrania. El presidente Noboa explicó que aunque inicialmente pensaron que el armamento no sería utilizado en conflictos, se enteraron de que podría ser enviado a Ucrania, lo que quieren evitar. Rusia criticó el plan y temporalmente restringió las importaciones de banano ecuatoriano. La canciller descartó enviar armas a zonas de guerra, mientras que Rusia ofreció reparar helicópteros para la lucha contra el narcotráfico. Después de una reunión entre Noboa y el embajador ruso, Ecuador confirmó la cancelación del intercambio de armas con EE.UU., siendo esta la primera confirmación oficial.

-En 2023, la inversión extranjera en España bajó, especialmente desde Estados Unidos, mientras que aumentó desde empresas o individuos procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, México y Brasil. Estas inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario, han crecido un 193% entre 2022 y 2023, alcanzando casi 2.200 millones de euros. Este aumento se espera que continúe, con un “tsunami” inversor desde Latinoamérica hacia España, principalmente en bienes raíces. Madrid es el epicentro de estas inversiones, atrayendo el 86% del gasto latinoamericano en inmuebles debido a su atractivo cultural y la seguridad jurídica y personal. La inestabilidad política en Latinoamérica y la búsqueda de seguridad geopolítica están impulsando este cambio hacia mercados más estables como la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de rendimientos financieros más modestos. Aunque aún faltan datos completos para 2023, se espera que la inversión desde Latinoamérica supere los registros históricos, especialmente en el sector inmobiliario.

DE MERCADOS

-Esta semana, en Asia-Pacífico, las bolsas chinas cerraron en verde y el Nikkei 225 subió más del 2%, impulsado por sectores como el naval y los microprocesadores.

-Mientras que en Alemania el PIB del último trimestre se contrajo, reflejando un panorama complejo para la principal economía europea en 2024, aunque hubo una leve mejoría en el índice de confianza empresarial según el instituto Ifo, que sigue siendo muy bajo en comparación con registros históricos.

-En cuanto a comparaciones con la semana pasada, el Dow Jones subió un 1,30%, el S&P500 aumentó un 1,66%, y el NASDAQ creció un 1,40%.

-Se recomienda mantener un perfil conservador en cuanto a la estructura del portafolio de inversión. Se recomienda diversificar entre consumo defensivo y sectores que se beneficien de la reducción de tasas.

MATERIAS PRIMAS

-El petróleo Brent se situó en $81,73 por barril, disminuyendo un 2.08% respecto a la semana pasada, mientras que el oro alcanzó $2.045,80, mostrando un aumento del 1.71% en comparación con la semana anterior.

-El desequilibrio entre la oferta y la demanda sigue siendo el principal impulsor de los precios del petróleo, superando la influencia de los conflictos en Oriente Próximo.

-A pesar de los ataques de los hutíes en el mar Rojo, la perspectiva de mantener los tipos de interés altos por parte de los bancos centrales ha limitado las expectativas de demanda global.

-Esta combinación, junto con el exceso de oferta de crudo por parte de Arabia Saudí y Estados Unidos, ha llevado a una baja en los precios del petróleo.

-Se recomienda tener precaución al estar posicionados en el crudo o en cualquier activo relacionado con la energía debido a la fuerte volatilidad que esta teniendo el sector.

Commodities

Petróleo Brent: $81,73 por barril (-2.08%*)

Oro: $2.045,80 (1.71%*)

Criptoactivos

BTC: $50.731,95 (-2,74%*)

ETH: $2.921,66 (4,21%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 39.131,53 (1,30%*)

S&P500: 5.088,80 (1,66%*)

NASDAQ: 15.996,82 (1,40%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 50.807,87 (-1,55%*)

Oscar Doval

